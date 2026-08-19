Za 24 sata ušlo 120.000.000, Siti već odvaja polovinu za vezistu Rome

Siti je ovog leta potrošio 135.000.000 na Eliota Andersona, čeka se potpis Buadija težak oko 100.000.000 evra, dok je velika želja Enca Mareske Čelsijev Enco Fernandez, ali on nije dostupan za manje od 140.000.000 evra. Stoga je Kone znatno povoljnija opcija, a prema navodima Daily Maila, Roma bi ga pustila za 60.000.000.

Kone je pretprošlog leta stigao u Romu iz Borusije Menhengladbah za 18.000.000 evra, u međuvremenu odigrao 63 utakmice uz četiri gola i šest asistencija. Međutim, njegovi najveći kvaliteti leže u dinamičnom fudbalu, sjajnim fizičkim predispozicijama i savršenoj kretnji bez lopte.

Mnogo se toga menja na Etihadu nakon odlaska Pepa Gvardiole. Plavi deo Mančestera napustili su Rodri, Bernardo Silva, Rejnders, Džon Stouns, Nejtan Ake, a na sličnom putu su i Omar Marmuš odnosno Savinjo koje Totenhem želi u paketu.

Siti je ovog leta potrošio 178.000.000 evra, ali je najveći deo novca otišao na Andersona, za sada jedino pojačanje koje će imati veliku ulogu u predstojećoj sezoni.