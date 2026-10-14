Murinjo: Gasperini? Moj najteži protivnik u karijeri
Vreme čitanja: 3min | sre. 14.10.26. | 12:19
Uoči večerašnjeg susreta Roma - Real Madrid
Više od 15 godina traje rivalstvo Žozea Murinja i Đan Pjera Gasperinija. Prvi put njihovi timovi (Inter i Đenova) sastali su se oktobra 2008, poslednji put januara 2024, kada je Posebni vodio Romu, a Gasp Atalantu.
Statistika kaže da Portugalac ima pozitivan učinak protiv starijeg kolege (pet pobeda, tri remija, dva poraza), međutim poslednje tri utakmice nije uspeo da dobije. Štaviše, dve je izgubio i jednu odigrao nerešeno.
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Ipak, Murinjo najbolje pamti neke ranije okršaje, kada je Gasperini sa daleko slabijim timom - Đenovom, uspevao da parira njegovom Interu.
"On je najteži protivnik s kojim sam se susretao u karijeri", kazao je Žoze u najavi večerašnjeg meča Real Madrida i Rome. "Dešavalo mi se na na jednoj utakmici da pet puta promenim formaciju, ali on je za svaku imao pravi odgovor".
Taj utakmica, navode španski mediji, završena je rezultatom 0:0...
Đan Pjero Gasperini 'odgovorio' je pomalo čudnim pohavalama na račun kolege, za koga je rekao da 'ima neverovatnu sposobnost da ubedi gazde klubova da treba da potroše ogroman novac na pojačanja'.
"To što uspeva da izvuče tolika sredstva zaista je izvanredno. Evo sada je uspeo da angažuje Diomandea. Svaka čast, Žoze. Veliki si", kazao je uz osmeh 68-godišnji stručnjak, koji letos nije krio da da mu je nedostajalo para za neke igrače što je želeo da vidi u Rimu.
"Naravno, nije to Murinjov jedini kvalitet. I te kako dobro ume da igra na rezultat", dodao je Italijan.
Na pitanje koliko se razlikuju sadašnja i ona Roma koju je portugalski strateg vodio, Gasperini je rekao:
"To su dva poptuno različita tima. Tada su bila mnogo veća ulaganja, uticajniji vlasnici. Ova ekipa je još u razvoju. Teško je da uzimamo Real za bilo kakvo merilo. To je klub sa najviše titula, sa najviše navijača širom sveta... Ne treba sa njima da se poredimo. Važno je da se fokusiramo na teren, tamo imamo svoju šansu. Biće to lepa prilika da vidimo do koje smo mere konkurentni najboljim timovima", zaključio je Gasp.
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LIGA ŠAMPIONA, 2. KOLO
Utorak
Lans - Sporting Lisabon 0:2 (0:1)
/Luis Suarez 22, Dumbija 74/
Sabah - Slavija Prag 2:0 (0:0)
/Paris 49, Mikels 88/
Atletiko Madrid - Mančester Junajted 2:0 (1:0)
/Barios 1, Lukman 79/
Galatasaraj - Barselona 1:4 (1:1)
/Batrakov 28 - Kanselo 43, Fermin 50, Gordon 53, Adejemi 65/
Inter - Klub Briž 3:4 (1:1)
/Lautaro 44, 81, Boni 90+3 - Tresoldi 30pen, 63, 74, Vermant 87/
Lajpcig - PSV 1:0 (0:0)
/Gruda 75/
Viljareal - Napoli 3:1 (2:1)
/Mikautadze 23, Murinjo 26, Oluvasei 86 - Rahmani 8/
Viking - Bajern 3:3 (2:0)
/Stensens 2, Kristijansen 38, Haugen 90 - Kejn 54pen, 60/
Arsenal - Lil 3:0 (0:0)
/Timber 64, Eze 67, Saka 71/
Sreda
18.45: (9,50) LASK (6,00) Liverpul (1,28)
18.45: (3,50) Fajenord (4,00) Komo (2,00)
21.00: (2,15) Betis (3,45) Porto (3,35)
21.00: (3,70) Roma (3,70) Real Madrid (1,95)
21.00: (1,65) Aston Vila (3,80) Fenerbahče (5,40)
21.00: (3,20) Bode Glimt (4,00) Borusija Dortmund (2,10)
21.00: (2,25) Mančester Siti (3,60) PSŽ (3,05)
21.00: (2,70) Šahtjor (3,35) AEK (2,60)
21.00: (9,00) Slovan Bratislava (5,90) Štutgart (1,30)
*** kvote su podložne promenama