Matej Strika ponovo u vatri

U odsustvu Gudelja, Lukasena i Učene, o čemu je govorio Rijera pred današnju utakmicu, perspektivni Banjalučanin dobiće šansu uz levu aut-liniju, dok će Juta Nakajama ponovo na desnu stranu, a centralnog štopera će igrati Miloš Veljković. Postoji mogućnost i da Rijera iznenadi šansom za otpisanog Rodrigaa ili nedovoljno spremnog Ristića, mada procenti da se to desi i nisu veliki.

Strika je u međuvremenu formu održavao kroz nastupe za Grafičar u Mozzart Bet Prvoj ligi, a dobio je dozvolu stručnog štaba i da igra za omladince Crvene zvezde u mečevima Lige šampiona za mlade.

S obzirom na to da ga nije bilo u jučerašnjem Večitom derbiju omladinskih timova, za razliku od Sava Radanovića i Dimitrija Šarića, očekuje se da Matej Strika počne protiv Nišlija od starta.

19.00 (1.13) Crvena zvezda (9.00) Radnički Niš (17.0) - iskoristi benefit Mozzart Relax na ovaj par

Uz pomenute defanzivce, van stroja zbog povrede i dalje je Rade Krunić. Posle iscrpljujuće utakmice pre tri dana u Pančevu, verovatno će Rijera ponovo promešati startnu postavu. Imajući u vidu da se igra na stadionu Rajko Mitić, kao i da dvanaestoplasirane Nišlije sa osam bodova iz osam utakmica nisu baš rival od kog treba strepeti, mogao bi Zvezdin trener da ukaže šansu od prvog minuta veteranima poput Arnautovića, Kataija i Ivanića, koji nisu mnogo igrali u poslednje tri utakmice.

Duel između Crvene zvezde i Radničkog imaće posebnu notu i zbog trenera gostujućeg tima, Marka Neđića, koji je s velikim uspehom radio u mlađim kategorijama crveno-belih, a potom i vodio filijalu Grafičar.

MOZZART BET SUPERLIGA, 10. KOLO

Subota

Novi Pazar - Zemun 2:2 (1:0)

/Ljajić 15, Miljković 64 - Bakić 49, Petrović 90+3/

Vojvodina - IMT 1:1 (1:0)

/Sukačev 2 - Glišić 61/

OFK Beograd Mozzart Bet - Radnički Kragujevac 3:5 (2:2)

/Silue 6, 21, Pavlović 66 - Sise 11, Sremčević 34, 46, Buhta 75, Alić 84/

Radnik - Partizan 4:4 (3:1)

/Kvarši 27, Bogdanović 37, 65, Lazić 45+2 - Kojzek 18, Radojičić 54 ag, Simić 59, Penja 74/

Nedelja

17.00 (2.60) Mačva Šabac (3.05) Mladost Lučani (2.95) MR

19.00 (1.13) Crvena zvezda (9.00) Radnički Niš (17.0) MR

20.00 (1.67) Železničar Pančevo (3.80) Čukarički (5.30) MR

***Kvote su podložne promenama