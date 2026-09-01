Musa Dijabi najveći transfer iz saudijskog fudbala, a Bajer omiljeni kupac

Kako bilo, svakako je to najveći transfer iz Saudijske Arabije. Jer do sada je samo levi bek Moteb Al Harbi išao za više, ali iz Al Šababa u Al Hilal. – 28.950.000 evra.

Kada govorimo o prodajama Saudijaca klubovima iz drugih zemalja tu je do sada rekorder Argentinac Eki Fernandez, koga je Al Kadisija kupila od Boke za 18.700.000 evra, a onda ga prošlog leta prodala za 25.000.000. I to – opet Bajeru iz Leverkuzena. Ostavio je očigledno sasvim dobar utisak i u Leverkuzenu su shvatili da Saudijcima ne mora samo da se prodaje, već da mogu da se koriste i kao region iz koga mogu da se dovodi kvalitetni igrači.

Doduše, Dijabija dobro znaju u Leverkuzenu, jer je za Bajer odigrao 172 utakmice uz 49 golova i 47 asistencija. Za Al Itihad kasnije 56 ligaških utakmica uz devet golova i 21 asistenciju.