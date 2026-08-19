NAJAVA DANA (sreda, 19. avgust): Od kvalifikacija za Ligu šampiona, pa sve do Primere

HAPOEL BER ŠEVA – SABAH BAKU, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Nije Hapoel Ber Ševa ekipa od koje strepe ozbiljni klubovi, i ruku na srce nije smela da Crvena zvezda, a kao što znate, sve je okončano crvenim kartonom za Dejana Stankovića i eliminacijom srpskog šampiona iz trke za Ligu šampiona. Sabah Baku nije jači od Izraelaca koji ih dočekuju u Bukureštu. Videli smo da Sabah ume da igra na rezultat, pa se čini da će utakmica biti zanimljiva.

NIJMEGEN – BODE GLIMT, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

NEC je u prethodnoj rundi eliminisao Olimpijakos (2:1 nakon produžetaka), a u subotu je u prvenstvu ubedljivo savladao Viljem II sa 4:1. Bode Glimt je u seriji od 13 utakmica bez poraza. U prethodnom kolu kvalifikacija eliminisali su Union Sen Žiloaz ukupnim rezultatom 6:5. Ovo bi mogla da bude vrlo dinamična utakmica, jer Bode Glimt ne ide u goste da se brani.

SLOVAN BRATISLAVA – CELJE, 21.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu šampiona)

Slovan je eliminisao Iberiju, a zatim i Mjalbi, a sada treba da se suoči sa Celjem, koje se izvuklo iz klinča u koji ga je uvukao Ararat, koji je prvi meč dobio sa 2:1, da bi zatim Slovenci na revanšu bili bolji sa 2:0. Ovi klubovi su se već ukrštali u kvalifikacijama za Ligu šampiona pre dve godine, pa je tako prva utakmica bila nerešena, da bi Slovan izdominirao na revanšu i slavio sa 5:0.

ATL. MADRID – MALAGA, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Malaga se vraća u elitni rang španskog fudbala posle osmogodišnjeg odsustva, zahvaljujući pobedi u finalu plej-ofa nad Almerijom u junu. Dijego Simeone po pravilu dobro vodi tim na otvaranju prvenstva. On je izgubio prvu ligašku utakmicu samo jednom u svojih 14 punih sezona na klupi. Jasno je da je ovde Atletiko Madrid apsolutni favorit, tako da na tu temu nema smisla dalje uopšte diskutovati.

BARSELONA – AL AHLI, 20.00

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Barselona nas je neprijatno iznenadila na ovim pripremama na mečevima sa Udinezeom i Birmingemom, što ne znači da će Al Ahli moći lako na ovom meču da unese pometnju i izazove nervozu Španaca. S obzirom da Egipćani nisu igrali jako dugo, tačnije od maja, očekivano je da Barselona lako reši ovaj meč u svoju korist.

TSC – SPARTAK SUBOTICA, 21.00

(Fudbal, Mozzart Bet PLS)

PLS derbi kola igra se u Bačkoj Topoli, a TSC je u prve tri runde dobijao Vršac i Jedinstvo, dok je sa Javorom odigrao nerešeno. Golubovi su u prošlom kolu Poraženi od Teleoptika sa 2:4, a na toj utakmici pokazali su da imaju jako šuplju odbranu, što nije došlo do izražaja na dobijenim utakmicama sa Borom i Metalcem. TSC je dobio poslednja četiri meča para.

KRILA SOVJETOV – ZENIT, 15.15

(Fudbal, Kup Rusije)

Krila Sovjetov su izgubila poslednja dva kola u šampionatu, tako da im ova utakmica predstavlja samo dodatan teret. Zenit je u poslednje vreme izgubio samo od Rodine, što je iznenadilo mnoge. Domaćin kao i oni ima tri boda u Grupi C, ali i slabiji sastav na papiru. Naravno, treba znati i da su mečevi ovih timova umeli da budu neizvesni, što nije bio slučaj na poslednjem u aprilu, koji je Zenit dobio sa 2:1.

RUBIN KAZANJ – SPARTAK MOSKVA, 17.30

(Fudbal, Kup Rusije)

Spartak je silan, videlo se to i u finalu poslednjeg Kupa Rusije, kada je na penale savladao krasnodar, koji mu se nedavno revanširao u prvenstvu, i dobio ga s 1:2. Rubin je u seriji od dva remija, a u prvom kolu je ponižen od strane Rodine, koja ga je dobila sa 5:0. Na prijateljskom meču para u julu nije bilo golova.

DINAMO MOSKVA – KRASNODAR, 19.45

(Fudbal, Kup Rusije)

Dinamo je u prvom kolu savladao Falel, dok je Krasnodar na penale bio bolji od Ahmat Groznog. Domaćina pred ovaj meč brine poraz od zenita od 3:1, dok Krasnodar može da bude zadovoljan perfektnim učinkom, odnosno činjenicom da je neporažen još kraja maja i finala Kupa Rusije, gde ga je Spartak dobio na penale.