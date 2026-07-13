Ljulj bi da igra još malo, Hezonji ističe vreme za NBA
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 11:41
Presek stanja u Real Madridu, otpušteni skoro svi Skariolovi pomoćnici
Radi se punom parom u kraljevskom klubu. Od kada je novi sportski direktor Huan Karlos Sančez preuzeo ulogu prvog čoveka košarkaške sekcije Reala, nema stajanja u Madridu. Stigao je novi trener Pedro Martinez, pa je sada vreme da počne da se gradi ekipa za narednu sezonu, kako opet ne bi ostali bez ijednog trofeja kao prošle. Pre svega, da se reši sve oko trenutnog igračkog kadra.
Kako prenosi "Encestando", Serhio Ljulj bi da igra još malo, pa će tako produžiti ugovor na još godinu dana. Bio je među prvima koji su razgovarali sa Huanom Karlosom Sančezom, a tom prilikom mu je potvrđeno isto obećanje kao i prethodnih godina – ostaće u klubu sezonu po sezonu sve dok bude želeo da igra, sa statusom žive legende kluba, ali i manju ulogu u timu i skromniju platu.
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Ne odustaje Serhio Ljulj, iako nema više toliku ulogu, ali mu se očigledno još igra. Čuveni Španac je u januaru odigrao 1.200. utakmicu za Real Madrid, a naredna sezona biće mu 20. u dresu kraljevskog kluba, u koji je stigao u maju 2007. godine. Najbolji strelac u istoriji Real Madrida nema šta nije osvojio sa najtrofejnijim klubom, a ima i punu vitrinu individualnih nagrada. Nekadašnji MVP Evrolige je to takmičenje sa Realom osvajao tri puta i ukupno ima 29 trofeja sa madridskim timom. Prošle sezone igrao je na 40 utakmica u Evroligi i deset minuta beležio je 3,1 poen i 1,5 asistencija u proseku.
Istovremeno, Real i dalje čeka rasplet situacije oko Marija Hezonje, koji je spreman da se vrati u NBA ukoliko dobije dovoljno dobru ponudu. Rok za eventualni odlazak ističe 20. jula i Hrvat se i dalje nada da bi neko mogao da ga pozove, mada je ispala iz priče najbolja šansa.
Denver Nagetsi tražili su baš profil igrača kakav je Mario Hezonja, ali su se na kraju odlučili da uzmu Alfu Dijaloa kao boljeg defanzivca i tako su se smanjile šanse hrvatskom reprezentativcu za odlazak preko bare. Njegova izlazna klauzula važi isključivo za NBA i samo tokom jula, dok ne postoji mogućnost odlaska u neki drugi evroligaški klub putem otkupne klauzule, tačnije plaćanja obeštećenja. Ili ostaje u Realu ili ide u NBA, a to će se znati do sledećeg ponedeljka.
Poznat je i stručni štab novog trenera Pedra Martineza. Pored povratka Paka Redonda, koji će biti prvi pomoćnik, ekipi se pridružuje i Salva Kamps, dugogodišnji čovek od poverenja španskog stručnjaka. Od pomoćnika iz vremena Skariola u stručnom štabu ostaje jedino Lolo Kalin. Klub su napustili Luis Gil, Stefan Ivanović i Mateo Kasinerio.