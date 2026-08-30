Tek sad počinje audicija kod Alberta Rijere

Rijera je pre dolaska u Crvenu zvezdu morao brzo da reaguje i presloži već oformljen tim, ali će sada - barem do 15. oktobra kada kreće Liga konferencije - biti u prilici da formira ekipu onako kako želi. Stoga se može doći do zaključka da tek sada, od meča sa Zemunom, kreće prava audicija za tim kod španskog stručnjaka. Kako bi on rekao – svi su na nuli.

Udarac u Plzenju je bio psihološki težak za Zvezdinu svlačionicu, posle čega su usledili udari javnosti koji nikoga u klubu nisu zaobišli. Albert Rijera se nije sklonio pod tim naletima, već je otvoreno govorio o debaklu i uoči večerašnje utakmice sa Zemunom. Preuzeo je odgovornost na sebe, uz nadu da će ekipa izvući pouke i reagovati na pravi način.

Ako je nešto dobro za crveno-bele nakon Plzenja, jeste to što je utakmica sa Zemunom na Ubu (20.00, Arena Sport Premium) stigla veoma brzo, a odmah posle nje kreću pripreme za 180. večiti derbi na stadionu Rajko Mitić (nedelja, 19.00)

“Bio je težak dan za sve, ali rekao sam to igračima. Mora da bude težak dan, jer da biste nešto naučili, morate da osetite bol. Ako ne osetite bol, nećete to dovoljno duboko shvatiti. Dao sam primer iz kuće sa svojom suprugom. Pokušavala je da me oraspoloži. Rekao sam da ne treba da me oraspoloži. Moram da provedem ovaj dan. Moram da proživim ovaj loš dan, jer iz ovakvih situacija crpite snagu. To sam objasnio igračima. Moraju da budu spremni za ovakve situacije. Ali, s druge strane, uvek im govorim da postoje dve situacije. Кada pobedite, imate jedan dan da slavite, samo jedan. Drugog dana ponovo morate da pokažete kakav ste igrač, jer u fudbalu nema starih zasluga. Isto važi i za poraze. Кada izgubite, imate jedan dan da prebolite, da obradite sve te kritike i sve te situacije kroz koje prolazite. Ali opet, moramo da gledamo napred. Moramo da tražimo rešenja. To sam rekao još prvog dana. Samo tražim rešenje i gledam kako možemo da budemo bolji”, rekao je Rijera.

Rijera na večerašnjoj utakmici neće računati na povređene Teba Učenu i Kristijana Balova, a predah će dobiti i roviti Timi Maks Elšnik. Ostala mesta u timu će delom zavisiti i od fizičkog stanja igrača koji su bili starteri u Plzenju, ali treba očekivati i nekoliko njih sa manjom minutažom od početka sezone. To se prošlog vikenda protiv Čukaričkog pokazalo kao pravi potez, tako da treba očekivati minutažu za igrače poput Rodrigaa, Badža, Handela, Gaštarova, Loizua i naravno Aleksadra Kataija.

"Igrači moraju da budu srećni, a ne postoji drugi način da budu srećni osim da igraju. Bez igranja ne možete da ih učinite srećnim. Zato će biti veoma teško da više od 22 ili 23 igrača imaju dovoljno minuta. Nije to zato što su loši igrači, već zato što moraju da odu i pronađu minute negde drugde. Ali još je rano, imamo ove dve nedelje, a onda ćemo ponovo proceniti situaciju. Želim da im dam priliku. Isto važi i za dovođenje igrača. Možda još nismo blizu toga, ali ako se ukaže prilika da neki igrač dođe i pomogne nam, želim da je iskoristimo. Još uvek nas ima mnogo, ali i dalje želim da dam priliku igračima, a meni je važno i da budem siguran da ti igrači mogu da pomognu timu da osvoji trofeje koje želimo ove sezone", dodao je Rijera.

Zemun nije baš u najboljem momentu. Osvojio je samo jedan bod ove sezone, i to onaj iz prvog kola protiv Partizana, kada je bilo 2:2. Posle toga Zemunci su vezali pet poraza, uz gol-razliku 0:10. Bila bi senzacija da ne dožive i šesti. Ekipu iz Gornje varoši, koja mečeve kao domaćin igra na stadionu "Dragan Džajić", sa klupe će predvoditi Dejan Medić, dok se još uvek čeka rešenje posle odlaska Milana Kuljića.

DERBI DE LA ŠARIĆ

Bilo bi zanimljivo večeras sedeti sa nekadašnjim napadačem Šangaj Šenhue i Kalitee Dejanom Šarićem (53) i pratiti njegove reakcije tokom utakmice. Teško je predvideti za koga će navijati, da li za svoj bivši klub Zemun, u kojem je igrao u sezoni 2007/2008, a čiji napad sada predvodi njegov 27-godišnji sin Marko Šarić, ili za Zvezdu, za koju bi lako mogao opet da zaigra 17-godišnji Dimitrije.

Ako Rijera pošalje tinejdžera na teren, Mozzart Bet Superliga će dobiti još jedan okršaj dva rođena brata. Kao što su nekada rivali bili Mijailovići, Šćepovići, Mituljikići, Srnići…

Marko Šarić je gradio karijeru slično kao njegov otac. Takođe je igrao u Kini, kasnije i u tajlandskom Muangtong Junajtedu, sa kojim je čak proletos ispao iz lige. Došao je ovog leta u Zemun, klub u kojem mu je otac završio karijeru, kako bi probao da pomogne u borbi za opstanak. Na prvih pet utakmica u zeleno-plavom dresu još nije uspeo da se upiše u strelce. Možda sada to uradi protiv mlađeg brata.

A Dimitrije Šarić već ima dva pogotka kraj svog imena. Na isto toliko mečeva u Mozzart Bet Superligi. U drugom kolu je zatresao mrežu Vojvodine (3:1), a zatim pre šest dana je bio strelac i protiv Čukaričkog (4:0). Pritom, za razliku od brata on ni nije napadač, već ofanzivni vezista. Inače, Dimitrije je na dvojnoj registraciji. Igra paralelno i za Grafičar. Odigrao je pet mečeva ove sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi, ali tamo zasad nije uspešan kao kada navuče crveno-beli dres. Nije zabeležio ni gol, ni asistenciju.

MOZZART BET SUPERLIGA, 7. KOLO

Subota

Železničar - Radnik 5:1 (0:1)

/Jevremović 51, Karikari 61, 72, 90+2 Kuljanin 66 - Zorić 12/

Čukarički – Vojvodina 0:5 (0:2)

/Zukić 11, 48, Kokanović 44, Sisoko 50ag, Mitrović 85/

Novi Pazar – Mačva 1:1 (0:0)

/Sadi 62 – Vidakov 86/

Radnički Niš – Radnički Kragujevac 1:1 (1:0)

/Šestjuk 41 – Buhta 90+4/

Nedelja

20.00 (25.0) Zemun (13.0) Crvena zvezda (1.07)

21.00 (1.70) IMT (3.50) Mladost Lučani (5.50)

Ponedeljak

19.00 (1.67) Partizan (3.90) OFK Beograd Mozzart Bet (5.00)

***Kvote su podložne promenama