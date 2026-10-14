Murinjo: Gasperini? Moj najteži protivnik u karijeri

Ipak, Murinjo najbolje pamti neke ranije okršaje, kada je Gasperini sa daleko slabijim timom - Đenovom, uspevao da parira njegovom Interu.

"On je najteži protivnik s kojim sam se susretao u karijeri", kazao je Žoze u najavi večerašnjeg meča Real Madrida i Rome. "Dešavalo mi se na na jednoj utakmici da pet puta promenim formaciju, ali on je za svaku imao pravi odgovor".

Taj utakmica, navode španski mediji, završena je rezultatom 0:0...

Đan Pjero Gasperini 'odgovorio' je pomalo čudnim pohavalama na račun kolege, za koga je rekao da 'ima neverovatnu sposobnost da ubedi gazde klubova da treba da potroše ogroman novac na pojačanja'.

"To što uspeva da izvuče tolika sredstva zaista je izvanredno. Evo sada je uspeo da angažuje Diomandea. Svaka čast, Žoze. Veliki si", kazao je uz osmeh 68-godišnji stručnjak, koji letos nije krio da da mu je nedostajalo para za neke igrače što je želeo da vidi u Rimu.