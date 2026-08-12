Zvezdaška javnost će konačno dobiti odgovore

Još od jutros se u medijima krenulo sa licitacijom oko imena novog trenera. Pominjala su se javnosti dobro poznata imena, poput trenutno slobodnog Alberta Rijere, pomoćnika Kristijana Kivua u Interu, Aleksandra Kolarova, ali i Zvezdinih „vojnika“, Nenada Milijaša i Marka Neđića, koji su trenutno započešljeni u Bačkoj Topoli i Nišu.

Crvena zvezda je ambiciozno krenula u aktuelnu sezonu, što se moglo videti i na osnovu izjava Dejana Stankovića i generalnog direktora Zvezdana Terzića pred početak sezone. Bili su ubeđeni na Marakani da je rano dovođenje pojačanja stručnom štabu omogućiti da potpuno spreman dočeka kvalitfikacije, ali je jasno da nije urađen dobar posao. Neposredno pred start kvalifikacija došlo je dopune selekcije.

Pre Larna je stigao Osman Bukari, koji je odmah gurnut u vatru, bez prethodne ozbiljnije uigranosti sa timom, dok je pred mečeve sa Hapoel Ber Ševom angažovan Derik Lukasen i odmah dobio ulogu startera. To ne samo nije imalo nikakvog pozitivnog efekta na ekipu, već je izazvalo konfuziju. Iz startnih 11 naprasno izbačen Miloš Veljković, bez ikakvog ozbiljnog rezona, pogotovo što nije bilo potebe za bilo kakvim eksperimentima pred dvomeč sa Izarelcima.

Crvena zvezda je doživela totalni kolaps na putu ka svom prvom cilju u sezoni, pa je u situaciji da već sada pravi ozbiljne rezove u svojim redovima. Uskoro ćemo saznati koji su prvi potezi Uprave kluba iz Ljutice Bogdana.