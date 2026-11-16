(©Star Sport)
OCENE – SRBIJA: Teško je gledati ovakvog Mitra, ali još više ovakvu igru pod Paunovićem
Vreme čitanja: 1min | pon. 16.11.26. | 23:31
Petrović najzaslužniji što nezasluženo odosmo u baraž, šta je igrao Bukinac?!
Pogledajte kako smo ocenili izdanje Orlova protiv Grčke...
Izabrane vesti
Đorđe PetrovićGolman
Njegov (imen)dan, ali ni on nije svemoguć. Možda selektora, više nego prosečnog navijača, naljuti kad nogom omaši saigrače, što mu se, ruku na srce, desilo više puta ove večeri, baš kao i Paunovićevo nezadovoljno mahanje rukama u tim situacijama, ali vraćamo se na onu večitu dilemu i pravac stare škole: golman pre svega treba da brani. A on je to večeras radio briljantno. Da su Grci na poluvremenu imali par golova prednosti, prema statističkim parametrima ne bi bilo nezasluženo. Najzaslužniji što večeras potpuno nezasluženo prođosmo u baraž, ne na mala vrata, nego kroz ključaonicu.
Ocena
7
Strahinja ErakovićOdbrana
Bio mu je Colis ogroman izazov ove večeri. Neke je duele naš štoper gubio, neke dobijao, čekao je krilnog napadača Arsenala na kontra nozi i nekoliko šuteva izblokirao. Češće nego ostala dvojica naših centralnih defanzivaca napuštao je svoju poziciju i izlazio na Pavlidisa, koji se, dok je Duvikas bio u igri, izvlačio na desetku. Kako je vreme prolazilo, bivao sve inferiorniji. Nakon svega, mršav utisak.
Ocena
5
Nikola MilenkovićOdbrana
Samo što je lopta krenula sa centra, iskazao veliku nesigurnost, kada ga je Eraković korigovao i sprečio veliku priliku za domaćina u prvom minutu, ali bili su to samo prvi mačići koji su ekspresno bačeni u vodu. Nakon toga, Bleki je bio taj koji je pokrivao saigrače, krpio rupe, skidao centaršuteve iz kornera. Čak je ona njegova prečka jedino što je Srbija u napadu uspela da uradi ove večeri. Njemu se nema šta zameriti.
Ocena
6.5
Srđan BabićOdbrana
(do 46. minuta) – Sve kad se sabere, u dobroj meri i sticajem okolnosti (čitaj: odsustva nekih igrača), po minutaži najstandardniji centralni defanzivac Orlova u ovoj Ligi nacija. Ove večeri možda i najmanje primetan od sve četvorice naših štopera koji su igrali, bez neke drastične greške, dva puta nadskočen kod kornera, pobegao mu je Rota u 45. minutu i verovatno je najviše zbog tog žutog kartona i ostao u svlačionici tokom velikog odmora.
Ocena
5.5
Kosta NedeljkovićOdbrana
(do 75. minuta) – Nije nam bilo prijatno (kako li je tek bilo njemu) kada smo pred početak utakmice videli raspored igrača na terenu, a po njegovoj strani kao rivale – Colisa i Cimikasa. Ozbiljno se napatio defanzivno, ali je ofanzivna igra njemu još veći problem. Prečesto je držao loptu u nogama i čekao pomoć, gotovo nijednom nije pokušao da probije jedan na jedan i tako napravi višak. Samopouzdanje mu je na nultoj tački. Prolaze utakmice, a on, najblaže rečeno, ne upada u oko.
Ocena
5
Stefan BukinacOdbrana
(do 80. minuta) – Čak i kada u hroničnoj nestašici bekova, sa ovog okupljanja izostanu prva dvojica po levoj strani – Kostić i Terzić, ozbiljno se postavlja pitanje kriterijuma po kojima neko dobije mesto (pa još i startera) u „A” reprezentaciji. Gde si bio? Nigde! Šta si radio? Ništa! Ofanzivno je bilo i ovakvih situacija – centaršut jako i nikome ili da promaši celog Mitrovića sa dva metra razdaljine. Defanzivno – nedopustiv pad koncentracije kada mu je Masuras pobegao iza leđa i matirao Petrovića.
Ocena
5
Nemanja MaksimovićVezni
Ono njegovo. Mnogo pretrčao, puno šuteva izblokirao, ali nikakav progres sa te pozicije ne dobijamo prema napred. Kulierakis je puno puta olako izneo loptu kroz sredinu terena, između ostalog i kroz Maksinu zonu, pa je u jednoj baš takvoj situaciji zaplesao na ivici skrivljenog penala.
Ocena
5.5
Saša LukićVezni
Žuti karton Zafeirisa iz sedmog minuta „njegov” je – on je prethodno presekao loptu. Jedina (polu)opasna situacija u protivničkom kaznenom prostoru u prvom poluvremenu – njegova je, on je preciznom dijagonalom pronašao Mitrovića. Kod primljenog gola, on je dva puta izblokirao Pavlidisa, pre nego je treći put centrirao Masurasu za gol. Prečesto tokom utakmice sa loptom u nogama nije imao nikakvu ideju, niti slobodnih saigrača, a neće biti da je to samo do njega (i uopšte do igrača).
Ocena
5.5
Sergej Milinković SavićVezni
U odnosu na duel sa Nemačkom, zaigrao na prirodnijoj poziciji, liniju ispred, ali ništa time nismo dobili. Čak je, paradoksalno, imao nekoliko zapaženijih defanzivnih reakcija, nego li ofanzivnog uticaja. Često širio ruke, nezadovoljan što nije dobio loptu na vreme da je prenese u fazu napada. I njegov intenzitet trčanja, kao i Mitrovićev, pod ozbiljnim je upitnikom. Nedorečen, neiskorišćen i još mnogo tih epiteta koji počinju sa „ne”...
Ocena
5
Luka JovićNapad
(do 64. minuta) – Koja je ovo utakmica po redu (samo u ovoj Ligi nacija) da mu „seciramo” poteze na sredini terena i hvalimo ga što zadrži loptu, odigra na stranu, iznudi prekršaj... Njegovo bi trebalo da caruje u protivničkom kaznenom prostoru, tamo on ima taj ubilački instinkt, tamo bi neko trebalo da mu donese loptu. Kako niko nije za celo poluvreme, iznervirao se u sudijskoj nadoknadi, uzeo je na centru, poneo par desetina metara i odapeo, a lopta koju je izblokirao protivnički štoper i jedva je stigla Mandasu u ruke, vodi se kao naš jedini udarac u okvir gola.
Ocena
5.5
Aleksandar MitrovićNapad
(do 64. minuta) – Nikome nije prijatno da ga gleda u ovakvom stanju i izdanju. Da parafraziramo Balaševića: Baciće se neki lik i na njegove (ogromne) zaostavštine spomenik. Ništa sporno, čak i ovakav on iznudi poneki prekršaj na iskustvo, podeli precizan pas, ali nije on zaslužio, posle svega što je dao ovoj reprezentaciji i koliko joj je i dan-danas odan, da mu po komentarima na društvenim mrežama pišu da mu je radijus kretanja kao u rekreativca na terminu.
Ocena
5
Stefan GudeljOdbrana
(od 46. minuta) – Nije to bilo za najslabiju ocenu. Imao dobrih postavljanja, nekoliko izleta pred protivnički gol. Posle svega, jedan od retkih dobitaka ove Lige nacija.
Ocena
5.5
Dušan TadićVezni
(od 64. minuta) – Nije uspeo da promeni ritam utakmice, niti da bilo šta iskreira, osim centaršuta Milenkoviću u 90. minutu, kada je pogođena prečka. Namestilo se da su Grci, nedugo nakon njegovog i Cvetkovićevog ulaska u igru, postigli gol za pobedu.
Ocena
5
Mihajlo CvetkovićNapad
(od 64. minuta) – Usamljen, odsečen, bez čestitog dodira sa loptom za tih pola sata na terenu.
Ocena
5
Vladimir LučićVezni
(od 75. minuta) – Uneo mrvu živosti u totalnu učmalost, ali nije ni on stigao da za tih petnaestak minuta utiče na promenu na terenu.
Ocena
-
Petar SukačevOdbrana
(od 80. minuta) – Nešto konkretniji od Bukinca, što baš nije bilo teško, ali premalo vremena i za ocenu i da nešto posebno uradi na terenu.
Ocena
-
Veljko PaunovićTrener
Ima ona fraza da je „medeni mesec davno prošao”, ali nikakvog meda nema u reprezentaciji otkako je sa klupe vodi Veljko Paunović. Samo jedna velika čaša žuči. Na kraju u baraž zaista idemo zato što je neko tamo uspeo da bude još lošiji, potpuno nezasluženo, da se borimo za opstanak u društvu kome ni po čemu ne pripadamo. Neshvatljiv izbor startne formacije, sa dvojicom odsečenih špiceva bili smo „teški” napred, sa manjkom u sredini terena. Bez igre, bez ideje, bez zalaganja, negledljivo do bola. Može biti da je pravi čovek u pogrešno vreme, može biti da se na njegovim leđima lome sve anomalije u srpskom fudbalu, ali ovo je ćorsokak.
Ocena
5
Vladimir LučićVeljko PaunovićAleksandar MitrovićNemanja MaksimovićLuka JovićSaša LukićLiga nacijaSrđan Babićfudbalska reprezentacija SrbijeNikola MilenkovićStrahinja ErakovićSergej Milinković SavićDušan TadićĐorđe PetrovićKosta NedeljkovićStefan BukinacMihajlo CvetkovićStefan GudeljPetar Sukačev