Moraće Niko Kovač nešto da nauči i dobro da se zamisli

Da li su svi problemi u poslednjih osam minuta došli zbog toga što još nisu pronašli pravi ritam posle reprezentativne pauze? "Ne. Osam minuta nije dug period. Kada se osvrnemo na ovu utakmicu, vidimo da smo tokom 88 minuta dobro kontrolisali igru i protivniku gotovo nismo dozvolili prilike. Jednom je protivnički golman poslao dugu loptu, a Fulkrug nije uspeo da savlada Kastelsa, što je zaista bila opasna situacija. Ipak, u celini gledano, igrali smo veoma dobro. Ne mogu da izdvojim samo tih osam minuta, analiziram čitavu utakmicu na osnovu njih i kažem da smo igrali loše. To jednostavno nije tačno. Zapravo smo igrali dobro, ali u tih osam minuta nismo radili ono što je trebalo. Izgubili smo nekoliko veoma lakih lopti. Dva puta na sredini terena protivnik je nadmudrio obojicu naših zadnjih veznih igrača. Jednostavno rečeno, to ne sme da se događa. Može da se dogodi da protivnik prođe jednog igrača, ali ne i obojicu. I prekršaj je bio nepotreban. Dobro, analiziraćemo tih osam minuta, ali ćemo pregledati i preostalih 88. U tom periodu bilo je mnogo dobrih stvari, mada su pojedini segmenti mogli da budu bolji".

Ide ovaj poraz na dušu Niku Kovaču , koji je morao da zatvori meč od trenutka kada je Šloterbek pogodio za 2:0 u 85. minutu. Objasnio je posle utakmice na konferenciji za medije šta je pošlo naopako. "Kao što sam rekao na konferenciji za medije uoči utakmice, znao sam da neće biti lako jer mislim da je Verder veoma dobar tim, a to smo danas i videli. Tokom 88 minuta držali smo protivnika pod pritiskom i na kraju ga primorali da se potpuno povuče. Međutim, u poslednjih osam minuta nismo uspeli da privedemo utakmicu kraju onako kako je trebalo, niti smo se u završnici ponašali kao u prethodnim utakmicama. O tome moramo da razmislimo. Znali smo da će Verder dobro da se brani, kao i da moramo da budemo strpljivi, što smo i bili. Znali smo da ćemo stvarati prilike i mislim da smo ih u drugom poluvremenu imali mnogo. I Bajer je u prvom poluvremenu imao veoma dobru šansu, ali nije uspeo da savlada golmana. Ipak, kada 88 minuta igrate dobro, a onda podbacite u poslednjih osam, veoma je teško pobeđivati u takvim utakmicama u Bundesligi. Naravno da smo razočarani. Za nas je ovo utakmica u kojoj smo izgubili dva boda. Ipak, moramo da nastavimo dalje i nadam se da ćemo naučiti nešto iz ove situacije, odnosno iz tih poslednjih osam minuta ", započeo je Hrvat.

Izvukao je i nešto pozitivno.

"Ipak, zadovoljan sam onim što je ekipa pokazala. Razumem se u fudbal, ili, bolje rečeno, svi se mi razumemo u njega. Znam šta znači vratiti se posle dve nedelje bez zajedničkih treninga i odigrati ovakvu utakmicu. Stvari nisu uvek tako jednostavne kao što zamišljamo. Ipak, za pet dana imamo novu priliku u Norveškoj i nadam se da ćemo tada biti bolji. Nastavićemo naporno da radimo".

Bila je i kontroverzna situacija kada je sviran faul nad Fulkrugom, gde je mogla da se stavi tačka na utakmicu.

"Pitao sam četvrtog sudiju. Ostajem pri svom mišljenju, smatram da nije bilo prekršaja. Sudija je prerano svirao. Fulkrug je veoma snažan i krupan momak. Kada stojite pored njega, imate utisak da je visok 190 centimetara i isto toliko širok. Ipak, tako lako je pao, a sudija je prerano prekinuo igru. Zaista bih voleo da znam šta bi se dogodilo da sudija nije tako rano svirao. Ali sada je sve to u domenu onoga šta bi bilo kad bi bilo, a to više nije važno. Već smo vodili sa 2:0 i nema razloga da raspravljamo o tome da li je postojao prekršaj. Morali smo da pobedimo u ovoj utakmici. To je tako jednostavno".

Marsel Zabicer imao je drugačiju ulogu nego ranije, igrao je neku vrstu "šetalice".

"Mislim da je bio veoma angažovan i da je naporno radio. Ovog puta nije igrao za reprezentaciju, pa je bio relativno odmoran, kao i Bajer. To je bio jedan od razloga zbog kojih smo ih uvrstili u tim. Bili su fizički i mentalno sveži, nisu mnogo putovali i, naravno, veoma dobro su radili na treninzima. Veoma sam zadovoljan njegovom igrom. Ipak, želeli smo da kasnije unesemo još energije u ekipu, pa smo uveli Fabija Silvu kao drugog napadača, kao i Karecasa, kako bismo pojačali napad. Napravili smo nekoliko kadrovskih promena u ofanzivi, a zatim postigli gol, što je, naravno, bilo dobro. Zabicer je imao dve ili tri veoma dobre prilike. Ne mislim samo na slobodan udarac, već se sećam da je u drugom poluvremenu imao još jedan ili dva šuta. Marsel Zabicer je važan član ove ekipe. Naročito će nam tokom naredne četiri nedelje biti potrebni svi igrači. Svako mora da dobije minutažu kako bismo održali visok nivo igre i ostvarili odgovarajuće rezultate", zaključio je.

BUNDESLIGA – 5. KOLO

Petak

Borusija Dortmund - Verder Bremen 2:2 (0:0)

/Svenson 80, Šloterbek 85 - Rejs 88, Filkrug 90+2/

Subota

15.30: (11,0) Augzburg (7,75) Bajern Minhen (1,20) MOZZART RELAX

15.30: (3,05) Majnc (3,60) Bajer Leverkuzen (2,25) MOZZART RELAX

15.30: (2,40) Union Berlin (3,50) Elverzberg (2,85) MOZZART RELAX

15.30: (1,45) Hofenhajm (5,00) Hamburger (6,75) MOZZART RELAX

15.30: (4,70) Paderborn (4,50) Štutgart (1,65) MOZZART RELAX

18.30: (1,60) RB Lajpcig (4,30) Ajntraht Frankfurt (5,20) MOZZART RELAX

Nedelja

15.30: (2,10) Keln (3,60) Menhengladbah (3,35) MOZZART RELAX

17.30: (1,70) Frajburg (3,70) Šalke (5,10) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama