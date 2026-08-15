Žofri Lovernj: Kada gledam Partizan, želim da vidim srpske igrače; Željka ne zanimaju lažna prijateljstva

Francuz se potom lagano prebacio na period dok je bio u Fenerbahčeu. "Moje vreme u Feneru bilo je i dugo i kratko. Otišao sam tamo, igrao tri-četiri meseca, a onda bio povređen osam meseci. Dva meseca posle povrede usledila je pandemija".

Centar Partizan Mozzart Beta je objasnio zašto je najjaču ligu sveta zamenio angažmanom u Turskoj. "Mislim da je to bila greška. Imao sam još godinu dana ugovora u NBA ligi. Tokom čitave karijere i života bio sam vrlo nestrpljiv. Možda je to zato što se plašim šta donosi budućnost. Ko zna šta će se dogoditi u NBA ligi? Najteža stvar je dobiti drugi ugovor, a ja sam uspeo u tome. Definitivno je trebalo da ostanem tamo. Napravio sam mnogo grešaka u životu, u košarci i van nje. Smatram da pametni ljudi uče iz prošlosti. Danas sam definitivno strpljiviji nego kada sam bio mlađi. Kada bih mogao da se vratim i pričam sa sobom, rekao bi sebi da je bolje da ostanem u NBA ligi" , rekao je Lovernj .

O saradnji sa Željkom Obradovićem.

"Željko ima zaista drugačiji način. Naučio me je da stvari ne radiš zbog kluba ili trenera, već zbog sebe. To je verovatno najvažnija lekcija koju sam od njega dobio. Mnogi trener pokušavaju da budu opušteni i da se druže sa igračima, a Željka to ne zanima previše. Radi ono što misli da je neophodno kako bi ekipa bila što uspešnija. Ima svoj način rada, koji može da se dopadne ili ne, ali to je on, lažno prijateljstvo nije njegov stil".

Nekadašnji kapiten Partizan Mozzart Beta govorio je o izuzetno zanimljivoj temi, a to su domaći igrači.

"Kada sam bio dete i gledao Panatianikos, gledao sam Spanulica, Focisa i Dijamantidisa. Naravno, bilo je i Amerikanca, ali su ti klubovi imali najbolje evropske igrače. Kada gledam Žalgiris, želim da vidim litvanske igrače. Kada gledam Partizan, želim da vidim srpske igrače. Ne želim da svi klubovi izgledaju isto. Neko će možda reći da sam staromodan, ali to je moje mišljenje".

Lovernj se dotakao transfera Džedija Osmana iz Panatianikosa u PAOK, kao i još nekim transferima tokom leta.

"Meni je to prilično teško da razumem. Turčin je, a u turskoj postoje tri evroligaška kluba, dok on odlazi u Grčku i neće igrati Evroligu. Ipak, svako u određenom trenutku karijere želi i očekuje nešto novo. Ako je doneo takvu odluku, pretpostavljam da želi da ostane u Grčkoj ili da igra za Andreu Trinkijerija. Stvarno me iznenadio. Neočekivan je bio transfer Silvena Fransiska. Luda je bila situacija oko Mozesa Rajta, koji je navodno trebalo da ode u Barselonu, a na kraju je završio u Milanu. Tu je i Olimpijakos, koji već godinama igra sjajno. Tu je Panatianikos, koji pravi neverovatan tim, a ima i Željka. Kada se ruski klubovi vrate, pojaviće se još dva ili tri konkurentna kluba, sposobni da potroše mnogo novca", rekao je Lovernj za Skweek.