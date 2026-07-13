Ljulj bi da igra još malo, Hezonji ističe vreme za NBA

Radi se punom parom u kraljevskom klubu. Od kada je novi sportski direktor Huan Karlos Sančez preuzeo ulogu prvog čoveka košarkaške sekcije Reala, nema stajanja u Madridu. Stigao je novi trener Pedro Martinez, pa je sada vreme da počne da se gradi ekipa za narednu sezonu, kako opet ne bi ostali bez ijednog trofeja kao prošle. Pre svega, da se reši sve oko trenutnog igračkog kadra.

Kako prenosi "Encestando", Serhio Ljulj bi da igra još malo, pa će tako produžiti ugovor na još godinu dana. Bio je među prvima koji su razgovarali sa Huanom Karlosom Sančezom, a tom prilikom mu je potvrđeno isto obećanje kao i prethodnih godina – ostaće u klubu sezonu po sezonu sve dok bude želeo da igra, sa statusom žive legende kluba, ali i manju ulogu u timu i skromniju platu.