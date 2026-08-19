Najveća Milanova kocka: Moreirin sin možda košta i 65.000.000 evra! Uzima Kakinu "22"

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Prema informacijama italijanskog Skaja i najvećeg transfer specijaliste Đanluke di Marcija, Rosoneri su za Moreiru juniora Strazburu platili 45.000.000 evra. To je samo po sebi treći najskuplji transfer u istoriji kluba! Na sve to dolazi još vrtoglavih 20.000.000 evra u potencijalnim bonusima, što bi ceo posao diglo u rang drugog najplaćenijeg transfera ikada u Milanu. A, prvi je Gonsalo Ramos, još jedna kocka – doduše, dosta manja od Moreire – koga je tim iz Lombardije platio čak 74.000.000 evropskih novčanica.

Zvanično Belgijanac, korenima iz Portugalije, potpisao je ugovor na pet godina i uzeće dres sa brojem “22” koji je svojevremeno pripadao Kaki. Ima dosta čudne simbolike u tome što će nedovoljno afirmisani Moreira uzeti baš broj koji je svojevremeno nosio vlasnik Zlatne lopte. Naime, Brazilac je baš kao osvajač najprestižnijeg individualnog priznanja otišao u Real Madrid za tadašnjih 67.000.000 evra! I, istina, nije se proslavio...

Moreira iza sebe ima solidnu godinu u Strazburu, ovenčanu sa pet golova i devet asistencija na 42 nastupa u svim takmičenjima za bezmalo 3.000 minuta na terenu. US Strazbur je stigao Čelsija za 8.500.000 evra pre dve godine, u međuvremenu je bio na pozajmici u Lionu. Karijeru je počeo u belgijskom Standardu, a kasnije prošao mlađe kategorije Benfike, pre nego što je 2023. otišao na Stamford Bridž. Ali, tamo nikada nije dobio pravu šansu.