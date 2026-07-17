Možda više nisu sila, ali i dalje im supertalenti niču kao pečurke posle kiše

Sve je tužnija brazilska fudbalska realnost, kada su u pitanju nastupi reprezentacije na najvećoj sceni, ali jedna stvar se tamo nikada neće promeniti. Rađaće se supertalenti na svakom ćošku, nicaće kao pečurke posle kiše. U tom tonu je protekao nastavak domaćeg šampionata posle jednoipomesečne pauze. Ove noći po našem vremenu, odigrana su prva dva meča 19. kola, Botafogo je slavio protiv Santosa sa 2:1, dok je Vitorija minimalno pobedila Vasko da Gamu (1:0).

Duel dva velikana koji se trenutno nalaze u donjem delu tabele, mada bodovno ne daleko od zone koja vodi u Kup Libertadores, obeležio je, ispostavilo se, pobedonosni gol Kadira Barije u 90+4. minutu, ali pre toga debi iz snova 17-godišnjeg Lukasa Emanuela. Reč je o momku koji igra za mladi tim Botafoga, trener Franklim Karvaljo ga je za ovaj meč prebacio u prvi tim i pružio priliku da debituje u seniorskom fudbalu, a ovaj ju je ščepao i postigao gol koji će pamtiti dok je živ.