Oglasio se Janakopulos: Žoc, zato si najveći! Ko se ne seća Stojakovićeve trojke Olimpijakosu...

Iskoristio je priliku i da podseti košarkašku javnost u Grčkoj da je Panatinaikosovu sudbinu doživeo Olimpijakos pre gotovo 30 godina. Bilo je to u polufinalu grčkog prvenstva 1998. godine, kada je Peđa Stojaković, tada mladi košarkaš u usponu, uz zvuk sirene pogodio trojku kojom je srušio Olimpijakosovu dinastiju i odveo PAOK u finale. Tamo je titulu, ipak, uzeo Panatinaikos.

"Ko se ne seća Peđine trojke u Dvorani mira i prijateljstva. Ne biste voleli da to doživite ponovo", sarkastičan je Janakopulos.

On se takođe osvrnuo i na činjenicu da nije bio prisutan na utakmici sa Paokom, odnosno da je nije gledao iz prvih redova.

"Nisam mogao da dođem. Znate da sam suspendovan do neke 2030. ili tako nešto, ne znam ni sam na koliko sam godina izbačen. Ne smem da idem nigde na utakmice u Grčkoj".

PAO narednu utakmicu igra u sredu protiv Asvela na svom parketu, dok će dva dana kasnije u Atinu doći Makabi Tel Aviv.