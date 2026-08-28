Alimpijević odredio 12 za Island: Vratili se Milutinov i Davidovac
Vreme čitanja: 1min | pet. 28.08.26. | 08:02
Nema Đurišića zbog povrede
Utakmicom protiv Islanda od 20 časova, Srbija počinje drugu fazu kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine u Kataru.
Selektor Dušan Alimpijević nije imao mnogo dilema oko sastavljanja zvaničnog protokola za susret, mada jeste bilo očekivanih korekcija u odnosu na gostovanje Francuskoj u prošlu nedelju.
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20.00: (1,85) Srbija (hendikep -28,5) Island (1,85)
Kako je Alimpijević najavio, u tim se vraćaju Nikola Milutonov i Dejan Davidovac, kojih nije bilo u drugom susretu sa francuskom. Centar Olimpijakosa je taj meč preskočio, ali je bio uz saigrače u Orleanu, dok je iskusno krilo Crvene zvezde ostalo u Beogradu kako bi saniralo manju povredu.
U sastavu nema Nikole Đurišića koji je, kako je već potvrđeno, na treningu doživeo povredu zbog koje ga neće biti tri do četiri sedmice.
Srbiju će u Beogradskoj areni večeras predstavljati kapiten Nikola Jokić, zatim Nemanja Dangubić, Nikola Jović, Stefan Momirov, Ognjen Dobrić, Arijan Lakić, Marko Gudurić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov i Jovan Novak.
Poslednjeg dana avgusta Srbiju čeka teško gostovanje Italiji u Pezaru.