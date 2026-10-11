MOZZART RELAX radi za tebe: Kec na Brdu i u Monaku zaokružen baš kao u Dortmundu!
Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 13:18
Ispuštene pobede Čukaričkog i Kneževa nisu zabolele Mozzartove igrače zahvaljujući MOZZART RELAXU
Nije bilo potrebno mnogo vremena da MOZZART RELAX postane najpopularnija stvar među kladiocioma u našoj zemlji! A kako i ne bi, kada je izazvao pravu revoluciju u klađenju - tikete koji bi inače pali pretvara u dobitne!
Tamo gde je Dortmund stao u petak, kada je zaokružen kec iz RELAX PONUDE jer je domaćin poveo sa 2:0 u 85. minutu, nastavili su Čukarički i Monako u subotu. Brđani i Kneževi su ispustili svoja dva gola prednosti, baš kao što je to dan ranije učinila ekipa Nika Kovača, ali to nije zabolelo naše igrače zahvaljujući MOZZART RELAXU.
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Ekipa Marka Jakšića je furiozno otvorila meč sa Mačvom i već u sedmom minutu imala dva gola prednosti. Tada nije zaokružen samo kec, već i prelaz 1-1, ali i 2+, 3+, 4+ i GG. Ta činjenica je Mozzartove kladioce učinila potpuno spokojnim u nastavku meča, bez obzira na to što je Mačva na kraju izjednačila na 2:2.
Kneževi su keca zaokružili u 38. minutu, kada je Matis Albin povisio na 2:0 protiv Tuluza, devet minuta nakon vodećeg gola Edana Diopa. Tada je pored keca automatski zaokružen i prelaz 1-1, pa onima koji su verovali u domaćina nije bilo previše važno što je na kraju bilo 2:2.
MOZZART RELAX vas nije učinio spokojnim samo u ove dve situacije već i u mnogim drugim tokom jučerašnjeg dana.
Inter je sva tri gola na utakmici u pobedi od 3:0 postigao pre 40. minuta, pa je zahvaljujući MOZZART RELAXU, pored keca zaokružen i 4+! Čelsi je vodio sa 2:0 već u trećem minutu, zbog čega su oni koji su tipovali na njega mogli rasterećeno da gledaju nastavak meča, baš kao i u slučaju Lajpciga protiv Ajntrahta. Nije bilo razloga za stres ni kod onih koji su igrali na Leverkuzen u Majncu, bez obzira na dramatičan tok nastavka meča...
Bilo je još primera, a sve to zahvaljujući pravoj revoluciji u klađenju koju je izazvao MOZZART RELAX.