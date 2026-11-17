Vreme čitanja: 4min | uto. 17.11.26. | 06:59
Ako je nekome potreban reset, to je nigerijski krilni centar
Pravo niotkuda, blago rečeno - iznenađujuće, Ibon Navaro odlučio je da ostavi Čimu Monekea u Beogradu, kog neće biti protiv Olimpije u Milanu i pitanje je da li će se možda saigračima pridružiti za meč u Barseloni u petak. Male su šanse za to, zbog čega lako možemo da zaključiti da ga neće biti tokom čitave nedelje u opremi Crvene zvezde, što je možda u ovom trenutku najbolje po sve.
Možda je malo i grubo reći tako nešto za jednog od lidera crveno-belih, igrača koji donosi posebnu energiju i kada ga krene, može da bude jako opasan u svakom segmentu igre. Međutim, trenutna situacija očigledno tako nalaže, da je trenutno bolje da nigerijski košarkaš malo odmori.
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U poslednje vreme ne blista igrački preterano, daleko od toga, mada jeste rešio onu jednu utakmicu u ABA ligi protiv Igokee i u deklasiranju Bajerna se rastrčao. Sem toga, poslednje dve utakmice u Evroligi bile su baš loše za igrača njegovog kalibra, dok se nije proslavio ni protiv Cedevita Olimpije. Ni igrački, ni po ponašanju na parketu i klupi.
Zanimljivo je i da osim te utakmice protiv Igokee, gde je dao koš za pobedu i imao deset poena i sedam skokova, odigrao samo onu prvu utakmicu kada ih je FMP savladao u Železniku, i još ovu sada protiv Cedevita Olimpije. Nije ni tu blistao, sedam poena i četiri skoka za 14 minuta, nego bilo je nekih drugih problema. Bio je očigledno nervozan, pa je hvatao Gejnsa za dres, gurao ga i hteo da se obračuna sa njim, što nikako nije slučaj ove sezone za igrače Crvene zvezde. Ko je malo nervozan ili ljut, odmah ga ohladi Ibon Navaro, ako uopšte i dođe do toga - a baš se retko viđa - dok je sada Moneke možda i prešao neke granice ponašanja. Šta god da je protivnički igrač uradio.
Vraćaju se malo neki trenuci iz prošle sezone, kada je delovalo da nije bio skroz glavom u košarci, to jeste konkretno samim utakmicama, jer mu ovaj podkast koji ima možda trenutno više odmaže, nego što mu pomaže. Nisu bili baš ni srećni navijači Crvene zvezde kada je pričao o plati Krisa Džonsa, koliko je potcenjen i o nekim stvarima koje ne bi trebalo baš da se iznose tako u javnost, i nije prvi put da taj podkast ume da nanese neki negativan publicitet.
Hajde, ne treba se baš ni uhvatiti za to što čovek ima podkast, da to ima tolikog značaja, ali stvarno ima. Slušaju navijači, pa slušaju i treneri i stručni štab, čuju i rukovodeći ljudi, vise na društvenim mrežama i saigrači, pa i oni vide to... U principu svi vide sve. I to može da ima kontra-efekat prema navijačima i svlačionici, i eto problema niotkuda zbog bezazlene priče na Jutjubu od sat, sat i po vremena.
To su stvari van parketa. Nego, šta je sa igrom Čime Monekea? Da vidimo mi ono pravo što nas sve interesuje.
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Imao je dobrih partija protiv francuskih ekipa, kada je Asvelu dao 18 i Parizu 23 poena i od tada, nekako je sve krenulo nizbrdo. Na poslednje četiri od pet utakmica, dao je zbirno devet poena – protiv Partizan Mozzart Beta, Makabija iz Tel Aviva, Olimpijakosa i Reala u Madridu. Između je bio Bajern gde je za oko 20 minuta stvarno bio odličan sa 15 poena, pet skokova, pet asistencija, tri ukradene lopte i dve blokade za indeks čak 29. Za to mu svaka čast, samo da ne bude da je to jedini bljesak sada kada je najteže.
Skroz je opao u formi, problem je i što donosi mnogo loše odluke po pitanju dodavanja i izbora šuteva koje diže, kao što je to bilo u Madridu. Kada se Crvena zvezda vratila na -7, odlučio je da digne trojku preko čoveka u ranom napadu, da promaši i od tada je mast otišla u propast. E, to su problemi koje Moneke trenutno ima. Zatrčava se, igra herojsku košarku, počeo je da šutira previše trojki... Ima raznih segmenata za analizu.
Zato, kada se sve ovo spoji, što van parketa, što sa učinkom u poslednje vreme, izgleda da je Ibon Navaro doneo dobru odluku. Red je da Čima Moneke malo odmori.
EVROLIGA, 12. kolo
Utorak
17.00 (1,30) Dubai (17,00) Efes (4,10)
18.00 (3,70) Makabi Tel Aviv (16,00) Olimpijakos (1,35)
19.00 (1,15) Fenerbahče (20,00) Asvel (6,50)
19.00 (1,20) Žalgiris (19,00) Bajern (5,50)
20.30 (1,45) Barselona (16,00) Pariz (3,20)
20.30 (2,10) Milano (15,00) Crvena zvezda (1,90)
20.30 (4,10) Baskonija (17,00) Hapoel Tel Aviv (1,30)
20.45 (2,10) Partizan (15,00) Valensija (1,90)
21.00 (4,70) Virtus Bolonja (17,00) Panatinaikos (1,25)
Sreda