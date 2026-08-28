Rezzime jučerašnjeg dana (četvrtak): Obarala vas je sigurica na Bešiktaš

ZAOKRUŽENO

BARSELONA - ATLETIK BILBAO (tip 1, kvota 1,25) - 2:0

Jednostavno, rutina. Rafinja je u 37. minutu načeo protivnika i to je bilo dovoljno da se stekne prednost koja je u finišu meča duplirana i to bi bilo to. Tri boda na startu nove sezone Katalonaca.

MONAKO - GORNJIK ZABŽE (tip 1, kvota 1,35) - 4:1

Rezultat koji idealno opisuje šta se na ovoj utakmici dešavalo. Rezultat prvog meča je bio takav da je mirisalo na neizvesnost je su Poljaci bili samo na gol zaostatka. Međutim, sada, sve je proteklo u Znaku Monaka koji idu u Ligu Konferencija.

SALCBURG - MJELBI (tip 1, kvota 1,22) - 3:0

Slacburg je samo pokazao ko je bolji tim u apsolutno svakog segmenu. Možda nisu krenuli silovito od samog starta jer je bilo 0:0 na poluvremenu, ali u nastavku su izgledali kao uragan. Tri gola za manje od 20 minuta su bila i više nego dovoljna za trijumf.

AJAKS - SION (tip 1, kvota 1,33) - 5:3

Jedna od najluđih utakmica dana. Uostalom osam golova to pokazuje. Na kraju Ajaks slavi, realno zasluženo. Posebno je bilo ludo prvo poluvreme gde je viđeno čak pet golova, ali nastavak je prošao u znaku domaćina.

FRAJBURG - MADERVEL (tip 1, kvota 1,17) - 4:1

Nemci ovde nisu morali da strepe. Bili su nadmoćni u svakom smilsu. U dvomeču su postigli čak sedam golova, a posebno su bili dominatni na svom terenu gde su slavili sa 4:1.

ORHUS - BENFIKA (tip 2, kvota 1,40) - 1:3

Desilo se baš ono što smo očekivali. Dve sigurne pobede Benfike, po 3:1. Ovoga puta kao gostujuća ekipa, tim iz Portugalije je poveo već u 19. minutu i sve odradio što se od njega i tražilo.

KOPENHAGEN - INTER TURUK (tip 1, kvota 1,25) - 4:1

Danci nisu imali milosti. Posle dosadne prve utakmice bez golova, sada su deklasirali proitivnika. Taj jedan gol gostiju nije previše značio iako je samo na trenutak doneo malo neizvesnosti. Na kraju ubedljiva pobeda Kopenhagena.

BRAJTON - TROMSO (tip 1, kvota 1,13) - 4:0

Potpuna dominacija, već je bilo 3:0 u prvom poluvremenu. Ovo se u suštini očekivalo i u prvom meču koji je završen rezultatom 0:0, ali sada su Englezi pokazali veliku razliku u klasi i zato su se plasirali u Ligu Konferencija.

PRECRTANO

ŽALGIRIS - BEŠIKTAŠ (tip 2, kvota 1,30) - 1:0

Bešiktaš ide u Ligu Evrope, ali to nama u ovom slučaju apsolutno ništa ne znači. Predstavnik Turske je izgubio ovaj meč, ali zbog ubedljive pobede u prvom susretu mogu da budu zadovoljni.