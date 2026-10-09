Murinjo diže glas: Embape je meta, ništa što se piše nije tačno! Hujsen kao da je kriminalac

Čak je tretman kakav pokazuju prema Embapeu nazvao smešnim i direktno je stao u njegovu zaštitu, posle niza neproverenih informacija koje su punile prostor na portalima, u novinama i na društvenim mrežama.

„Ako je to ugao iz kojeg posmatrate stvarnost, onda ste u prednosti. Zapravo, mislio sam da je poslednjih nedelja bilo dovoljno primera iz fudbala, ali izgleda da to nije bilo dovoljno. Čak ni veliki slučajevi poput kazne Mančester Sitiju ili teške situacije u mojoj zemlji ili slučaj Kristijana Ronalda i selektora. Postoji toliko događaja koji su mogli da podstaknu vaš rad, ali ni to nije bilo dovoljno. Madrid je Madrid i tu se uvek može naći neka priča“, kao da je tim rečima Murinjo želeo da pecne novinare na zvaničnoj konferenciji uoči nastavka La Lige i subotnjeg meča sa Viljarealom.

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Na konkretno pitanje da li smatra da su informacije o Kilijanu Embapeu bile preuveličane, uzvratio je:

„Bile su smešne.“

Potom je ponudio obrazloženje tema koje su uzburkale javnost, a tiču se vožnje bicikla, koju Posebni brani, kao i odmora posle povrede:

„Za mene je igrač – igrač 24 sata dnevno. Ako momci urade nešto u privatnom životu, to uvek ima posledice. Fudbaler je, ipak, i ljudsko biće koje može da napravi grešku tu i tamo, ali uvek ima osećaj odgovornosti. Tokom ovog perioda, igrači Madrida su bili primerni u profesionalnom ponašanju. Radili su na tome da ostanu u formi. Sve je bilo savršeno definisano, uz praćenje perioda odmora. Svi koji su putovali poštovali su pravila, a povređeni igrači su dolazili u Valdebebas, dobijali dijagnoze i nastavljali oporavak. Uzmite za primer Ardu Gulera, povredio se na poslednjoj utakmici i ja sam mu dao dva slobodna dana. Što se tiče primera sa Embapeom koji ste pomenuli: bio je ovde, dobio dijagnozu i otišao po drugo mišljenje, jer ima problem sa kolenom koji se ne može zanemariti. Zatim sledi proces oporavka – detalji koje ne morate nužno znati – a onda odjednom ulazimo u domen ljudi koji traže probleme. Prvo je bio noćni klub, a nije bio noćni klub, već prostor gde se održavao privatni modni događaj u Parizu. Zatim bicikl u Švajcarskoj, bio je to hotel koji je imao nekoliko bicikala za odlazak do spa-centra ili zajedničkih prostorija u potpuno mirnom okruženju. A onda dolazimo do sitnih incidenata, jadni Hujsen, koji je samo stajao ispred Pitarhove kuće kucajući poruku, a izgledao je gotovo kao kriminalac. To je smešno. Ako stvarno hoćete priču, daću vam je. Ovo je prvi put da Real nema nijednu povredu u oktobru; one koje imamo su posledice iz prošle sezone. To je dobra priča, ali vama se ne sviđa.“

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U sličnom tonu Portugalac je nastavio i posle pitanja da li bi razumeo situaciju da je samo navijač, odnosno da li bi u toj situaciji bio ljut na Embapea.

„To je jedna od vaših meta. Ne morate biti Ajnštajn da biste shvatili da je Kilijan meta. Više volim da ne govorim o njemu - moguće je da grešim - ali on je jedna od meta. Što se tiče publike na „Bernabeuu”, neću je komentarisati. Poštujem je. Nadam se da su navijači na našem stadionu sposobni da budu pravedni. Biti pravedan znači biti inteligentan, čitati između redova, razumeti dinamiku i ciljeve. Obećavam vam ovo: ako se igrač Madrida ne ponaša kao igrač Real Madrida, ne ispunjava standarde igrača Reala ili ne ispunjava svoje obaveze kao fudbaler ili građanin, nećete ga videti na klupi. Nećete moći da mu se rugate. Biće kod kuće. Neću mu dati priliku da sedi na klupi. A Embape će igrati, neće biti na klupi. Siguran sam da nije propustio da ispuni svoje obaveze prema Realu.“

Kilijan je samo jedna od zvezda tima. Sigurno najveća, ali publika je zagledana i u druge.

„Radi se o tome da nađemo najbolji način da pomognemo određenom igraču. Postoje strategije koje pomažu igračima da se poboljšaju kada nisu u svom najboljem izdanju. Jedan pristup je čista meritokratija: ako ne igrate dobro, ispadate. To nosi rizike. Nekim igračima je potrebno vreme da se vrate na uobičajeni nivo. Mislim na Vinija. Neću se ustručavati od toga. Ono što me boli i rastužuje jeste saznanje da Vinisijus želi da bude u svom najboljem izdanju, da pobeđuje i pravi razliku. Boli me kad vidim kroz šta prolazi. Nikada ne dovodim u pitanje prave navijače Madrida; samo njih poštujem. Slama mi srce kada dete poput Vinija, koji trenutno nije baš „vanzemaljski”, ne pomažu ljudi na koje su mnogi od vas novinara uticali. Vinisijus zaslužuje podršku kako bi mogao da se vrati na nivo koji je doneo veliku radost Madriđanima“, dopunio je Žoze Murinjo.