MOZZART RELAX radi za tebe: Kec na Brdu i u Monaku zaokružen baš kao u Dortmundu!

Ekipa Marka Jakšića je furiozno otvorila meč sa Mačvom i već u sedmom minutu imala dva gola prednosti. Tada nije zaokružen samo kec, već i prelaz 1-1, ali i 2+, 3+, 4+ i GG. Ta činjenica je Mozzartove kladioce učinila potpuno spokojnim u nastavku meča, bez obzira na to što je Mačva na kraju izjednačila na 2:2.

Kneževi su keca zaokružili u 38. minutu, kada je Matis Albin povisio na 2:0 protiv Tuluza, devet minuta nakon vodećeg gola Edana Diopa. Tada je pored keca automatski zaokružen i prelaz 1-1, pa onima koji su verovali u domaćina nije bilo previše važno što je na kraju bilo 2:2.

MOZZART RELAX vas nije učinio spokojnim samo u ove dve situacije već i u mnogim drugim tokom jučerašnjeg dana.

Inter je sva tri gola na utakmici u pobedi od 3:0 postigao pre 40. minuta, pa je zahvaljujući MOZZART RELAXU, pored keca zaokružen i 4+! Čelsi je vodio sa 2:0 već u trećem minutu, zbog čega su oni koji su tipovali na njega mogli rasterećeno da gledaju nastavak meča, baš kao i u slučaju Lajpciga protiv Ajntrahta. Nije bilo razloga za stres ni kod onih koji su igrali na Leverkuzen u Majncu, bez obzira na dramatičan tok nastavka meča...

Bilo je još primera, a sve to zahvaljujući pravoj revoluciji u klađenju koju je izazvao MOZZART RELAX.