Može se bez Ronalda, još kako može! Ramos i Bruno se igrali fudbala u Danskoj
Vreme čitanja: 4min | čet. 01.10.26. | 22:48
Selekcija Žorža Žezusa u sadržajnoj i uzbudljivoj utakmici zadržala stopostotan učinak u grupnoj fazi Lige nacija - 4:2
Skandinavci, kleknite i pozdravite vladara Lige nacija! Sa četvorodnevne ekskurzije severom Evrope Portugalci se vraćaju punih džepova pošto su posle Osla poharali i Kopenhagen.
Mučili se jesu, na trenutke i krvarili, ali su uprkos svemu na severu Evrope demonstrirali efikasan fudbal i zadržali stopostotan učinak posle tri kola grupne faze Lige nacija. I još važnije od svega - pokazali da i te kako mogu da funkcionišu bez najveće legende, napunivši mrežu Danske do vrha - 4:2 (2:1).
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Uvertiru za meč na Parkenu obeležila je odluka Kristijana Ronalda, valjda uvređenog pošto je presedeo čitavu utakmicu sa Danskom (prvu takmičarsku za reprezentaciju još od EP 2008) da napusti tabor Portugalije. I samim tim ostavi otvoren put do mesta u špicu napada Gonsalu Ramosu, što je ovaj i te kako umeo da iskoristi i još jednom se potvrdi kao 'devetka' portugalske reprezentacije.
Naigralo se najskuplje pojačanje u istoriji Milana fudbala u tandemu sa Brunom Fernandesom na stadionu koji je skoro pune dve godine bio neosvojiva tvrđava. Otkako ju je na istom mestu tukla Španija u oktobru 2024, Danska je vezala šest takmičarskih utakmica bez poraza na Parkenu i u tom periodu primila samo tri gola, jedan manje nego što mu je večeras za 90 i kusur minuta spakovao Portugal, isti tim protiv kojeg su Danci i započeli pomenuti niz.
Aktuelni šampion Lige nacija je pre godinu i po dana na istom mestu u vrlo sličnom sastavu poražen minimalnim rezultatom. Diogo Dalot je počeo umesto Žoaa Kansela, Žoao Neves umesto prezimenjaka mu Rubena, a Kristijano Ronaldo umesto Ramosa. S tim da se za razliku od tadašnjeg selektora Roberta Martineza, aktuelni drznuo da osvajača pet Zlatnih lopti ostavi na klupi, što je ovog toliko naljutilo da je ostavio tim usred takmičenja.
Ali, traga na igru Portugala nije ostavilo. Štaviše... Nakon gola Danskoj, Ramos je večeras postigao još jedan i pride upisao asistenciju. Međutim, više od samog učinka, Milanov napadač oduševio je načinom na koji je učestvovao u izgradnji akcija i kombinovao sa saigračima, što u Ronaldovoj igri već neko vreme nije prisutno. Prvo je u 13. minutu odigrao dupli pas sa Žoaom Kanselom namestivši mu gol - što Kristijanu u reprezentativnom dresu nije pošlo za nogom skoro dve godine - za inicijalno vođstvo u 13. minutu, da bi sredinom poluvremena majstorski petom ostavio loptu za Bruna Fernadesa i istu akciju na maestralno dodavanje kapitena završio udarcem vrhom kopačke, kao na malom fudbalu.
Ramos je u finišu prvog poluvremena i početkom drugog mogao i do het-trika, ali mu je kod dodavanja Rafaela Leaa - koji je inače odmah nasledio Ronaldovu 'sedmicu' - na peterac, Mads Hermansen rukometnom odbranom odbranio udarac, dok je u uvodnim minutima nastavka na još jedno magično proigravanje Fernandesa u padu iz voleja prebacio ceo gol.
Nije ni Danska poput statiste posmatrala kako se Bruno i Ramos igraju na Parkenu, štaviše Mikel Damsgor joj je u oba navrata posle primljenih golova pomagao da ustane. Jer ako je Portugal u Ramosu večeras dobio Ronaldovog naslednika u špicu, vezista Brentforda se još jednom nametnuo kao prirodni naslednik Kristijana Eriksena u Danskoj. Kiflom je u 23. minutu izjednačio na 1:1, pravovremenim pasom pola sata kasnije spojio sa golom Rasmusa Hejlunda, omogućivši mu da još jednom poravna rezultat (2:2).
Međutim, centarfor Napolija kao da je proslavom gola u kojoj je imitirao Ronaldovo 'SIU' probudio inat u fudbalerima Portugala, koji su vrlo brzo nakon toga i treći put poveli. Fernandes je došao do druge asistencije na meču, pronašavši karakterističnim centaršutem na drugoj stativi Vitinju za njegov prvenac u dresu sa državnim grbom.
Danci ovog puta nisu imali odgovor. Umesto toga, Portugalci su zadali još jedan, fatalan udarac u finišu meča. Kombinovali su rezervisti, pošto je Diogo Dalot vratio loptu na peterac za Žoaa Feliksa koji ju je sa penala zakucao u mrežu. Feliksa koji se posle sezone iz snova u Al Nasru tokom ovog okupljanja nameće kao jedan od potencijalnih predvodnika reprezentacije u post-Ronaldovoj eri.
Eri kojoj se kraj opasno približio. Ako već nije došao.
LIGA NACIJA
GRUPA 4
Danska - Portugalija 2:4 (1:2) MOZZART RELAX
/Damsgor 23, Hejlund 53 - Kanselo 13, Ramos 25, Vitinja 67, Feliks 87/
Vels - Norveška 2:1 (1:1) MOZZART RELAX
/Džejms 38, Vilijams 48 - Bob 11/