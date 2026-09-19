Za trofej, prestiž i istoriju: Repriza finala Evrolige u Abu Dabiju

Ono što smo mogli da primetimo u obe utakmice jeste da se igra na veliki broj poena. Mnogo se šutira za tri, mnogo se trči, sve rešava često u ranom napadu, takve su bile obe utakmice i zato je takva rapsodija bila za uživanje. Naravno, u završnim minutima se spušta lopta, pogotovo kada je drama i to je uvek i sva čar košarke, posebno na Starom kontinentu. Kako je krenulo u ove dve utakmice na Superkupu, kakva li će onda sezona biti u Evroligi?

19.00 (2,70) Real Madrid (14,5) Olimpijakos (1,55)

Posebno je Real izuzetno raspoložen u pripremnom periodu, zajedno sa tom jednom utakmicom protiv Dubaija u Abu Dabiju. Pedro Martinez preuzeo je trenersku palicu i pod njegovim vođstvom, Madriđani ozbiljno rešetaju. Na pet pripremnih utakmica, daju čak 106 poena u proseku, što je za evropske standarde fantastično. Samo Tenerife (97) i Dubai (98) nisu primili stotku, dok su Breogan (102), Baskonija (121) i Unikaha (113) dobili jedan NBA tretman iz napadačkog arsenala koji voli da postavi španski stručnjak.

Naravno, nije Real jedini koji ima takvu ofanzivnu moć, pošto i Olimpijakos voli da se raspuca. Nisu baš protiv Fenerbahčea blistali sve do četvrte četvrtine, posebno završnice, ali lako može protiv španskog velikana da bude sve drugačije. Nije bilo u poslednjoj deonici gotovo uopšte Saše Vezenkova, pa su i bez najboljeg strelca i generalno najboljeg igrača uspeli da preokrenu protiv turskog tima i dođu do finala. Ako se bugarski reprezentativac rano upali protiv Reala, može da bude skroz drugačija utakmica nego što je bila u polufinalu.

Videla se i dominacija u reketu Donte Hola, koji je iskoristio to što Fenerbahče nema nekog pravog klasičnog centra, pa je brzo namakao dabl-dabl i bio nezaustavljiva mašina pod košem. Sada će doduše sa druge strane imati džina u vidu Valtera Edija Tavaresa i biće to ozbiljna borba na centarskoj poziciji u finalnom meču. Treba obratiti pažnju na taj duel.

Zagrevanje za finale biće prva utakmica dana, gde će se sastati Dubai i Fenerbahče. Jasno je da niko ne voli da igra utakmica za treće mesto, čak ni na Fajnal-foru Evrolige jer ne donose ništa, samo još jedan meč više poraženih i razočaranih timova. Zbog toga je Evroliga i ukinula utakmicu za treće mesto na F4, mada ovde su ostavili na Superkupu kako bi se verovatno popunio program i ispoštovali timovi koji učestvuju.

Meč nema značaj nikakav, ali može da bude zanimljiv sam po sebi, baš kao uvertira za spektakl koji počinje tri sata kasnije.

Evroliga Superkup

Meč za treće mesto

16.00 (2,30) Dubai (14,5) Fenerbahče (1,70)

Finale

19.00 (2,70) Real Madrid (14,5) Olimpijakos (1,55)



**kvote su podložne promenama