Milenković neizvestan i za novembar: Komandant odbrane Orlova se ponovo povredio
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Vreme čitanja: 1min | sre. 14.10.26. | 13:20
Ni trener Notingem Foresta Glazner ne zna kada će se Nikola vratiti treninzima
Odbrana reprezentacije je izgleda dosta loše u četiri utakmice Lige nacija, primila je osam golova, na svakom meču po dva. Jedan od razloga je izostanak komandanta zadnje linije Nikole Milenkovića, koji se povredio desetak dana pre okupljanja državnog tima.
Problem je što sve miriše da selektor Veljko Paunović neće moći da računa na Milenkovića ni za narednu, novembarsku akciju reprezentacije. Jer, umesto najavljenog povratka na teren, Nikola se ponovo povredio i to sada nema ni prognoza kada bi mogao da se vrati treninzima.
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Tokom reprezentativne pauze Milenković je odigrao poluvreme za Notingem Forest u prijateljskoj utakmici sa Svonsijem. Sve je bilo spremno za njegov povratak na teren, ali... Kada je izašao spisak igrača Šumara za prvenstveni duel sa Kristal Palasom, na njemu nije bilo srpskog štopera.
Kako je sada otkrio trener Notingema Oliver Glazner, Milenković je na treningu zadobio novu povredu, oštećenje kosti.
„Milenković se povredio u duelu na treningu. Ima oštećenje kosti i to je jako bolna povreda, zbog koje ne može da trenira. Sigurno će propustiti narednu utakmicu“, rekao je Glazner.
Šef struke Šumara je dodao da ne može da pretpostavi kada će se srpski fudbaler ponovo naći na terenu.