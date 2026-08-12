Dejan Stanković i Saša Obradović: Ono kada ljubav prema Zvezdi nije dovoljna

Dok javnost iščekuje definitivnu potvrdu odlaska Dejana Stankovića posle sinoćnjeg oproštaja od navijača – za 12 časova zakazana hitna sednica Upravnog odbora, a za 13 časova konferencija za novinare – pristalice Crvene zvezde ne mogu da se otresu utiska da su nešto slično teškom mukom prebrodili u finišu prošle sezone, na košarkaškom parketu...

Još jedna evropska avantura Crvene zvezde završava se bez plasmana u ligašku fazu Lige šampiona. Ono što je započela u Sombathelju pre osam dana, fudbaleri Hapoel Ber Ševe završili su pred više od 40.000 gledalaca dvostrukim nokautom kojim su Crvenu zvezdu ostavili ranjenju i ozbiljno slomljenu pred dvomeč sa Viktorijom Plzenj u plej-ofu za Ligu Evrope.

Pre nepuna tri meseca Saša Obradović stajao je pored aut-linije u dvorani Aleksandar Nikolić, dok mu je deo navijača Crvene zvezde skandirao ”Saša, odlazi“. U utorak uveče Dejan Stanković napustio je teren stadiona Rajko Mitić posle nepunih sat vremena fudbala zbog isključenja, dok su sa tribina odjekivali zvižduci i bes zbog igre ispod svakog očekivanja, koja je samo najavila kasniju eliminaciju od Hapoela. Iako su okolnosti bile potpuno drugačije, neprijatno liče jedna na drugu. 24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55) Saša Obradović i Dejan Stanković pripadaju onoj grupi ljudi kojima niko u Crvenoj zvezdi ne mora da objašnjava šta taj klub znači i kolika je težina svakog (ne)uspeha. Obojica nose oreol deteta kluba, jedan je ostavio dubok trag u košarkaškoj sekciji, drugi je bio najmlađi kapiten i kasnije napravio jednu od najvećih karijera nekog Zvezdinog fudbalera. Generacije navijača vezivale su ih za grb mnogo pre nego što su uplivali u trenerske vode i sa sobom nosili neku, pomalo neobjašnjivu ali opet i očekivanu dozu optimizma sa sobom... Baš zbog toga su i njihovi dolasci na klupu nosili nešto što je daleko više od običnog trenerskog angažmana i upravo zato su Obradovićev odlazak i najavljeni rastanak sa Stankovićem još teži, dok je gorčina među navijačima veća. Ljubav prema klubu nikada nije bila sporna ni kod jednog i u te stvari ne treba ulaziti, međutim ta ljubav nije se adekvatno prenela kroz trenerski rad na rezultate. Obradović je u oktobru prošle godine dobio priliku da kao trener uradi ono što nije mogao prvi put. Njegov mandat iz 2020. formalno je trajao nepunih šest meseci, odnosno nepuna tri ako računamo period kada je sezona zaista počela. Tada je zbog pandemijske sezone takmičarski deo bio sveden na svega nekoliko meseci i odigran praktično bez navijača, a rastanak je usledio posle slabih rezultata u Evroligi i generalno loše igre. Druga šansa stigla je prošlog oktobra, posle šokantnog rastanka sa Janisom Sferopulosom nakon samo desetak dana sezone. Ovoga puta Obradović i igrači su iza sebe imali prepune tribine i sve je bilo potkrepljeno ozbiljnim budžetom i očekivanjima koja u Crvenoj zvezdi nikada nisu mala. Dugo je delovalo da će drugi Obradovićev pokušaj potpuno promeniti priču i “izvući” fleke iz neuspešnog prvog trenerskog mandata.

Zvezda je pod Obradovićem u dobrom delu sezone izgledala kao ozbiljna evroligaška ekipa i bilo je perioda koji su nudili nadu da može da napravi korak koji se godinama čeka. U februaru je stigao i Kup Radivoja Koraća, osvojen ubedljivom pobedom nad Megom u finalu, odnosno prvi Obradovićev trofej kao trenera kluba koji voli od malih nogu. Međutim, od tada je nešto puklo i Crvena zvezda više nije mogla da se sastavi... Zvezda je posle Kupa sve teže sastavljala dobre periode košarke, da bi se paradoksalno pokazalo da joj je u nekim trenucima više odgovarala situacija u kojoj Obradović nije imao sve igrače na raspolaganju. Sa kraćom rotacijom bilo je lakše definisati hijerarhiju. Kada su se igrači vraćali, počelo se sa komplikovanijim raspoređivanjem minuta, traženjem idealnih petorki i uloga, a nekada vrsni plejmejker nikada do kraja nije pronašao raspodelu u kojoj će toliko individualnog kvaliteta početi da funkcioniše kao prava celina. I pored svega, možda je drugi put potrošen prerano. Došao je u teškom momentu za klub i preuzeo ekipu koju nije sastavljao, morao je da prihvati određene ustupke kako bi izgurao sezonu koja je od samog početka bila teška. I nije uspeo. Njegova biografija van Zvezde dovoljno govori da je ozbiljan trener i tu nema spora, a dobar deo prethodne sezone pokazao je da ekipa pod njim može da igra dobru košarku. Ostvaren je i rekordni broj pobeda, a fakat je da nije svaki problem tog rostera polazio od trenera, niti je realno kompletnu odgovornost za ozbiljan pad forme staviti na leđa jednog čoveka. Na kraju se pamti da je Zvezda ostala bez evroligaškog plej-ofa, da je u ABA ligi zaustavljena već u polufinalu i da ju je Partizan eliminisao sa 2:0. Taj drugi meč pretvorio se i u svojevrsni referendum o treneru i upravi, pa je sa je stiglo ”Saša, odlazi“, praćeno i porukama upućenim rukovodećim kadrovima. Kulminacija svega dogodila se nekoliko minuta kasnije na konferenciji. Obradović je čestitao Partizanu, zamolio novinare da ga „poštede“ i napustio salu bez ijednog pitanja. Bio je to praktično njegov poslednji javni čin kao trenera Zvezde. Sa druge strane, Dejan Stanković je sa Crvenom zvezdom osvojio mnogo u domaćim okvirima i kroz dva perioda na njenoj klupi došao je do sedam domaćih trofeja, odnosno tri duple krune. Njegov prvi mandat doneo je i, bar na papiru, najbolju Zvezdinu evropsku sezonu u novijem periodu, prvo mesto u grupi Lige Evrope, direktan plasman u osminu finala, pobedu nad Rendžersom u Beogradu i rekordnih 15,000 bodova za klupski UEFA koeficijent u sezoni 2021/22. Zvezda je tada stigla do 34. mesta evropske rang-liste.

Ali Stanković je imao i privilegiju koju neki njegovi prethodnici nisu uvek imali, a to je domaća scena na kojoj je Crvena zvezda godinama daleko stabilnija i superiornija u odnosu na najvećeg rivala. Partizan prolazi kroz jedan od najtežih perioda u svojoj istoriji, pa se od Zvezdinog trenera titula više ne očekuje kao konačna potvrda kvaliteta, već je to maltene osnovna obaveza. Upravo zato se kod navijača i kompletne javnosti kriterijum kvaliteta tražio i preusmeravao ka Evropi. A, tamo ostaje Stankovićeva velika rupa u trenerskom rezimeu... Četiri puta vodio je Crvenu zvezdu kroz kvalifikacije za Ligu šampiona i četiri puta nije stigao do glavnog dela takmičenja. Prvo ga je u korona sezoni zaustavila Omonija posle penala. Godinu kasnije Šerif, posle 1:1 u Beogradu i poraza 1:0 u Tiraspolju. U leto 2022. Makabi Haifa, ukupnim rezultatom 5:4. I sinoć Hapoel Ber Ševa, sa dve pobede i zbirnih 3:0. U kompletnom dvomeču Crvena zvezda je delovala inferiorno u odnosu na rivala čija je tržišna vrednost daleko skromnija. Ipak, fudbaleri Hapoel Ber Ševe pokazali su da su veći i kvalitetniji tim od Zvezdinog koji je istrčao na teren najvećeg srpskog stadiona, pa i pre toga u Sombathelju. Kada se podvuče crta, u sva četiri slučaja Zvezda je verovala da ima ekipu sposobnu da prođe i povlašćeni status, a nijednom to nije učinila. Da, te eliminacije ne brišu Rendžers, Bragu, prvo mesto u grupi Lige Evrope niti rekordni koeficijent, ali istovremeno na nepopularan način objašnjava zašto se Stankovićev evropski mandat kod navijača ne pamti ni izbliza onako kako bi broj utakmica i domaćih trofeja sugerisao. Niti će išta moći da spere mrlju u kvalifikacijama koja je sada veća nego ikada ranije. Stankoviću nedostaje upravo ono zbog čega se poslednjih godina u Zvezdi prave skupi timovi, a to je plasman u Ligu šampiona, uz veliku pobedu na evropskoj sceni.

Četvrti neuspeh je ubedljivo najteži, jer je na površinu isplivala nagomilana frustracija. Stankovića i ekipu slomio je pritisak velikih očekivanja, možda u nekoj meri i nerealnih jer se na delu pokazalo da ovaj tim nije kadar da bude deo evropske fudbalske elite. Sve ono što je Dejan Stanković uradio, od isključenja, preko ponašanja kraj aut-linije, do gestikulacija prema tribinama zbog zvižduka sa tribina, produbilo je osećaj njegove trenerske i ljudske nemoći, ujedno i dubokog razočaranja kod navijača. I to je velika razlika između dvojice trenera. Obradović je svojevoljno izašao pred novinare, rekao nekoliko rečenica i odbio pitanja, ali je otišao dostojanstveno. Stanković zbog isključenja nije imao pravo da se pojavi pred medijima, ali je mnogo rekao ponašanjem koje je prethodilo tome. Na kraju se ni pomoćnik Nenad Sakić nije pojavio pred novinarima, a otkazana je i “miks zona”. Posle gotovo sat vremena čekanja na stadionu konferencija je otkazana. U najtežem trenutku, kada je trebalo objasniti kako je ekipa sastavljena za Ligu šampiona uspela da izgubi oba meča od Hapoela i na kakav način, svi odgovorni kadrovi u Ljutice Bogdana su zaćutali. No, u planu je obraćanje u sredu od 13 časova... Činjenica je da nekoliko meseci ranije nije bilo nikakvog objašnjenja ni posle razočaravajuće košarkaške sezone Crvene zvezde. Možda upravo tu leži najneprijatnija paralela dvojice Zvezdinih sinova. Navijači su ih zavoleli mnogo pre nego što su postali treneri, zbog utakmica koje su igrali, golova i koševa, trofeja, kapitenske trake i godina provedenih u crveno-beloj opremi. Zato su obojica i dobila nešto što trener sa strane nikada ne može da dobije unapred, a to je kredit čiste navijačke emocije. Ali, ni taj kredit nije beskonačan...