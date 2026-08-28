Alimpijević odredio 12 za Island: Vratili se Milutinov i Davidovac

20.00: (1,85) Srbija (hendikep -28,5) Island (1,85)

Kako je Alimpijević najavio, u tim se vraćaju Nikola Milutonov i Dejan Davidovac, kojih nije bilo u drugom susretu sa francuskom. Centar Olimpijakosa je taj meč preskočio, ali je bio uz saigrače u Orleanu, dok je iskusno krilo Crvene zvezde ostalo u Beogradu kako bi saniralo manju povredu.

U sastavu nema Nikole Đurišića koji je, kako je već potvrđeno, na treningu doživeo povredu zbog koje ga neće biti tri do četiri sedmice.

Srbiju će u Beogradskoj areni večeras predstavljati kapiten Nikola Jokić, zatim Nemanja Dangubić, Nikola Jović, Stefan Momirov, Ognjen Dobrić, Arijan Lakić, Marko Gudurić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov i Jovan Novak.

Poslednjeg dana avgusta Srbiju čeka teško gostovanje Italiji u Pezaru.