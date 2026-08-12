Vojvodina sprema novu bombu: Veljko Birmančević na meti
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Vreme čitanja: 1min | sre. 12.08.26. | 10:54
U toku su pregovori sa praškom Spartom oko transfera
Kada je Vojvodina ispala iz Evrope, bilo je jasno da će neki od glavnih igrača otići sa Karađorđa. I trenutno je najbliži tome Lazar Ranđelović, najbolji asistent Mozzart Bet Superlige, za kojeg klub iz Novog Sada ima najviše unosnih ponuda.
Ali, Vojvodina se uveliko sprema za život po odlasku Lazara Ranđelovića i sprema novu „bombu“. Kako saznaje Telegraf, na meti Novosađana je reprezentativac Srbije Veljko Birmančević.
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Štaviše, pregovori između Vojvodine i praške Sparte oko transfera su uveliko u toku. Česi su raspoloženi da prodaju Birmačevića, jer im nije u planovima, a očigledno se i njemu menja sredina.
Krilni napadač je proleće prošle sezone proveo na pozajmici u Hetafeu, ali se tamo nije naigrao. Zanimljiva je njegova fudbalska priča, jer je prošao omladinsku školu Partizana, ali je za crno-bele odigrao samo tri meča. Posle je bio nadomak dolaska u Crvenu zvezdu, što su stopirali navijači. A, sada bi mogao da obuče dres Vojvodine.
Povratak u Mozzart Bet Superligu bi mogao da oživi Birmančeviću karijeru, kao što se to desilo upravo Ranđeloviću u Novom Sadu.