Milenković neizvestan i za novembar: Komandant odbrane Orlova se ponovo povredio

Tokom reprezentativne pauze Milenković je odigrao poluvreme za Notingem Forest u prijateljskoj utakmici sa Svonsijem. Sve je bilo spremno za njegov povratak na teren, ali... Kada je izašao spisak igrača Šumara za prvenstveni duel sa Kristal Palasom, na njemu nije bilo srpskog štopera.

Kako je sada otkrio trener Notingema Oliver Glazner, Milenković je na treningu zadobio novu povredu, oštećenje kosti.

„Milenković se povredio u duelu na treningu. Ima oštećenje kosti i to je jako bolna povreda, zbog koje ne može da trenira. Sigurno će propustiti narednu utakmicu“, rekao je Glazner.

Šef struke Šumara je dodao da ne može da pretpostavi kada će se srpski fudbaler ponovo naći na terenu.