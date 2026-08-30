NAJAVA DANA (nedelja, 30. avgust): Igraju Čelsi, Junajted, Zvezda se vraća ubskim korenima, kreće US Open

MAN. JUNAJTED – IPSVIČ, 17.30

(Fudbal, Engleska 1)

Mančester junajted je ovom rivalu dao najmanje po tri gola na tri od poslednjih pet međusobnih obračuna u svim takmičenjima. Na poslednja tri gostovanja Ipsviča ovom rivalu palo je najviše do dva gola (UG 0-2).

REAL M. - MALAGA, 17.30

(Fudbal, Španija 1)

Kraljevi su postigli najmanje po dva gola na poslednja četiri obračuna sa ovim rivalom u španskom šampionatu. Oba tima su tresla mreže na četiri od poslednjih pet odmeravanja u Primeri (TGG GG).

KALJARI – INTER, 20.45.

(Fudbal, Italija 1)

Na četiri od poslednjih pet ligaških obračuna ova dva rivala palo je tri ili više pogodaka (UG 3+). Inter je pogađao mrežu na poslednjih osam duela sa ovim rivalom u italijanskom šampionatu.

AUGZBURG – ŠALKE, 17.30

(Fudbal, Italija 1)

Augzburg je dao najmanje po dva gola na četiri od poslednjih šest ligaških obračuna sa Šalkeom. Oba tima su tresla mreže na sedam od poslednjih deset međusobnih obračuna u Bundesligi (TGG GG).

FAJENORD - DEN HAG, 14.30

(Fudbal, Holandija 1)

Klub iz Haga je očajno otvorio novu sezonu holandskog šampionata zabeleživši sva tri poraza. Teško će do prvog trijumfa, jer igra protiv Fajenorda, i to na njegovom De kojpu gde je slavio samo jednom od poslednjih devet gostovanja tamo u Erediviziji.

ZEMUN – CRVENA ZVEZDA, 20.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Crvena zvezda je između dvomeča sa Viktorijom Plzenj igrala meč sa Čukaričkim na Marakani, pa ga je ubedljivo rešila u svoju korist, bez obzira na to što je Albert Rijera na teren izveo igrače koji su bili u drugom planu od početka sezone. To samo pokazuje kvalitet Crvene zvezde u odnosu na većinu klubova iz Mozzart Bet Superlige, tako da ne vidimo na koji način Zemun može da se odupre aktuelnom šampionu u ovom meču.

IMT – MLADOST LUČ, 21.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Okršaj timova koji mogu da se pohvale da su ove sezone pobedili Partizan. Traktoristi su posle odličnog otvaranja upali u krizu. Sada broje tri utakmice iz kojih su osvojili samo bod. A Lučanci su neporaženi: dve pobede i četiri remija je njihov bilans od početka sezone.

UNION SEN ŽILOAZ – ANDERLEHT, 18.30

(Fudbal, Belgija 1)

Briselski derbi je ponovo u modi. Decenijama Anderleht nije imao dostojnog gradskog rivala, ali stvari su se sada izokrenule, pa u poslednjih nekoliko sezona konstantno kaska za aktuelnim vicešampionom Belgije Union Sen Žiloazom. Ljubičasti su tokom 2026. godine – sve u sklopu prošle sezone – triput gubili od Uniona.

ALKARAZ K. - SAFIJULIN R, 17.00

(Tenis, US open)

Pitanje je koliko je realno da Alkaraz odbrani trofej s obzirom na činjenicu da je poslednji turnir koji je igrao bio onaj aprilski u Barseloni, kada je zbog povrede bez borbe predao meč Tomašu Mahaču. Uz sve to, statistika kaže da nijedan igrač još od 2008. godine nije uspeo da odbrani pehar u Njujorku. Naravno, ne očekujemo da ima većih problema u ovom susretu 1. kola.