Siti izabrao da vara i mora da bude kažnjen! Šta je sve Liverpul mogao da doživi da je bilo po propisima?

Oteglo se sve kao gladna godina i tek će. Već jedanput Mančester Siti bio je prvostepeno osuđen i – izvukao se. Sada sve zanima da li će mu to ponovo poži za rukom. Proglašen je krivim za čak 114 od 115 optužbi za finansijske malverzacije, ali na Etihadu tvrde da su nevini.

Podigla se ogromna prašina, zahvatila je Ostrvo i proširila se preko celog Starog kontinenta. Jer, ovo spada među najveće fudbalske skandale. Mančester Siti je tema broj jedan. I dok oni koji su bili u klubu dok je podizao trofeje i ujedno kršio propise staju u njegovu zaštitu, kao što je Rodri, velika imena engleskog fudbala naginju ka tome da Građanima treba izreći drakonske kazne.