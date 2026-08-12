Vojvodina sprema novu bombu: Veljko Birmančević na meti

Štaviše, pregovori između Vojvodine i praške Sparte oko transfera su uveliko u toku. Česi su raspoloženi da prodaju Birmačevića, jer im nije u planovima, a očigledno se i njemu menja sredina.

Krilni napadač je proleće prošle sezone proveo na pozajmici u Hetafeu, ali se tamo nije naigrao. Zanimljiva je njegova fudbalska priča, jer je prošao omladinsku školu Partizana, ali je za crno-bele odigrao samo tri meča. Posle je bio nadomak dolaska u Crvenu zvezdu, što su stopirali navijači. A, sada bi mogao da obuče dres Vojvodine.

Povratak u Mozzart Bet Superligu bi mogao da oživi Birmančeviću karijeru, kao što se to desilo upravo Ranđeloviću u Novom Sadu.