Perica Ognjenović bi da ruši posrnulo Sarajevo

Osmo kolo Premijer lige BiH donosi duel koji, barem kada se pogleda tabela, ne bi trebalo da ima mnogo tajni. Sarajevo je četvrto sa 10 bodova, Sloga iz Doboja šesta sa devet, ali razlika između dva tima nije velika ni bodovno, ni kada je reč o dosadašnjem toku prvenstva. A upravo zato nedeljni sudar na Koševu nosi težinu veću od obične utakmice za tri boda.

Sarajevo u meč ulazi sa jasnom željom da prekine mini-negativni niz. Bordo tim je posle pobede nad Borcem, kojom je pokazao da može da se suprotstavi i ekipama iz samog vrha, doživio dva vezana poraza – prvo od Željezničara, a potom i od Veleža. Poslednji meč u Mostaru završen je minimalnim porazom 0:1, pa je ekipa sa Koševa ostala na deset osvojenih bodova.

To je učinak koji je sasvim dovoljan da Sarajevo ostane u gornjem delu tabele, ali ne i da se zadovolji urađenim. Ambicije bordo kluba su veće. U dosadašnjih sedam kola Sarajevo je upisalo tri pobede, jedan remi i tri poraza, uz činjenicu da su sva tri neuspeha stigla u gostima – protiv Željezničara, Zrinjskog i Veleža. Na domaćem terenu slika je drugačija: pobede nad BSK-om i Borcem, uz remi sa Radnikom.

20.00: (1,37) Sarajevo (4,20) Sloga Doboj (9,00)

Koševo je do sada bilo mesto na kojem Sarajevo zna kako da dođe do bodova. Sada je zadatak da se ta tradicija nastavi i protiv Sloge.

“Nije ovo lagan trenutak ni za nas, ni za navijače, ni za igrače. Sami smo se doveli u ovu situaciju. Nadam se da ćemo protiv Sloge pokazati mnogo bolje izdanje, posebno nakon poslednje utakmice protiv Veleža. Pauzu nakon toga želimo iskoristiti da unapredimo određene stvari.Ja sam najodgovorniji za stanje u ekipi i tako se osećam. O rosteru se uvek može razgovarati, ali nije korektno da na takav način govorim o igračima koje treniram. Nikada nisam bežao od odgovornosti. Sada svi u klubu moramo biti kao jedan, ali isto tako očekujem da i igrači preuzmu svoj dio odgovornosti”, istakao je Zoran Zekić trener Sarajeva, uoči duela sa Dobojlijama.

A Sloga u Sarajevo ne dolazi sa belom zastavom. Naprotiv. Tim iz Doboja iza sebe ima zanimljiv početak prvenstva. Posle sedam utakmica nalazi se na šestom mestu sa devet bodova, uz dve pobede, tri remija i dva poraza. Posebno je zanimljivo da je Sloga u poslednjih nekoliko prvenstvenih kola pokazala određenu stabilnost: savladala je BSK u Banjaluci i Radnik u Bijeljini, odigrala bez golova sa Čelikom, a zatim remizirala sa Željezničarom 1:1. Međutim, između tih rezultata dogodio se i poraz od Borca. I to baš uoči gostovanja na Koševu.