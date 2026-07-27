NAJAVA DANA (ponedeljak, 27. jul): Igra se u Bugarskoj, Ruminiji, Letoniji...

ROZENBORG - FREDRIKŠTAD, 19.00

(Fudbal, Norveška 1)

Ne stoje dobro nijedni ni drugi, jedva imaju po dva i bod više od broja odigranih utakmica što nikada nije dobro. Rozenborg je ipak u boljoj formi, uspeo je da veže dve pobede i pritom je domaćin.

HAKEN - AIK, 19.00

(Fudbal, Švedska 1)

AIK je vezao tri pobede te dolazi prilično raspoložen na gostovanje Hakenu, iako je domaćin bolje plasiran na tabeli. Ima dva boda više, tako da bi AIK eventualnom pobedom došao do čak trećeg mesta barem dok Đurgarden ne odigra svoju utakmicu.

DUNAV RUSE - LUDOGOREC, 18.00

(Fudbal, Bugarska 1)

Ludogorec je prošle sezone posle dosta vremena ostao bez titule i naravno da bi ekspresno da je vrati. Tako je i počeo sezonu, uverljivom pobedom, a isto se očekuje i protiv Dunava.

CSKA SOFIJA - BOTEV, 20.15

(Fudbal, Bugarska 1)

Oba tima su ušla remijem u sezonu, pa će pogotovo CSKA iz Sofija želeti da dođe do trijumfa. Botev svakako nije lak rival, probaće da pokvari planove rivalu, ali nikako nije favorit.

RANDERS - SILKEBORG, 19.00

(Fudbal, Danska 1)

Borili su se Randers i Silkeborg do poslednje kapi znoja prošle godine da bi ostali u ligi i uspeli su. Prelazni rok je koliko toliko bolje odradio Randers, plus igra na domaćem terenu i zato je favorit na ovoj utakmici.

BREIDABLIK - IBV, 20.00

(Fudbal, Island 1)

Sve osim pobede Breidablika biće iznenađenje. IBV jeste u trci za plej-of na Islandu, ali teško da može da pripreti večerašnjem domaćinu.

GROBINA - OGRE, 18.00

(Fudbal, Letonija 1)

Ogre je katastrofalan ove godine i samouvereno drži poslednje mesto na tabeli letonske lige. Ne sija ni Grobina, ali je za očekivati da pred svojim navijačima upiše tri boda.

CFR KLUŽ - VOLUNTARI, 17.30

(Fudbal, Rumunija 1)

Voluntari je krenuo sezonu remijem, a Kluž porazom. Zato će i jedni i drugi tražiti prve bodove danas, a Kluž će pred svojom publikom sigurno biti i te kako motivisan.

BOTOSANI - RAPID BUKUREŠT, 20.30

(Fudbal, Rumunija 1)

Rapid je dobro otvorio takmičarsku godinu, a sada će na gostujuće, terenu probati da nastavi u istom ritmu. Botosani je solidna ekipa koja se prošle sezone držala na srediti tabele i to će verovatno biti slučaj i ove.