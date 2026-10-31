Ozbiljna zamka za Rijeru – šabačko blato 2018. godine uprljalo Vladana Milojevića

Moguće je da će Rijera morati da odstupi od osnovnih principa, i da zapovest igračima srpskog šampiona da igraju malo direktnije, bez obzira što se i dalje nalaze u ozbiljnom procesu.

Šabačko blato je pojava koja je uprljala i Vladana Milojevića. Bio je mart 2018. godine kada je Zvezdin tim igrao prilično dobro, ispao iz Evrope od CSKA iz Moskve posle promašaja Pešića i El Fardu Bena u finišu meča.

Imala je Crvena zvezda i prednost na tabeli, ali je tada ostala bez duple krune. Na iznenađenje svih ispala je u četvrtfinalu Kupa, pošto nije našla rešenje za defanzivnu orjentisanu mačvu koja je koristila šabačke džombe i tako odvela meč u penale.

Samo tri dana kasnije Crvena zvezda je u okviru prvenstva gostovala Mačvi, ali je uspela nekako da slavi, uz sjajan pogodak tada mladog Luke Adžića.

Taj pogled u bližu istoriju mogao bi da bude najbolja priprema za Alberta Rijeru. Međutim, od tog duela u Kupu 14. marta 2018. godine, šabački klub i Crvena zvezda su devet puta odmeravali snage. I crveno-beli imaju stopostotan učinak. Zanimljivo je da je Mačva prethodni put postigla gol protiv Crvene zvezde još 2019. godine.

„Ne bih previše govorio o taktici, iako smo, naravno, analizirali protivnika i znamo šta treba da radimo sa loptom i bez nje. Više bih govorio o atmosferi i uslovima na terenu, koji verovatno neće biti idealni. Najvažnije je da na to zaboravimo. Upravo tako sam jutros pripremao igrače. Nije važno kakav je teren, ko je sudija, kakva će biti atmosfera i šta nas očekuje sa druge strane. Moramo da igramo našu igru. To znači da svako mora da zna svoje odgovornosti, šta treba da radi sa loptom, a šta bez nje, kako da se ponaša u fazi odbrane i u fazi napada”, poručio je trener crveno-belih Albert Rijera.

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Izvršio je Rijera veliki broj rotacija za duel u Kupu protiv Jedinstva. Očekuje se da crveno-beli danas u Šapcu igraju sa snagama koje bi mogle da dobiju šansu i u evropskim mečevima. Neće biti Lukasena, koji je počeo da trenira individualno i Mirka Ivanića.

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Subota

17.00: (17,0) Mačva (8,00) Crvena zvezda (1,15)

Nedelja

14.00: (2,10) IMT Novi Beograd (3,60) Čukarički (3,35)

15.00: (3,30) OFK Beograd (4,20) Vojvodina (2,00)

16.00: (1,90) Radnički 1923 (3,70) Novi Pazar (3,90)

17.00: (1,20) Partizan (6,00) Zemun (13,0)

Ponedeljak

19.00: (2,55) Mladost Lučani (3,35) Radnik Surdulica (2,80)

19.00: (5,60) Radnički Niš (4,00) Železničar Pančevo (1,57)

*** Kvote su podložne promenama