Siti izabrao da vara i mora da bude kažnjen! Šta je sve Liverpul mogao da doživi da je bilo po propisima?
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 09:51
Velika imena engleskog fudbala naginju ka tome da Građanima treba izreći drakonske kazne…
Oteglo se sve kao gladna godina i tek će. Već jedanput Mančester Siti bio je prvostepeno osuđen i – izvukao se. Sada sve zanima da li će mu to ponovo poži za rukom. Proglašen je krivim za čak 114 od 115 optužbi za finansijske malverzacije, ali na Etihadu tvrde da su nevini.
Podigla se ogromna prašina, zahvatila je Ostrvo i proširila se preko celog Starog kontinenta. Jer, ovo spada među najveće fudbalske skandale. Mančester Siti je tema broj jedan. I dok oni koji su bili u klubu dok je podizao trofeje i ujedno kršio propise staju u njegovu zaštitu, kao što je Rodri, velika imena engleskog fudbala naginju ka tome da Građanima treba izreći drakonske kazne.
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Jedno je sigurno: Mančester Siti će se žaliti, pokrenuće postupak i ceo proces će vrlo verovatno ući u narednu godinu, a do tada će se nizati reakcije. Biće i onih koji su „za“ i onih koji su „protiv“ toga da kazna na koncu ne bude finansijska. Podsetimo, moguće je i oduzimanje bodova, izbacivanje iz Premijer lige, oduzimanje trofeja…
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Rio Ferdinand zagovornik je teze da Mančester Sitiju treba da budu oduzeti pehari. Roj Kin nije bio toliko direktan, ali nema dilemu – gradski rival mora da bude kažnjen.
„Bilo je i vreme“, rekao je Roj Kin i nastavio u dahu:
„Ovo očigledno traje već dugo. Definitivno se ne bih složio sa Rodrijevim porukama. To je bio izbor kluba – izabrali su da varaju“.
Iznenadilo ga je što je klub sa Etihada proglašen krivim za čak 114 od 115 optužbi…
„Šta god da su osvojili poslednjih nekoliko godina, zaslužuju da budu kažnjeni. Gde počinjemo i gde završavamo sa tim, teško je reći, ali varali su. Proglašeni su krivima za to i sada moraju da popiju gorku pilulu. Bilo je šokantno što su proglašeni krivima za toliko optužbi“.
I Jan Rajt je pozvao na to da klub bude pogođen strogim sankcijama.
„Treba da budu kažnjeni zbog toga. Možda su uspeli da dožive te uspomene i sve te sjajne zajedničke trenutke, ali kada pogledate timove koji su ih jurili i radili sve po propisima, to nije u redu“, poručio je Jan Rajt i fokusirao se na Liverpul i sve ono što je „izgubio“ u eri Jirgena Klopa:
„Šta smo oduzeli od Liverpula u Klopovoj eri, i od tog tima? Šta su sve oni mogli da dožive? Varali su da bi to ostvarili, a drugi igrači su ostali bez toga“.