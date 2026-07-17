Sukačev: Suč nam se svima izvinio, rekli smo mu da podigne glavu, jer moramo dalje

“Dobro smo ušli u utakmicu. Nismo imali sreće i dobili smo crvveni karton već u osmom minutu. Potom smo primili golove na naše greške. Što pre moramo da izvučemo pouke iz ove utakmice i okrenemo se sledećoj. U nedelju nas očekuje početak prvenstva, utakmica protiv OFK Beograda u kojoj želimo da pobedimo, a potom sledi susret u kvalifikacijama za Ligu konferencije protiv teškog protivnika”, rekao je Petar Sukačev novinarima posle meča na Grupama arena i onda prokomentarisao ključni detalj

“Verovao sam da možemo da pobedimo, ali se dogodio taj crveni karton. Nisam očekivao da će sudija isključiti Kornela, nadao sam se da će pokazati žuti karton. Pričali smo u svlačionici, Siču je veoma žao, izvinio se svim saigračima. Greške su normalna stvar u fudbalu, rekli smo mu da podgne glavu, jer moramo dalje.”

Ifet Đakovac složio se sa mlađim saigračem:

“Poremetio nas je crveni karton. Šta je tu je. Uveren sam da bismo bili ravnopravan rival da je ostalo 11 na 11. Okrećemo se utakmicama koje slede, nastavljamo takmičenje u kvalifikacijama za Ligu konferencije gde nas očekuje možda i teži rival”, kazao je iskusni vezista.