Spremite se za još jednu poslasticu: Pariz će videti reprizu sa Ju Es opena

Pre dva meseca beše spektakl. Ceo svet je uživao u nadmetanju Bena Šeltona i Karlosa Alkarasa u četvrtfinalu Ju Es opena, kada je Amerikanac slavio na putu ka finalu, pre nego što je položio oružje pred Aleksandrom Zverevim. Španac je tada bio iscrpljen, verovatno usled dugotrajnog odsustva posle povrede kolena, ali je mic po mic hvatao zalet i posle osvajanja ATP turnira u Tokiju stigao je do još jedne borbe za trofej. Momak iz Mursije je bez problema preslišao Kaspera Ruda i zakazao novi obračun sa Šeltonom, ovoga puta u finalu Mastersa u Parizu.

Za razliku od petka uveče kada se mučio protiv Tejlora Frica (spasao dve meč lopte), Karlitos je u subotu bio ubedljiv protiv Norvežanina – 2:0 (6:4, 6:4). Koliko je pobeda Španca bila sigurna pokazuje podatak da rivalu sa druge strane mreže nije dozvolio nijednu brejk priliku. U nedelju će Karlos Alkaras imati priliku da postane tek drugi Španac koji je osvajao ovaj Masters, prethodno je to učinio David Ferer 2012. godine.