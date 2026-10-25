Markos Tiram - agregat koji šampionskoj mašini ne dozvoljava da stane
Vreme čitanja: 7min | ned. 25.10.26. | 14:47
Inter na Đuzepe Meaci gubio sve do nadoknade protiv Fjorentine, ali je ipak došao do nove pobede - 2:1
Mašina kad tad mora da stane, da se pregreje, da ostane bez goriva, ali Interova šampionska mašina poseduje agregat koji je pokreće kada izgleda da je na izdisaju. Nerazuri su u okršaju sa Fjorentinom prvo bili nadomak premijernog poraza u sezoni, ali ne samo da su uspeli da ga izbegnu, već su četvrti put u sezoni iz rezultatskog deficita uspeli da dođu do pobede – 2:1 (0:0).
Heroj publike na Đuzepe Meaci ponovo je bio najbolji igrač Intera u ovoj sezoni, Markus Tiram, koji je u prvom minutu nadoknade izjednaćio rezučtat, a potom i izndudio jedenaesterac koji je u pobednički gol pretvorio Pjotr Zjelinski.
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Da je sastav Kristijana Kivua ostao bez prvog mesta u ovom kolu i prepustio ga Laciju, najveća odgovornost bi išla na dušu španskog tandema David de Hea - Alehandro Himenez. Prvi je pravio čuda na golu tokom najvećeg toka utakmice i upisao osam uspešnih infervencija, dok je drugi postigao evrogol u 65. minutu i poremetio planove domaćina.
Ipak, nepravedno bi bilo reći da Inter nije zaslužio pobedu nakon svega što je viđeno na današnjem meču, u kojem je bio znatno bolji rival.
Gosti iz Firence su do vođstva stigli u 65. minutu prelepim pogotkom nekadašnjeg igrača Milana, koji je udarcem sa distance iznenadio Provedela i ostavio Meacu u šoku. Inter je nakon primljenog gola krenuo na sve ili ništa. Kristijan Kivu je uveo dodatne napadače i osvežio vezni red, ali je zid ispred gola Fjorentine delovao nesalomivo. Karlos Augusto je dva puta pogodio okvir gola u istom napadu u 71. i 72. minutu, dok je sjajni De Hea nizao odbrane pred naletima domaćih, pa se činilo da su bodovi odlepršali iz Milana.
Međutim, pritisak Nerazura je konačno urodio plodom na samom ulasku u sudijsku nadoknadu. U 91. minutu Dijuf je uputio precizan pas ka Markus Tiramu, a francuski napadač je preciznim udarcem precizno kao na bilijaru savladao do tada nepogrešivog De Heu i doneo izjednačenje. Bio je to samo uvod u potpuni preokret i dramu kakva se ove sezone redovno viđa na interovim utakmicama.
Svega četiri minuta kasnije, u petom minutu nadoknade, ponovo je u glavnoj ulozi bio neumorni Tiram. Mladi defanzivac gostiju Valdepenjas napravio je veliku nepromišljenost u svom kaznenom prostoru i povukao francuskog asa, a sudija Marijani bez oklevanja pokazao na belu tačku uz žuti karton za defanzivca Fjorentine. Odgovornost je preuzeo Pjotr Zjelinski i hladnokrvno poslao loptu iza leđa De Hee za konačnih 2:1 i veliko slavlje, kojim je Inter sačuvao sam vrh tabele.
SERIJA A - 8. KOLO
Petak
Torino - Monca 3:2 (1:0)
/Fic Džim 39, Belgali 61, Vlašić 72 - Varela 47, Paterson 90+4ag/
Subota
Kaljari - Bolonja 0:2 (0:0)
/Kazale 57, Bernardeski 80pen/
Komo - Sasuolo 2:0 (0:0)
/Duvikas 49, 60/
Napoli - Roma 3:3 (1:0)
/Angisa 28, Mektomini 48, 83/
Lacio - Parma 2:1 (0:0)
/Tejlor 51, Dijego Karlos 58/
Nedelja
Inter - Fjorentina 2:1 (0:0)
/Tiram 90+1, Zjelinski 90+7 - Himenez 65/
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