Novakov put u Sinsinatiju: De Minor u četvrtfinalu, protiv Zvereva za finale

Srpski as je slobodan u prvom kolu, a u drugom će igrati sa pobednikom duela Tirante – Čoinski, što bi trebalo da mu posluži kao zagrevanje. Već u trećoj rundi će Novaka čekati dosta teži zadatak – Mateo Arnaldi ili Džek Drejper, koji se, istina, još muči da pronađe formu nakon povratka na teren.

Prema projekciji žreba, Đoković bi posle toga išao na Menšika ili Darderija, a u četvrtfinalu na petog nosioca Aleksa de Minora.

I posle toga, ako bi sve išlo po „redu vožnje“, došlo bi do duela između Novaka Đokovića i Aleksandra Zvereva za finale.

U drugom delu kostura je drugi nosioc Feliks Ože-Alijasim favorit za plasman u finale, a najveći konkurenti biće mu Tejlor Fric, Danil Medvedev, Ben Šelton...

Turnir u Sinsinatiju počinje 13. avgusta.