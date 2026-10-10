Miljan Zdravković brani pojas u Podgorici, FNC potpisao i Radeta Opačića

Pred šampionom Miljanom Zdravkovićem naći će se Argentinac Hoakin Vargas (10-3), koji je dosadašnji deo karijere uglavnom proveo nastupajući u južnoameričkim promocijama. Borba u Podgorici biće mu prva na evropskom kontinentu, a već na debiju u FNC-u dobiće priliku da napadne šampionski pojas. Takav rasplet dovoljno govori i o nedostatku izazivača u kategoriji kojom trenutno vlada srpski borac.

Zdravković je bio i jedno od imena koja su se pominjala uoči dolaska UFC-a u Beograd, ali je na kraju ostao među retkima koji nisu dobili priliku da nastupe. Upravo je to jedan od glavnih razloga duže pauze, pa ostaje da se vidi koliko će odsustvo iz kaveza uticati na srpskog šampiona.

Sa druge strane, veliko iznenađenje predstavlja potpis Radeta Opačića, jednog od najboljih srpskih kik-boksera, koji je prethodnih pet borbi odradio u Gloriju, najjačoj svetskoj kik-boks organizaciji. U tom periodu ostvario je tri pobede, a poslednju protiv Kolina Džordža. Prošle godine stigao je i do finala jednog od turnira teškaša, gde ga je na poslednjoj prepreci zaustavio Miloš Cvjetićanin. Upravo je taj trijumf Cvjetićaninu otvorio put ka kasnijem napadu na šampionski pojas protiv Morija Krome.

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Ipak, ni u FNC-u Radeta Opačića ne očekuje nimalo lak zadatak. Preko puta srpskog borca naći će se Aleksander Soldatkin (18-4), kojem će ovo biti prvi nastup od potpisivanja ugovora sa organizacijom. Rus je prethodno osvojio turnir teškaša u Rajzinu, a imao je i priliku da preko Kontender serije izbori ugovor sa UFC-om, ali ga je tada zaustavio Mario Pijazon. Iako će nastupiti pod okriljem regionalne MMA organizacije, Opačić neće morati da se prilagođava novim pravilima, pošto će se borba održati u disciplini koju najbolje poznaje, kik-boksu.

Ipak, pre spektakla u Podgorici, FNC će dve nedelje ranije gostovati u Skoplju, gde nas očekuje još jedan veliki okršaj. Marko Bojković će u dugo iščekivanoj borbi pokušati da osvoji pojas lake kategorije, a preko puta njega naći će se aktuelni šampion Lom Ali Eskijev.