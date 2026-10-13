NAJAVA DANA (utorak, 13. oktobar): Emotivno veče za partizanovce i ludnica u Istanbulu

PARTIZAN MOZZART BET - PANATIANIKOS, 20.30 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Biće ovo emotivno veče u Beogradskoj areni. Očekuje se povratak Željka Obradovića u prepunu dvoranu i jasno je da će ovo biti centralni događaj ne samo 5. kolo Evrolige, već verovatno i nešto što će obeležiti sezonu. Međutim, rezultat nije ništa manje bitan za obe ekipe. Zeleni žele da zadrže maksimalan učinak i posle pet odigranih rundi, dok bi Partizan Mozzart Bet napravio veliko iznenađenje i praktično poništio prošlonedeljni poraz od madridskog Reala. Ovaj meč svakako nosi epitet derbija i nema dileme da će okršaj između crno-belih i zelenih biti pravi spektakl.

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LANS – SPORTING LISABON, 18.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga šampiona)

Lans je uspešno startovao u Ligi šampiona pobedivši Slaviju u Pragu sa dva gola u nadoknadi vremena. Sada ima priliku da taj rezultat okruni još jednim uspehom na domaćem terenu protiv lisabonskog Sportinga, koji ne zna za poraz od početka sezone. Lans je u prošlom kolu francuskog prvenstva popravio slab start sezone i seriju od četiri meča bez pobede.

SABAH – SLAVIJA PRAG, 18.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga šampiona)

Debitant u elitnom takmičenju je u prvom kolu nastradao na Old Trafordu, ali na svom terenu ima daleko bolje šanse protiv praške Slavije i jednu od retkih prilika gde može da se nada prvim bodovima. Karabag iz prošle sezone je dovoljna opomena Česima da u Azerbejdžanu neće biti lako. Slavija je u seriji od četiri pobede u domaćim takmičenjima i ima imperativ da bolan poraz iz prvog kola proba da nadoknadi na današnjem gostovanju.

ARSENAL – LIL, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga šampiona)

Nakon rutinskog trijumfa u Napulju, Arsenal je veliki favorit da i posle dve runde u Ligi šampiona zadrži stoprocentan učinak. Lil ume da bude nezgodan, ali Tobždije su drastično jači tim i na svom terenu ove utakmice rešavaju lako. Francuzi su u prvom kolu propustili veliku šansu, nakon što su dva puta vodili protiv Betisa i na kraju bili poraženi. Bodove će morati da traže na nekoj drugoj adresi.

ATLETIKO – MANČESTER JUNAJTED, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga šampiona)

U razočaravajućoj formi Mančester Junajted stiže u Madrid. Đavoli su u seriji od četiri meča bez pobede, ali su u Ligi šampiona uspešno startovali očekivanim trijumfom nad Sabahom (4:0). Tim Čola Simeonea moraće da vadi fleke, jer su poraženi od Liverpula na startu takmičenja. Domaćin je vezao četiri pobede, i na svakoj od tih utakmica je došlo 3+. Ova dva tima su poslednji put igrali u Madridu 2022. godine, kada je duel završen remijem – 1:1.

GALATASARAJ – BARSELONA, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga šampiona)

Sigurno jedan od najatraktivnijih mečeva drugog kola Lige šampiona. Čeka nas istanbulski pakao, bez obzira što je, na papiru, Barselona neuporedivo jača. Blaugrana je perfektna u dosadašnjem delu sezone, nanizala je devet trijumfa. Na prethodnih pet duela tim Hansija Flika je postigao 22 gola. Sa druge strane Galata igra promenljivo. Lako su poraženi u prvom kolu u Lisabonu i imaju samo dva trijumfa u poslednjih pet susreta.

INTER – KLUB BRIŽ, 21.00 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga šampiona)

Možemo šaljivo da konstatujemo da je u pitanju derbi Aleksandar Stanković. Prošle sezone je mladi srpski vezista partijama u Brižu izvadio povratnu kartu za matični klub. Bez njega Briž ne deluje kao prethodne takmičarske godine. Stižu na Meacu sa dva poraza u poslednjih pet susreta. Na četiri poslednja susreta Briža došlo je 3+ (tri puta uz gg).

LAJPCIG – PSV AJNHDOVEN, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga šampiona)

Pravi debakl Lajpcig je doživeo u prvom kolu protiv Koma (1:4), ali je sa subotnjih 6:0 protiv Ajntrahta pokazao da je naoštren da sada popravi utisak. Morao bi uostalom, jer u narednim kolima ga čekaju Real Madrid, pa Mančester Siti... Svakako nas čeka efikasan meč, ovde s obzirom da obe ekipe igraju na gol više, ove sezone je retkost da na njihovim utakmicama ne prođe i tip 4+.

VIKING – BAJERN, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga šampiona)

Stradao je Viking pred Štutgartom (1:3) na startu sezone, ali tek ga sada, bar je takav utisa, čeka golgota. Jer Bajern je taj isti Štugart u Bundesligi tukao sa 5:1. Mada je ove sezone Viking kao domaćin dobio svih deset utakmica u prvenstvu Norveške, svaka je došla uz 3+, čak je i jedan Bode deklasirao sa 5:0. Koliko i Bajern u prvom kolu Lige šampiona. Ovog puta dakle, Viking bi verovatno bio zadovoljan i sa golom

VILJAREAL – NAPOLI, 20.45 MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga šampiona)

Samo dve od devet utakmica u ovoj sezoni dobio je Viljareal, na startu Lige šampiona poklekao pred Dortmundom, dobro bi mu došao koji bod protiv Napolija, jer u trećem i četvrtom kolu za rivale ima Liverpul i Mančester Siti. Napoli je svakako jači, ali je ove sezone izgubio i od Intera i od Koma i od Arsenala, te se ne može reći da baš spada u sam vrh evropskog fudbala.