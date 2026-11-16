Orlovi su zahvaljujući boljoj gol-razlici u odnosu na Tursku i Češku izborili baraž za opstanak u A diviziji, ali to nije nešto što će zadovoljiti fudbalsku javnost, jer je selekcija Veljka Paunovića trenutno značajno ispod nivoa najkvalitetnijih evropskih selekcija.

Najbolji strelac u istoriji državnog tima nije krio razočaranje izdanjem protiv Grčke, ističući da je poraz bio potpuno zaslužen.

„Utisci su loši, izgubili smo utakmicu i ne mogu da imam pozitivan osećaj. Defanzivno smo stajali kompaktno i tu nismo bili toliko loši, ali nam je falilo dosta kvaliteta sa loptom. Bili smo bezopasni, stajali smo dosta nisko i generalno nismo uspeli da ugrozimo gol i stvorimo šanse. Posle primljenog gola smo nešto pokušavali, ali opet ništa konkretno. Nedostajalo nam je kvaliteta u toj završnoj fazi, nismo nikako uspeli da ih pritisnemo i preuzmemo kontrolu nad utakmicom. Uglavnom smo se branili, čekali kontre i zasluženo smo izgubili“, rekao je Mitrović.

Na konstataciju da se timu već nekoliko utakmica ponavlja problem izlaska iz niskog bloka, Mitrović objašnjava da je preveliki fokus na odbrani ugušio ofanzivni potencijal ekipe.„Sigurno nam fali malo kvaliteta, ali i nekih taktičkih i fizičkih zamisli. S obzirom na to da smo igrali protiv reprezentacija koje su dosta jače od nas, veći fokus je bio na defanzivi. U nekim trenucima smo se i previše fokusirali na odbranu, pa smo izgubili lucidnost i ofanzivne karakteristike koje individualno posedujemo“.

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Takva postavka igre posebno je otežala posao njemu i Luki Joviću u samom špicu napada.

„Fizički sam se osećao dobro, ali za igrače mojih i Lukinih karakteristika bilo je teško igrati tako daleko od šesnaesterca. Trudili smo se da pomognemo ekipi i defanzivno odradimo sve što se od nas tražilo. Svakako to nije bila utakmica u kojoj su napadači uživali, jer svaki špic voli da je blizu gola, ali opredelili smo se za taktiku da ih ugrozimo iz kontranapada. U tome nismo uspeli“, objasnio je srpski golgeter.

Iako Srbija završava grupu bez ijednog osvojenog boda, Mitrović smatra da je ekipa u pojedinim mečevima zaslužila više, ali da se na ovom nivou svaka greška skupo plaća.

„Nije realno da ne možemo da osvojimo nijedan bod. U nekim situacijama nam je falilo i malo sreće, zaslužili smo bar bod ili tri, ali nažalost nismo uspeli. Trenutno postoji velika razlika u kvalitetu, a kada igrate protiv ovakvih selekcija, one kažnjavaju i najmanju grešku, što smo osetili protiv svakog rivala. Čak i da smo danas pobedili, to ne bi mnogo promenilo. Ovo je negativno iskustvo, ali to je naša realnost trenutno. Moramo to da prihvatimo i da učimo iz svojih grešaka“.

Ipak, Mitrović u teškom i neprijatnom ciklusu vidi i svetlu tačku - sticanje iskustva i šansu za nove igrače.

„Bio je ovo jako težak ciklus za sve nas, nimalo prijatan, ali predstavlja veliko iskustvo za mlade igrače. Dobili smo nekoliko imena koja su se nametnula, poput Gudelja i Cveleta, a bilo je tu još nekoliko momaka. Ovo je velika lekcija i za selektora, da isproba tridesetak igrača i vidi na koga može da računa, ali i za sve nas da vidimo gde smo u odnosu na najkvalitetnije reprezentacije“.

Kao jedan od najiskusnijih igrača, Mitrović priznaje da mu aktuelni trenutak teško pada i poručuje da problemi sežu mnogo dublje od samog terena.

„Jako je teško, nije lako, ali mislim da je reprezentativni fudbal trenutno slika i prilika svega što se dešava u našem fudbalu. Generalno, naš fudbal - i klupski i reprezentativni - nalazi se na nivou na kojem možda nije bio dugo godina. Svi moramo da se zapitamo, i igrači, i treneri, i struka, kako i šta dalje. To je pitanje za dublju analizu ljudi koji vode srpski fudbal. Nismo u lepom trenutku, iako je Srbija uvek izbacivala talente. Kako te igrače uvesti i dati im šansu da se razvijaju na pravi način i u klubovima i u reprezentaciji, pitanje je za ljude iznad mene na koje ja trenutno nemam odgovor. Što se mene tiče, situacija je teška, ali bili smo u sličnim pozicijama i ranije“.

Uprkos svim porazima, Srbija ima priliku da kroz baraž sačuva mesto u A diviziji Lige nacija, što Mitrović smatra od presudnog značaja za budućnost ekipe.

„Predstojeći baraž je po meni jako bitan kako bismo ostali u ovoj grupi. Mnogo je veće iskustvo i mnogo je bolje igrati protiv najjačih reprezentacija, pa makar i pretrpeti ovakve poraze, nego igrati u B ili C diviziji protiv znatno slabijih rivala. Tamo neke pobede i rezultati mogu da sakriju stvari koje ne bi smele da se sakriju. Zato kažem – bolje je izgubiti ovako 1:0, nego pobediti, ne znam, Litvaniju sa 3:0. Ovakve utakmice su nam svima potrebne. Sada moramo sve duboko da izanaliziramo, da okrenemo stvari u našu korist i spremimo se za baraž i predstojeće kvalifikacije“, zaključio je Mitrović.