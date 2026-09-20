Matej Strika ponovo u vatri
Vreme čitanja: 3min | ned. 20.09.26. | 10:50
Pred mladim levim bekom nova šansa za dokazivanje u prvom timu Crvene zvezde
Pre nego što se odazove pozivu Igora Matića u kadetsku reprezentaciju Srbije, za prijateljske mečeve sa Rusijom, Matej Strika će dobiti novu šansu da se dokaže u prvom timu Crvene zvezde. I to, ponovo, od prvog minuta.
Mladi levi bek, koji je pre ravno mesec dana proslavio 17. rođendan, bio je već ove sezone starter protiv Čukaričkog (4:0) i Zemuna (2:0), kao i u evropskom okršaju sa Larnom (5:0), dok je protiv Mačve (5:0) ušao sa klupe. U svim tim nastupima ostavio je pozitivan utisak, što potvrđuje i da je odbrana crveno-belih bila nesavladana. Igrao je u liniji sa četvoricom, ali i trojicom, tako da mu sistem Alberta Rijere nije nepoznat. Novu priliku da se dokaže španskom treneru, Strika će dobiti večeras na Marakani protiv Radničkog iz Niša (19.00).
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U odsustvu Gudelja, Lukasena i Učene, o čemu je govorio Rijera pred današnju utakmicu, perspektivni Banjalučanin dobiće šansu uz levu aut-liniju, dok će Juta Nakajama ponovo na desnu stranu, a centralnog štopera će igrati Miloš Veljković. Postoji mogućnost i da Rijera iznenadi šansom za otpisanog Rodrigaa ili nedovoljno spremnog Ristića, mada procenti da se to desi i nisu veliki.
Strika je u međuvremenu formu održavao kroz nastupe za Grafičar u Mozzart Bet Prvoj ligi, a dobio je dozvolu stručnog štaba i da igra za omladince Crvene zvezde u mečevima Lige šampiona za mlade.
S obzirom na to da ga nije bilo u jučerašnjem Večitom derbiju omladinskih timova, za razliku od Sava Radanovića i Dimitrija Šarića, očekuje se da Matej Strika počne protiv Nišlija od starta.
19.00 (1.13) Crvena zvezda (9.00) Radnički Niš (17.0) - iskoristi benefit Mozzart Relax na ovaj par
Uz pomenute defanzivce, van stroja zbog povrede i dalje je Rade Krunić. Posle iscrpljujuće utakmice pre tri dana u Pančevu, verovatno će Rijera ponovo promešati startnu postavu. Imajući u vidu da se igra na stadionu Rajko Mitić, kao i da dvanaestoplasirane Nišlije sa osam bodova iz osam utakmica nisu baš rival od kog treba strepeti, mogao bi Zvezdin trener da ukaže šansu od prvog minuta veteranima poput Arnautovića, Kataija i Ivanića, koji nisu mnogo igrali u poslednje tri utakmice.
Duel između Crvene zvezde i Radničkog imaće posebnu notu i zbog trenera gostujućeg tima, Marka Neđića, koji je s velikim uspehom radio u mlađim kategorijama crveno-belih, a potom i vodio filijalu Grafičar.
MOZZART BET SUPERLIGA, 10. KOLO
Subota
Novi Pazar - Zemun 2:2 (1:0)
/Ljajić 15, Miljković 64 - Bakić 49, Petrović 90+3/
Vojvodina - IMT 1:1 (1:0)
/Sukačev 2 - Glišić 61/
OFK Beograd Mozzart Bet - Radnički Kragujevac 3:5 (2:2)
/Silue 6, 21, Pavlović 66 - Sise 11, Sremčević 34, 46, Buhta 75, Alić 84/
Radnik - Partizan 4:4 (3:1)
/Kvarši 27, Bogdanović 37, 65, Lazić 45+2 - Kojzek 18, Radojičić 54 ag, Simić 59, Penja 74/
Nedelja
17.00 (2.60) Mačva Šabac (3.05) Mladost Lučani (2.95) MR
19.00 (1.13) Crvena zvezda (9.00) Radnički Niš (17.0) MR
20.00 (1.67) Železničar Pančevo (3.80) Čukarički (5.30) MR
***Kvote su podložne promenama