NAJAVA DANA (nedelja, 11. oktobar): Redsi vs Siti prvi put bez Klopa i Pepa, Maks leti Singapurom

K. PALAS – N. FOREST, 15.00

(Fudbal, Engleska 1)

Na tri utakmice Kristal Palasa u poslednja četiri kola Premijer lige palo je pet ili više pogodaka. Oba tima su tresla mreže na četiri od poslednjaih pet međusobnih odmeravanja u ovom takmičenju (TGG GG).

KOMO – ROMA, 12.30

(Fudbal, Italija 1)

Roma je postigla najmanje po dva gola u poslednjih pet kola Serije A, tako da i ne čudi da je zabeležila četiri pobede u tom periodu, bez poraza. Sem toga, na četiri od tih pet susreta palo je tri ili više golova (UG 3+).

ELČE – SELTA, 14.00

(Fudbal, Španija 1)

Na pet utakmica Elčea u poslednjih šest kola Primere palo je četiri ili više golova. Oba kluba su postizala golove na poslednjih pet gostovanja ekipe iz Viga, takođe u nacionalnom šampionatu.

KELN - M’GLADBAH, 15.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Palo je najmanje po pet pogodaka na poslednja tri susreta Gladbaha u Bundesligi. Takođe, Borusija iz Menhengladbaha je psotigla najmanje po tri gola na poslednja tri odmeravanja sa ovim rivalom u nacionalnom šampionatu.

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PARTIZAN – NOVI PAZAR, 17.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Domaćinu je pobeda neophodna, jer je dosad dobio samo dva od devet susreta. Od toga tek jedan pred svojim navijačima. Veliko je pitanje da li je tokom pauze Saša Ilić našao način da razmrda kolektiv, da probudi pojedine igrače i uspostavi jasnu hijerarhiju u timu.

RADNIČKI NIŠ – VOJVODINA, 15.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Na Čair dolazi zahuktala Vojvodina, koja i dalje veruje da može da se „pobije” za šampionsku titulu. Novosađani su pred pauzu proklizali i odigrali samo 1:1 protiv IMT-a, tako da imaju imperativ da dobiju meč u Nišu. A Čair im baš leži, jer su tu nanizali šest pobeda!

ZEMUN – ŽELEZNIČAR PA, 19.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Pančevcima je igra na strani problem ove sezone, na tri poslednja gostovanja (Novi Pazar, Vojvodina, OFK Beograd Mozzart Bet) osvojili su samo bod. Ovo sada je zicer da prekinu taj loši niz.

PARTIZAN MOZZART BET – BEČ, 20.00

(Košarka, ABA liga)

Našao se neko ko će da zaustavi Partizan Mozzart Bet u Evroligi i da prekine niz od početka sezone. Real Madrid bio je taj. Do utakmice u Španiji, crno-beli su imali tri pobede u ABA ligi i jednu u ABA ligi. Na startu regionalnog takmičenja dobili su Megu, a sada ih očekuje duel sa Bečom. Austrijski klub je na premijeri izgubio od Kluža.

VN SINGAPURA, 14.00

(Formula 1)

Verstapen je osvojio je pol-poziciju za VN Singapura, 17. rundu ovogodišnjeg šampionata F1. Četvorostruki šampion je nakon pobede u uzbudljivom sprintu u subotu prepodne stigao i do jubilarne 50. pol-pozicije u karijeri, a druge uzastopne nakon prošlonedeljne u Sepangu, čime je dodatno potvrdio šampionsku formu u kojoj se nalazi.