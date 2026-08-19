Najveća Milanova kocka: Moreirin sin možda košta i 65.000.000 evra! Uzima Kakinu "22"
Vreme čitanja: 2min | sre. 19.08.26. | 22:55
Neverovatna suma novca u igri za potencijalne bonuse
Ono što se danima najavljivalo, sada je ozvaničeno – Dijego Moreira novi je fudbaler Milana! I verovatno najveća kocka slavnog kluba sa San Sira u njegovoj novijoj istoriji...
Momak koga je tata Almami kao dete nosio na ramenima u Zemunelu i Humskoj, sada je postao jedan od kapitalaca milanskog velikana u poslu potencijalno vrednom neverovatnih 65.000.000 evra!
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Prema informacijama italijanskog Skaja i najvećeg transfer specijaliste Đanluke di Marcija, Rosoneri su za Moreiru juniora Strazburu platili 45.000.000 evra. To je samo po sebi treći najskuplji transfer u istoriji kluba! Na sve to dolazi još vrtoglavih 20.000.000 evra u potencijalnim bonusima, što bi ceo posao diglo u rang drugog najplaćenijeg transfera ikada u Milanu. A, prvi je Gonsalo Ramos, još jedna kocka – doduše, dosta manja od Moreire – koga je tim iz Lombardije platio čak 74.000.000 evropskih novčanica.
Zvanično Belgijanac, korenima iz Portugalije, potpisao je ugovor na pet godina i uzeće dres sa brojem “22” koji je svojevremeno pripadao Kaki. Ima dosta čudne simbolike u tome što će nedovoljno afirmisani Moreira uzeti baš broj koji je svojevremeno nosio vlasnik Zlatne lopte. Naime, Brazilac je baš kao osvajač najprestižnijeg individualnog priznanja otišao u Real Madrid za tadašnjih 67.000.000 evra! I, istina, nije se proslavio...
Moreira iza sebe ima solidnu godinu u Strazburu, ovenčanu sa pet golova i devet asistencija na 42 nastupa u svim takmičenjima za bezmalo 3.000 minuta na terenu. US Strazbur je stigao Čelsija za 8.500.000 evra pre dve godine, u međuvremenu je bio na pozajmici u Lionu. Karijeru je počeo u belgijskom Standardu, a kasnije prošao mlađe kategorije Benfike, pre nego što je 2023. otišao na Stamford Bridž. Ali, tamo nikada nije dobio pravu šansu.
Pored Gonsala Ramosa i Dijega Moreire, Milan je doveo štopera Lacija Marija Gilu za 30.000.000 evra. Ovog leta je potrešno 156.000.000 evra na pojačanja, mada se ne stiče utisak da je Milan toliko moćan, da će biti među najozbiljnijim kandidatima za Skudeto.
Baš da vidimo kako će se Moreira snaći na novoj adresi...