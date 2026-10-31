PREDLOZZI I TIPOVANJA (subota): I nad Dortmundom ima Bajern
Vreme čitanja: 1min | sub. 31.10.26. | 10:36
Pročitajte nekoliko predloga za 31. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Crvena zvezda je u sredu u Kupu savladala ubsko Jedinstvo sa 5:1, a i sada očekujemo da ponovo trijumfuje sa puno golova. Mačva je pri dnu tabele, ali ne bi imala razloga za optimizam čak ni da je bolje plasirana. Uostalom, „vekovi“ su prošli od kad je uspela da iznenadi rivala. Meč je u Mozzart RELAX ponudi, a naš savet je 2-2&3+.
Mozzart kombinazzije
Postoje mnogi koji se nadaju da bi u jednom od najzanimljivijih gradskih derbija moglo da dođe bilo šta osim dvojke, ali mi nismo među njima. Bez obzira na boje koje podržavamo naš zadatak je da budemo iskreni prema vama, a iskrenost znači da je Inter favorit, verovatno uz 2-3.
Konačan ishod
Čelsiju je ovo drugi derbi u nizu, treći ako računamo i meč sa Liverpulom u Liga kupu. Onaj sa Totenhemom je izgubio, iako je bio favorit, sa Crvenima se namučio, stigao je do penala i ispao. Sada verujemo u keca jer je Mančester Junajted među onima koji ne mogu da se „sastave“. Kec će vam brže proći uz Mozzart RELAX.
Konačan ishod
Kada je na jednoj strani terena Bajern teško je dati šansu rivalu, pa makar on bio i Dortmund. Istina, umeju Milioneri da naprave problem domaćima, ali sada sumnjamo da će tako nešto da se dogodi. Ipak, ukoliko želite kvotu koja je jača od one na keca tipujte na GG3+, a Mozzar RELAX će da vam pomoge da brže prođe.
Konačan ishod
Ko ne bi želeo uz sebe nekog ko ima poverenja u njega kao uprava Udinezea u trenera Kostu Runjaića? Gostovanje Parmi donelo je bod, a pre njega domaći su skoro dva meseca bili bez pobede, a to se teško preživljava na klupi. Roma je bez dileme favorit, a pokušajte i sa 2-2&3+.
Konačan ishod
Atletiko je nanizao šest prvenstvenih pobeda i stigao na dve od izjednačavanja klupskog rekorda. Njegova potera biće na ozbiljnom ispitu protiv Levantea, koji je nezgodan domaćin, ali verujemo da će Jorgandžije da ga polože uz 2-3. Kombinacija je veoma isplativa, a par je jedan od onih koji su u Mozzart RELAX ponudi.
Konačan ishod
Na njihovom poslednjem prvenstvenom okršaju došlo je 0-2, ali većina ostalih bila je efikasnija, neretko sa 4+, kao u sredu u Liga kupu (2:2). Očekujemo da će i na ovom doći puno pogodaka, ali i kec, te su naši saveti KMB 1&3+ i 1&GG. Ovo potonje donosi mnogo bolju kvotu.
Mozzart kombinazzije
Radi se o veoma nezgodnom paru. Prvo, rivali dele šestu poziciju sa još dva kluba (Birmingemom i Stoukom). Drugo, od lidera Midlsbroa imaju samo pet bodova manje. Sautempton jeste u za nijansu boljoj formi, ali Kvins Park Rendžers ne gubi lako. Najbolje je da ih obiđete.
Konačan ishod