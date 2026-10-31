Okliznuo se očajni Dinamo! Hajduk trlja ruke i beži od šampiona

Nije bilo prijatno za aktuelnog šampiona Hrvatske jer je Rudeš bio bolji od samog početka utakmice. Igrali su sa pet u odbrani, odbijali sve napade i bili opasni posle dvadesetak minuta igre. Žunior Fernandeš, Unušić i Bralić imali su odlične prilike u razmaku od pet minuta, najbolja je bila za Bralića kada je štoper pogodio stativu posle udarca glavom. Zicer je u 26. minutu promašio Poldrugač jer je Kotarski nekako odbrani njegov udarac i mirisalo je da bi Dinamo mogao da primi gol. Baš to se desilo u 30. minutu.

Lep gol postigao je Žunior Fernandeš kada je lobovao Kotarskog za vođstvo, a ispostaviće se da je to bio jedini gol na meču. Branio je golman Dinama sve što je mogao, mučio ga je Poldrugač iz svih mogućih prilika, pa su nekako gosti iz Zagreba preživeli da ne bude i više golova u njihovoj mreži do kraja prvog poluvremena.

Dinamo je u nastavku pojačao pritisak, ali nije uspevao da pronađe put do mreže Rogića. Stojković je imao dobru priliku posle centaršuta Valinčića, ali je njegov udarac glavom sa osam metara golman Rudeša uspeo da zaustavi. Pokušavali su potom i Rodrigez i ostali igrači zagrebačkog tima, dok su domaći vrebali priliku iz kontranapada. U 72. minutu Almena je dobio direktan crveni karton zbog udarca laktom u lice, kada je udario Kursija, pa je Dinamo ostao sa desetoricom.

I pored igrača manje, Dinamo je nastavio da napada, a u 79. minutu Beljo je zatresao mrežu Rudeša. Ipak, pogodak nije priznat pošto je napadač igrao rukom prilikom prijema lopte, što je VAR potvrdio posle čak pet minuta provere. Rudeš je u međuvremenu imao priliku da uveća prednost, ali nije uspeo da završi opasan kontranapad, dok je Ivanušec u samoj završnici iz slobodnog udarca poslao loptu daleko pored gola.

Nije pomoglo ni devet minuta nadoknade, pa je Dinamo nokautiran na gostovanju i Hajduk im je pobegao četiri boda. U Ligi Evrope igraju u petak (21.00) protiv Sanderlenda u gostima.