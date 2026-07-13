Mundijal sa 64 tima: Da li je izvodljivo i koliko onda treba da dobiju Evropa i Afrika?

Kao primer ističe afričke selekcije: deset ih je igralo na ovogodišnjem Mundijalu, devet ih je prošlo grupnu fazu.

“Na poslednjem Svetskom prvenstvu imali smo samo pet ekipa iz Afrike. To samo pokazuje koliko je važno uključiti sve timove”.

KVOTE ZA OSVAJAČA MUNDIJALA

2,40: Francuska

4,35: Engleska

5,00: Španija, Argentina

Afrikanci su, međutim, najmanji problem. Oni tamo imaju “rezerve”. Recimo, ovo Svetsko prvenstvo nisu igrali Nigerija ili Kamerun ili Mali, sve ekipe sa vrlo pristojnim fudbalerima.

Ali sa širenjem Mundijala na 64 ekipe potrebno bi nam bilo čak 16 novih učesnika, a ako je Afrika bila dobar primer Azija nije. Dobila je četiri dodatna učesnika (jedan je još mogao preko baraža), a Južna Koreja, Katar, Iran – mada su oni najmanje krivi ovde – Saudijska Arabija, Irak, Jordan, Uzbekistan, svi su oni ispali i čak bili prilično nekonkurentni. Samo je Japan prošao dalje.

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Južna Amerika može da ponudi još koji solidan tim, ali bi to onda suštinski ubilo njihove kvalifikacije. Igra ih deset ekipa, polovina ide direktno na Mundijal, a i šest igra baraž sa timom iz Azije i po pravilu prolazi. Ako bi Južnoamerikanci dobili recimo dva dodatna mesta onda bi kvalifikacije izgubile smisao, jer bi dalje prolazilo osam od deset učesnika.

Okeanija sada ima jednog zagarantovanog učesnika, Novi Zeland, koji za rivale ima timove poput Nove Kaledonije, Tahitija ili Fidžija. Teško da će tu moći da se dobije bilo kakav kvalitet.

Konkakaf zona Severne i Srednje Amerike ove godine imala je šest timova, pošto su se SAD, Meksiko i Kanada kao domaćini direktno kvalifikovali što je otvorilo put Haitiju, Panami i Kurasau. Još su imali Jamajku u baražu (ispala od DR Konga). Haiti, Panama i Kurasao su bili poslednji u svojim grupama.

Na kraju Evropa, uvek najzastupljenija, mada je na ovom poslednjem Mundijalu dobila “samo” četiri dodatna mesta. Umesto 12 bilo ih je 16. U grupi su ispala samo tri (Češka, Škotska, Turska), u četvrtfinalu ih je bilo šest, u polufinalu tri. Ako ćemo dakle po kvalitetu – Evropa bi morala da dobije ubedljivo najviše, mada je pitanje ima li i Evropa baš više od 20 timova za Svetsko prvenstvo. OK, nama fali Srbija, Italija svakako, nismo na Mundijalu gledali ni Dansku, Vels, Grčku, Ukrajinu, Irsku, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju, ali da tu baš neko drastično doprinosi kvalitetom? Nismo sigurni, štaviše, većina bi verovatno Evropu predstavljala teškim bunkerom.

KO ĆE BITI NAJBOLJI STRELAC MUNDIJALA?

1,90: Kilijan Embape (Francuska)

2,35: Lionel Mesi (Argentina)

11,0: Hari Kejn (Engleska)

20,0: Džud Belingem (Francuska)

Pitanje je dakle – odakle tih novih 16? Uz napomenu da je Fifa odluku o proširenju na 48 timova donela još 2017. Svakako tako nećemo gledati nova proširenja već od 2030. kada će se turnir igrati u Španiji, Portugaliji i Maroku, a tri uvodne utakmice u Argentine, Urugvaju i Paragvaju kako bi se obeležio pun vek svetskih prvenstava.

Južnoafrički Konmebol je još aprila 2025. zvanično predložio da se Svetsko prvenstvo širi na 64 ekipe, ali nikakva odluka još nije doneta. Uefa se već pobunila, predsednik Aleksander Čeferin rekao je da je to loša odluka i za turnir i za kvalifikacije. Čak je i predsednik Azijske fudbalske konfederacije (AFC) Šeik Salman bin Ibrahim Al Kalifa priznao da bi nova proširenja unela “haos” u svet fudbala.

Viktor Montaljani, predsednik Konkakafa, samo je rekao da se ideja o proširenju “ne deluje ispravno”, te da bi unišila “širi fudbalski ekosistem”.

Đani Infantino (©Reuters)

Ali iz Bele kuće – a znamo da Infantino baš voli da se druži sa moćnim političarima – već su najavili da bi mogli da se kandiduju i za domaćina Mundijala 2038, te d bi mogli da istrpe i sve logističke probleme s organizacijom turnira sa 64 učesnika.

Amerikanci bi svakako mogli. Ne znamo ko još. Nemci možda, verovatno Kinezi… Zamislite samo koliko je tu hotelskog smeštaja potrebno, koliko stadiona. Postojala je ideja da Katar bude prvi domaćin sa 48 učesnika, ali prosto – nisu mogli svi da stanu tamo. Sad zamislite tamo neku 2034. i Saudijsku Arabiju kao samostalnog domaćina za 64 ekipe? Mada oni bar imaju para da sve izgrade za osam godina.

Para bi svakako bio više. Za Infantina možda jednako bitno, bilo bi i više glasova, jer onda bi od 211 članica Fife skoro trećina igrala Svetsko prvenstvo. Dobar deo bi na tome mogao da se zahvalni baš Đaniju Infantinu. I onda se niko ne bi obazirao na povike fudbalskih velesila poput Engleske, Nemačke, Španije, Francuske ili Italije, kojima je aktuelni predsednik stao na nerv kada je poništio crveni karton Falorinu Balogunu direktno naštetivši interesima Belgije, uticajne članice Uefe.

SVETSKO PRVENSTVO, POLUFINALA

Utorak, 21.00: (2,40) Francuska (3,30) Španija (3,30)

Sreda, 21.00: (2,65) Engleska (3,10) Argentina (3,10)