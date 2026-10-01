Može se bez Ronalda, još kako može! Ramos i Bruno se igrali fudbala u Danskoj

Uvertiru za meč na Parkenu obeležila je odluka Kristijana Ronalda, valjda uvređenog pošto je presedeo čitavu utakmicu sa Danskom (prvu takmičarsku za reprezentaciju još od EP 2008) da napusti tabor Portugalije. I samim tim ostavi otvoren put do mesta u špicu napada Gonsalu Ramosu, što je ovaj i te kako umeo da iskoristi i još jednom se potvrdi kao 'devetka' portugalske reprezentacije.

Naigralo se najskuplje pojačanje u istoriji Milana fudbala u tandemu sa Brunom Fernandesom na stadionu koji je skoro pune dve godine bio neosvojiva tvrđava. Otkako ju je na istom mestu tukla Španija u oktobru 2024, Danska je vezala šest takmičarskih utakmica bez poraza na Parkenu i u tom periodu primila samo tri gola, jedan manje nego što mu je večeras za 90 i kusur minuta spakovao Portugal, isti tim protiv kojeg su Danci i započeli pomenuti niz.

Aktuelni šampion Lige nacija je pre godinu i po dana na istom mestu u vrlo sličnom sastavu poražen minimalnim rezultatom. Diogo Dalot je počeo umesto Žoaa Kansela, Žoao Neves umesto prezimenjaka mu Rubena, a Kristijano Ronaldo umesto Ramosa. S tim da se za razliku od tadašnjeg selektora Roberta Martineza, aktuelni drznuo da osvajača pet Zlatnih lopti ostavi na klupi, što je ovog toliko naljutilo da je ostavio tim usred takmičenja.

Ali, traga na igru Portugala nije ostavilo. Štaviše... Nakon gola Danskoj, Ramos je večeras postigao još jedan i pride upisao asistenciju. Međutim, više od samog učinka, Milanov napadač oduševio je načinom na koji je učestvovao u izgradnji akcija i kombinovao sa saigračima, što u Ronaldovoj igri već neko vreme nije prisutno. Prvo je u 13. minutu odigrao dupli pas sa Žoaom Kanselom namestivši mu gol - što Kristijanu u reprezentativnom dresu nije pošlo za nogom skoro dve godine - za inicijalno vođstvo u 13. minutu, da bi sredinom poluvremena majstorski petom ostavio loptu za Bruna Fernadesa i istu akciju na maestralno dodavanje kapitena završio udarcem vrhom kopačke, kao na malom fudbalu.

Ramos je u finišu prvog poluvremena i početkom drugog mogao i do het-trika, ali mu je kod dodavanja Rafaela Leaa - koji je inače odmah nasledio Ronaldovu 'sedmicu' - na peterac, Mads Hermansen rukometnom odbranom odbranio udarac, dok je u uvodnim minutima nastavka na još jedno magično proigravanje Fernandesa u padu iz voleja prebacio ceo gol.

Nije ni Danska poput statiste posmatrala kako se Bruno i Ramos igraju na Parkenu, štaviše Mikel Damsgor joj je u oba navrata posle primljenih golova pomagao da ustane. Jer ako je Portugal u Ramosu večeras dobio Ronaldovog naslednika u špicu, vezista Brentforda se još jednom nametnuo kao prirodni naslednik Kristijana Eriksena u Danskoj. Kiflom je u 23. minutu izjednačio na 1:1, pravovremenim pasom pola sata kasnije spojio sa golom Rasmusa Hejlunda, omogućivši mu da još jednom poravna rezultat (2:2).