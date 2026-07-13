Tiknizjan: Pred nama je mnogo posla, uz božiju volju igraćemo Ligu šampiona

Bez obzira na to što je Crvena zvezda izgubila od Zenita (1:3) u generalnoj probi pred početak nove sezone, bek srpskog šampiona Nair Tiknizjan je imao razloga za zadovoljstvo. Najviše zbog činjenice da se na kratko vratio u rodni Sankt Peterburg, tako da je jermenski reprezentativac stigao i da obiđe porodicu.

Naravno, iako je utakmica bila prijateljskog karaktera, Tiknizjan kao ni njegovi saigrači ne mogu baš da budu zadovoljni ishodom i time kako su izgledali na terenu. Moraće mnogo toga da se popravi do petka i prvenstvenog meča sa Mačvom, jer crveno-beli kvalifikacije za Ligu šampiona kreću već kroz nedelju dana.