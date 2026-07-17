Sukačev: Suč nam se svima izvinio, rekli smo mu da podigne glavu, jer moramo dalje
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 00:53
“Okrećemo se OFK Beogradu i Ajaksu”, poručuju iz tabora Novosađana
(od izveštača Mozzart Sporta iz Budimpešte)
Sve što su nedelju dana spremali u Vojvodini za revanš protiv Ferencvarša, palo je u vodi već posle osam minuta igre u Budimpešti. Kada se Kornelu Suču zacrvenelo pred očima, bio je to jasan signal da su sve nade Novosađana u prolaz u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope ugašene. Na kraju ubedljiv poraz (0:3) i moraće fudbaleri Stare dame da se okrenu dvomeču sa Ajaksom u kvalifikacijama za Ligu konferencije.
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“Dobro smo ušli u utakmicu. Nismo imali sreće i dobili smo crvveni karton već u osmom minutu. Potom smo primili golove na naše greške. Što pre moramo da izvučemo pouke iz ove utakmice i okrenemo se sledećoj. U nedelju nas očekuje početak prvenstva, utakmica protiv OFK Beograda u kojoj želimo da pobedimo, a potom sledi susret u kvalifikacijama za Ligu konferencije protiv teškog protivnika”, rekao je Petar Sukačev novinarima posle meča na Grupama arena i onda prokomentarisao ključni detalj
“Verovao sam da možemo da pobedimo, ali se dogodio taj crveni karton. Nisam očekivao da će sudija isključiti Kornela, nadao sam se da će pokazati žuti karton. Pričali smo u svlačionici, Siču je veoma žao, izvinio se svim saigračima. Greške su normalna stvar u fudbalu, rekli smo mu da podgne glavu, jer moramo dalje.”
Ifet Đakovac složio se sa mlađim saigračem:
“Poremetio nas je crveni karton. Šta je tu je. Uveren sam da bismo bili ravnopravan rival da je ostalo 11 na 11. Okrećemo se utakmicama koje slede, nastavljamo takmičenje u kvalifikacijama za Ligu konferencije gde nas očekuje možda i teži rival”, kazao je iskusni vezista.