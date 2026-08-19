REZZIME DANA (sreda): Dobrih 8/10, Hapoel Ber Ševa je neuništiva

ZAOKRUŽENO

BORAC ČAČAK - PROLETER (tip 1, kvota 1,58) – rezultat 2:1

Duh posleratne SR Jugoslavije nakratko se ove srede osetio u Čačku. U 4. kolu Mozzart Bet Prve lige gledali smo izuzetno sadržajnu i interesantnu utakmicu između Borca 1926 i Proletera 023. Domaći Čačani su ponovo pobedili, na trećem uzastopnom meču golom u samom finišu, ovog puta pogotkom rezerviste Ibrahima Jusufa u 95. minutu.

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JAVOR - JEDINSTVO (tip 1, kvota 1,48) – rezultat 3:0

Prebacili su se Ivanjičani opet na željeni kolosek iz kojeg su, za mnoge iznenađujuće, ispali porazom od Vršca kraj Moravice pre četiri dana. Ovog puta na istoj adresi nisu ostavili ni trunku nade rivalu, a kad god su pritisnuli papučicu gasa delovali su kao ekipa što planira da se ekspresno vrati u elitni rang srpskog fudbala. Javor je u četvrtom kolu Mozzart Bet Prve lige uzeo čitav plen protiv Jedinstva.

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BARSELONA - AL AHLI (tip 1, kvota 1,08) – rezultat 2:0

Odložen je Barsin meč prvog kola, pa je katalonski klub odigrao prijateljski meč protiv Al Ahlija iz Egipta. Slavila je Barsa sa 2:0, prvi gol postigao je mladi Egipćanin Abdelkarim, dok je drugi delo Rafinje koji je bio precizan sa bele tačke.

PERSEPOLS - ESTEGAL (tip 1, kvota 1,33) – rezultat 4:1

Persepolis je opravdao ulogu favorita i posle prvog poluvremena poveo je sa 2:0, a u 47. minutu Sergejev je rešio pitanje pobednika. Autogolom Niazmanda Estegal je došao do počasnog pogotka, ali je u nadoknadi vremena primio još jedan.

ATLETIKO MADRID - MALAGA (tip 1, kvota 1,37) – rezultat 2:0

Silovito je krenuo Atletiko u novu sezonu i nadigrao Malagu sa 2:0. Vodeći gol delo je novajlije Kang In Lija koji je postigao pogodak u stilu Robena, a tačku na i stavio je Aleks Baena iz slobodnjaka u stilu ni manje ni više nego Dejvida Bekama.

SELTIK - LASK (tip 1, kvota 1,75) – rezultat 3:0

Jasno je da će se Seltik posle trijumfa nad LASK-om iz Linca vratiti u Ligu šampiona. Međutim, biće ovo prvi put da su se plasirali u elitu kroz kvalifikacije još od sezoneb 2017/2018. Bili su oni članovi Lige šampiona od tada još tri puta, ali uvek kroz direktan plasman. Zaustavljali su ih razni u trećim kolima, prošle godine ih je Kairat izbacio u plej-ofu, ali sada su bili više nego ubedljivi.

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HAPOEL BER ŠEVA - SABAH (tip 1, kvota 2,40) – rezultat 2:1

Šampion Izraela je uigran, dobro utreniran i još bolje vođen tim. Ali da je pre svega reč o prosečnoj ekipi, koja je u normalnim okolnostima trebalo da bude sažvakana u dva zalogaja. Međutim, još jedna jako bitna stvar se mora apostrofirati kada je reč o Zvezdinom dželatu. I kada gube, i kada su u daunu – oni ne odustaju. Igraju isto, ponašaju se isto, veruju u sebe i sistem. Možda su zbog toga nagrađeni trijumfom nad Sabahom.

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NEC - BODO GLIMT (tip 2, kvota 2,45) – rezultat 1:3

Liga šampiona iscrpela je Bode Glimt, blago mu je poremetila fokus. Taman toliko da u ponekoj norveškoj krivini prokliza i ostane bez titule. Došao mu je glave poraz od Volerenge, šampionski pehar predat je Vikingu. Ali, nisu u Arktičkom krugu pravili nepotrebnu buku, nisu dramili, iako ulog nije bio mali. Morali su da krenu stazom koja nije šampionaska, zapao im je teži put. Pregrmeli su Union Sen Žiluaz, dobili su spektakularan dvomeč u kvalifikacijama za društvo najboljih, da bi u prvoj utakmici plej-ofa nadigrao NEC u Najmehenu i stekao više nego pristojan kapital.

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PRECRTANO

SLOVAN - CELJE (tip 1, kvota 1,90) – rezultat 1:1

Sve što smo videli na ovom meču, videli smo u prvom poluvremenu. Slovan je brzo poveo, Celje brzo izjednačilo. Do kraja nije bilo preterano uzbuđenja, ali barem nema dileme da nas očekuje sjajan revanš.

TSC - SPARTAK (tip 1, kvota 1,55) – rezultat 2:2

TSC je sjajno započeo meč i brzo poveo, ali je golman Nikola Simić dobio crveni karton u 13. minutu i to je ekipu iz Bačke Topole stavilo u podređeni položaj. Spartak je preokrenuo pogocima Enza i Mulata, ali da barem bod ostane na TSC areni postarao se Tomović koji je u 97. minutu poravnao rezultat.