Luka Jović Napad

(do 64. minuta) – Koja je ovo utakmica po redu (samo u ovoj Ligi nacija) da mu „seciramo” poteze na sredini terena i hvalimo ga što zadrži loptu, odigra na stranu, iznudi prekršaj... Njegovo bi trebalo da caruje u protivničkom kaznenom prostoru, tamo on ima taj ubilački instinkt, tamo bi neko trebalo da mu donese loptu. Kako niko nije za celo poluvreme, iznervirao se u sudijskoj nadoknadi, uzeo je na centru, poneo par desetina metara i odapeo, a lopta koju je izblokirao protivnički štoper i jedva je stigla Mandasu u ruke, vodi se kao naš jedini udarac u okvir gola.