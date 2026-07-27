Rezzime jučerašnjeg dana (nedelja): Zvezda ne greši

ZAOKRUŽENO

KOPENHAGEN - LINGBI (tip 1, kvota 1,45) - 3:2

Ludilo od utakmice. Nismo očekivali da će Kopenhagen ovoliko da se muči, posebno jer je bio i zaostatku na poluvremenu kada je na semaforu stajalo 1:2. U nastavku je ipak sve došlo na svoje i domaćin je došao do sva tri boda u prvoj utakmici šampionata Danske.

CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA (tip 1, kvota 1,25) - 3:1

Prvo poluvreme na evropskom nivou, drugo kao oličenje pragmatizma Dejana Stankovića i na kraju ishod koji je, gledajući malo šire, zadovoljio oba tima. Crvena zvezda je čekirala prvi veliki derbi Mozzart Bet Superligu, mada je nagovestila furioznom igrom u prvom poluvremenu da bi verne navijače mogla da počasti sigurnom pobedom i pravim vatrometom pred mrežom raspoloženog Dragana Rosića – 3:1. Vojvodina je, pak, sa druge strane udarana kao džak u većem delu prvog poluvremena, ali zatvorenih i povređenih očiju posle evropskih bitaka ostala je dosledna ofanzivnoj orjentaciji sa mnogo, mnogo grešaka. Bar u prvom poluvremenu, dok je u drugom bila pasivna.

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SANDEFJORD - BODE GLIMT (tip 2, kvota 1,33) - 0:3

Ovde je apsolutno sve bilo jasno od prvog minuta, toliko je bilo i potrebno Bode Glimtu da povede. Do kraja je rutinski postigao tri gola i rutinski osvojio tri boda.

MAČVA - PARTIZAN (tip 2, kvota 1,35) - 1:3

Trebalo je da bude rutina, pretvorilo se u slike strave i užasa. Sve što se desilo u Ubu, umalo da se reprizira u Šapcu. Na papiru je Partizan imao najlakši mogući posao u uvodna dva kola šampionata, igrao je protiv novajlija u Mozzart Bet Superligi, ukalkulisao maksimalan učinak i pošto je zastao protiv Zemuna (2:2), malo je nedostajalo da ga ukoči Mačva, čija je prkosna partija, pred sjajno popunjenim tribinama, gde većina publike navija za domaćina, kao da smo usred Baskije, ostala bez nagrade – 1:3.

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SIRIJUS - GETEBORG (tip 1, kvota 1,45) - 4:1

Sirijus blista na nebu iznad Švedske. Ponajviše zahvaljujući jednom Škotu, mladom napadaču Robiju Juru, koji trese mreže kao od šale. Tako je bilo i ovaj put kada je bio strelac jedan od četiri gola.

PRECRTANO

PAKŠ - FERENCVAROŠ (tip 2, kvota 1,75) - 4:2

Gledali smo kako Ferencvaroš rutinski pobeđuje Vojvodinu u evropskom dvomeču, a nastartu domaćeg šampionata... Kiks. I to ozbiljan. Poraz na gostovanju protiv Pakša rezultatom 4:2 dovoljno govori kako je izgledao Ferencvaroš.

OLESUND - VIKING (tip 2, kvota 1,53) - 1:1

Počelo je dobro, završilo se loše po naše tikete. Ko god da je odigrao ovaj par i tipovao na pobedu gostiju poradovao se u finišu prvog poluvremena kada je Viking poveo, ali već u prvom minutu nastavka domaćin je izjednačio i to se ispostavilo kao konačan rezultat ove utakmice.

KOLON - ČAKO (tip 1, kvota 1,62) - 0:1

Očekivali smo pobedu domaćina, a dogodilo se potpuno suprotno. Kolon je izgledao potpuno nemoćno i praktično ništa u napadu nije uspeo da uradi. Gosti su poveli u 24. minutu što je bilo sasvim dovoljno da iznenade domaćina i dođu do pobede.

ŠERIF - MILSAMI (tip 1, kvota 1,45) - 0:0

Malo dobrog fudbala, još manje šansi, a golova ni toliko. Po individualnom kvalitetu Šerif je ovo morao rutinski da reši u svoju korist, ali na terenu nisu pokazali zbog čega su bili veliki favoriti na papiru.

KOPER - RADOMLJE (tip 1, kvota 1,45) - 2:2

Jedna od luđih utakmica večeri. Koper je bio u zaostatku 0:2. Na kraju je domaćin nekako izvukao bod. Rimac je bio strelac oba gola i to u 79. minutu i osmom minutu nadoknade.