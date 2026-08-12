Novakov put u Sinsinatiju: De Minor u četvrtfinalu, protiv Zvereva za finale
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Vreme čitanja: 1min | sre. 12.08.26. | 10:27
Prvi protivnik pobednik duela Tirante – Čoinski
Nema Janika Sinera, nema Karlosa Alkarasa i sve oči teniskog sveta pred masters u Sinsinatiju biće uperene u Novaka Đokovića. Mada je pitanje koliko će srpski as doći spreman za nadigravanje po američkoj vrućini, s obzirom na to da od Vimbldona nije igrao ni na jednom turniru.
Održan je žreb za masters u Sinsinatiju i Đoković je saznao kakav ga put čeka do željenog finala. A, taj put neće biti lagan.
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Srpski as je slobodan u prvom kolu, a u drugom će igrati sa pobednikom duela Tirante – Čoinski, što bi trebalo da mu posluži kao zagrevanje. Već u trećoj rundi će Novaka čekati dosta teži zadatak – Mateo Arnaldi ili Džek Drejper, koji se, istina, još muči da pronađe formu nakon povratka na teren.
Prema projekciji žreba, Đoković bi posle toga išao na Menšika ili Darderija, a u četvrtfinalu na petog nosioca Aleksa de Minora.
I posle toga, ako bi sve išlo po „redu vožnje“, došlo bi do duela između Novaka Đokovića i Aleksandra Zvereva za finale.
U drugom delu kostura je drugi nosioc Feliks Ože-Alijasim favorit za plasman u finale, a najveći konkurenti biće mu Tejlor Fric, Danil Medvedev, Ben Šelton...
Turnir u Sinsinatiju počinje 13. avgusta.