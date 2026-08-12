Mijailović: Bio nam je ponuđen Vajler Beb i mi smo rekli - ne, hvala

Start priprema za novu sezonu je iza ćoška, a Partizan Mozzart Bet i dalje nema spreman tim. Utisak je da nedostaju bar tri kvalitetna pojačanja kako bi ekipa izgledala konkurentno, a poslednjih dana ne nazire se ni na horizontu eventualni dolazak novih imena.

Partizan je ovog leta imao specifičnu situaciju, neuspešne pregovore sa nekoliko igrača koji su već bili viđena pojačanja. Od Armonija Bruksa, preko Petija Milsa, do Lonija Vokera... Klupski predsednik Ostoja Mijailović na pitanje da li je tačno da je Partizan Mozzart Bet bio blizu dogovora sa nekim igračima, a da su oni završili u drugim sredinama, poput Lonija Vokera, Mijailović je odgovorio potvrdno.

“Naravno da se to dešava. Ali ovde postoji jedna stvar koju javnost mora da zna, nije svaki igrač za kog neki portal napiše da je ‘u pregovorima s Partizanom’ zaista bio u pregovorima s Partizanom”, priča Mijailović u intervjuu za Kurir i dodaje:

”Evo konkretnog primera. Nik Vajler-Beb nam je bio ponuđen. Pogledali smo igrača i procenili da se ne uklapa u našu viziju tima”.