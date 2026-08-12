Mašović donosi potrebno iskustvo Lalama: Igrao sam protiv Halanda, Levandovskog, Kejna…

„Sigurno da ću se brzo uklopiti. Dugi niz godina sam u inostranstvu i nisam imao problema da se uklopim. Što se tiče Vojvodine, znam dosta igrača i to je samo još jedan korak koji će se preći što pre. Nadam se da će sve ići kako klub i ja želimo. Želim da što pre dostignem pravu formu i pružim dobre partije".

„Uzbuđen sam. Imam neki poseban osećaj kada je u pitanju Vojvodina. Čim smo ostvarili prvi kontakt, nešto u meni se probudilo i nije bilo teško doneti odluku da dođem. Vraćam se posle deset godina u Srbiju i to je pravi izbor za moju karijeru. Srpski fudbal je dosta napredovao, tu sam da pomognem Vojvodini da ostvarimo što bolje rezultate“ , počeo je 27-godišnji štoper razgovor za klupski sajt.

Mašović je po dolasku na „Karađorđe“ istakao da nije mnogo razmišljao kada je stigao poziv Vojvodine.

Momak rodom iz Novog Pazara priznao je da se konsultovao sa Ifetom Đakovcem pre potpisivanja za Lale.

„Čuo sam se sa Ifetom Đakovcem, pričali smo malo, ali ne previše. Pratio sam i sam Vošu, vidim šta rade poslednjih godina i Ifet mi je samo približio kakav je ovo klub.“

Mašović je poslednjih šest sezona proveo u nemačkom Bohumu, od čega se klub iz Rurske oblasti četiri godine takmičio u Bundesligi.

„Bundesliga je jedna od najboljih liga na svetu. Tokom godina sam igrao protiv Halanda, Levandovskog, Kejna, ali zanimljivo je da mi je najteži za čuvanje bio Virc. Zanimljivo je i, naravno, teško uporediti to sa nekim drugim ligama, ali primećujem takav potencijal čak i u Voši. Na primer, mnogo mi se dopadaju Zukić i Vidosavljević, svi oni imaju kvalitet i potrebno je da bljesnu u pravom trenutku“.

Povremeni srpski reprezentativac ističe da ga ne remete velika očekivanja vojvodinaške javnosti. Naprotiv.

„Prija mi pritisak. Ja sam tip igrača koji ne može da igra bez njega, prijaju mi natpisi medija i očekivanja. Jedan igrač ne može sam da napravi rezultat, već je to stvar celog tima. Ekipa ima potencijala da napravi velike rezultate, a ja želim da im pomognem u tome.“

Na kraju razgovora, povratnik u Mozzart Bet Superligu poslao je poruku pristalicama Stare dame.

„Tu sam, stigao sam i jedva čekam da pomognem i da ostvarimo velike stvari“, zaključio je Erhan Mašović.