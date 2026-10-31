Okliznuo se očajni Dinamo! Hajduk trlja ruke i beži od šampiona
Vreme čitanja: 4min | sub. 31.10.26. | 20:07
Zagrepčani poraženi od Rudeša, petarda Splićana u čast Miša Kovača
Nije uvek Zagreb dobar prema Dinamu jer su se sada u gradskom susretu obrukali protiv Rudeša. Domaćin, trenutno osmoplasirani na tabeli, savladao je Dinamo u meču 12. kola hrvatskog šampionata – 1:0 (1:0). Veoma lošu utakmicu odigrao je Dinamo, koji je meč završio i sa igračem manjem, bez neke prave šanse, bez ičega pozitivnog što može da se izvuče posle ovog teškog poraza za njih.
Teškog, pošto je Hajduk Split deklasirao Goricu 5:0 (3:0) i tako sada pobegao na četiri boda viška, pa se lakše diše na vrhu.
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Nije bilo prijatno za aktuelnog šampiona Hrvatske jer je Rudeš bio bolji od samog početka utakmice. Igrali su sa pet u odbrani, odbijali sve napade i bili opasni posle dvadesetak minuta igre. Žunior Fernandeš, Unušić i Bralić imali su odlične prilike u razmaku od pet minuta, najbolja je bila za Bralića kada je štoper pogodio stativu posle udarca glavom. Zicer je u 26. minutu promašio Poldrugač jer je Kotarski nekako odbrani njegov udarac i mirisalo je da bi Dinamo mogao da primi gol. Baš to se desilo u 30. minutu.
Lep gol postigao je Žunior Fernandeš kada je lobovao Kotarskog za vođstvo, a ispostaviće se da je to bio jedini gol na meču. Branio je golman Dinama sve što je mogao, mučio ga je Poldrugač iz svih mogućih prilika, pa su nekako gosti iz Zagreba preživeli da ne bude i više golova u njihovoj mreži do kraja prvog poluvremena.
Dinamo je u nastavku pojačao pritisak, ali nije uspevao da pronađe put do mreže Rogića. Stojković je imao dobru priliku posle centaršuta Valinčića, ali je njegov udarac glavom sa osam metara golman Rudeša uspeo da zaustavi. Pokušavali su potom i Rodrigez i ostali igrači zagrebačkog tima, dok su domaći vrebali priliku iz kontranapada. U 72. minutu Almena je dobio direktan crveni karton zbog udarca laktom u lice, kada je udario Kursija, pa je Dinamo ostao sa desetoricom.
I pored igrača manje, Dinamo je nastavio da napada, a u 79. minutu Beljo je zatresao mrežu Rudeša. Ipak, pogodak nije priznat pošto je napadač igrao rukom prilikom prijema lopte, što je VAR potvrdio posle čak pet minuta provere. Rudeš je u međuvremenu imao priliku da uveća prednost, ali nije uspeo da završi opasan kontranapad, dok je Ivanušec u samoj završnici iz slobodnog udarca poslao loptu daleko pored gola.
Nije pomoglo ni devet minuta nadoknade, pa je Dinamo nokautiran na gostovanju i Hajduk im je pobegao četiri boda. U Ligi Evrope igraju u petak (21.00) protiv Sanderlenda u gostima.
Lak posao imao je splitski Hajduk protiv poslednjeplasirane Gorice, koja nije baš neko čija se mreža ovako puni do vrha, iako su najlošija ekipa hrvatskog šampionata. Primili su 15 golova u prvih 11 utakmica, ni na jednom meču nije njihov golman vadio loptu više od tri puta iz mreže, odbrana im jeste dobra jer je peta najbolja u šampionatu, ali zato napad... Ipak, i pored konkretne odbrane, Hajduk im je dao pet golova i to sa promešanim sastavom jer je Gonzalo Garsija napravio pet promena.
Odmorio je Kalila Fajada i Šegu, kako bi bili na sto odsto za naredni evropski meč, dok se u prvih 11 vratio Marko Livaja. Gorica se dobro držala prvih dvadesetak minuta, pošto se odlično branila, ali čim je htela da se nameće sa domaćinom, krenula je goleada. Huram je doneo vođstvo u 22. minutu, dok je Bamba duplirao prednost u 33. i oba puta su do pogotka došli tako što su posle pritiska oduzeli loptu gostujućim igračima koji jednostavno nisu imali odgovor na visoki presing.
Tako je kod trećeg gola Karlos Martin izblokirao golmana Gorice, kada je blokirao ispucavanje, uzeo loptu i pogodio. Martin je još jednom bio strelac u 50. minutu - inače opet kada su gosti izgubili loptu, iskoristio je priliku koju mu je dao Garsija, a za "petardu" se pobrinuo Šutalo u 75. minutu. Inače, kada se završila utakmica i kada su navijači krenuli sa proslavom, spiker je saopštio tužnu vest jer je čuveni muzičar i njihov veliki navijač Mišo Kovač preminuo.
Hajduk u četvrtak (18.45) gostuje ekipi Linkoln Red Imps u meču trećeg kola ligaške faze Lige konferencije.