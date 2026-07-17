Možda više nisu sila, ali i dalje im supertalenti niču kao pečurke posle kiše
Vreme čitanja: 3min | pet. 17.07.26. | 02:32
Nastavak brazilske Serije A obeležili debi iz snova 17-godišnjeg Lukasa Emanuela na meču Botafogo-Santos i trijumf domaćina golom Kadira Barije u 94. minutu
Sve je tužnija brazilska fudbalska realnost, kada su u pitanju nastupi reprezentacije na najvećoj sceni, ali jedna stvar se tamo nikada neće promeniti. Rađaće se supertalenti na svakom ćošku, nicaće kao pečurke posle kiše. U tom tonu je protekao nastavak domaćeg šampionata posle jednoipomesečne pauze. Ove noći po našem vremenu, odigrana su prva dva meča 19. kola, Botafogo je slavio protiv Santosa sa 2:1, dok je Vitorija minimalno pobedila Vasko da Gamu (1:0).
Duel dva velikana koji se trenutno nalaze u donjem delu tabele, mada bodovno ne daleko od zone koja vodi u Kup Libertadores, obeležio je, ispostavilo se, pobedonosni gol Kadira Barije u 90+4. minutu, ali pre toga debi iz snova 17-godišnjeg Lukasa Emanuela. Reč je o momku koji igra za mladi tim Botafoga, trener Franklim Karvaljo ga je za ovaj meč prebacio u prvi tim i pružio priliku da debituje u seniorskom fudbalu, a ovaj ju je ščepao i postigao gol koji će pamtiti dok je živ.
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Bilo je to za vođstvo u 41. minutu i bilo je stresno, jer je dama u ulozi pomoćnog sudije podigla zastavicu i signalizirala ofsajd, a tek posle dvominutne strepnje iz VAR sobe je potvrđeno da su centimetri bili na strani mladog napadača domaćih. Bio je to veliki kiks dvojice štopera Santosa, Toledo se našao na pravom mestu, ukrao loptu i tako praktično asistirao Emanuelu, koji je bocnuo loptu i nagovestio veliku karijeru.
Nije Botafogo zaslužio trijumf. Nizale su se prilike pred njegovim golom, stativa se tresla tri puta, pokušaji Takijana bili su brojni, da bi pravom majstorijom izjednačio Alvaro Bareal u 57. minutu. Tražio je golman Link prekršaj u napadu, ali sudario se sa svojim saigračem posle kornera, lopta je doletela Barealu na grudi, on ju je primio i iz voleja poslao u nebranjenu mrežu.
I onda, kada su domaći mogli da slave jedan bod, jer su nekoliko puta preživeli dramu pred sopstvenim golom, u 90+4. minutu, istrčao je golman Santosa Brazao do centra, sudario se sa saigračem, Bariji se otvrorio put ka praznoj mreži i pravo niotkuda Botafogo je "ukrao" pobedu.
U isto vreme, Vitorija je slavila minimalnu pobedu protuv Vasko da Game, a jedini strelac bio je rezervista Kajzer u 69. minutu, svega šest minuta nakon što je ušao u igru.
BRAZIL 1 – NEKOMPLETNO 19. KOLO
Petak
Botafogo - Santos 2:1 (1:0)
/Emanuel 41, Kadir Baria 90+4 - Bareal 57/
Vitorija - Vasko da Gama 1:0 (0:0)
/Kajzer 69/
Subota
00.30: (1,45) Baija (4,50) Šapekoense (7,00)
01.00: (1,95) Fluminense (3,45) Bragantino (4,00)
01.00: (2,00) Mirasol (3,40) Gremio (3,90)
*** Kvote su podložne promenama