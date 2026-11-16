Ipak, taj Amsterdam nastaviće da peče...

“Sve reakcije tokom prethodna tri dana bile su očekivane, normalne. Najveću odgovornost za ono izdanje nosi selektor, to ne kažem tek tako, već zaista to osećam. Način na koji smo igrali, naša reakcija - to ide na moju dušu. To ćemo uvek imati u glavi, zauvek ćemo tu utakmicu nositi sa sobom, ali to se možda neće dešavati kada duže budemo igrali u ovom društvu, iako to ne govorim kao opravdanje. Mi moramo u svakoj utakmici da prevazilazimo sebe, da probijamo limite, a da protivnik nema svoj dan, da bismo mogli da budemo konkurentni na ovom nivou. Ne zaboavite da je Grčka do nedavno bila u trečoj diviziji. Ako smo nešto dobro učinili, gde god da igramo u Grčkoj, tribine su pune, imamo ogromnu podršku. Opravdano je da se reaguje na onakvu utakmicu sa Holandijom i mi snosimo posledice toga.”

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Na pitanje o očajnom učinku i utisku reprezentacije Srbije u čitavom ciklusu Lige nacija, iskusni strulnjak je maltene ponovio izjavu sa konferencije dan ranije, uoči utakmice u Volosu:

“Iza sveg što sam juče rekao, ja i danas stojim. Mislim da imamo mnogo dobru reprezentaciju, koja se nalazi u jednom periodu tranzicije i razmišljanja šta sutra. Imamo dosta dobrih igrača, iskusnih igrača. Mislim da ovakav rezultat u našoj grupi nije zaslužila, da je na svim utakmicama, ili, hajde da kažem, na većini utakmica, imala svoje trenutke i mogla da ima bolje rezultate nego što je imala. Morate da shvatite da nije lako ni Veljku ni momcima da igraju utakmice koje gube, ni ova današnja nije bila, kao utakmica generalno, na posebno visokom nivou. Ali, posebno nije bilo lako našoj reprezentaciji - kad kažem našoj, mislim na Srbiju - jer smo mi ipak imali neki mali cilj, a ona ide u baraž i nadam se da će ostati u A diviziji, jer samo kroz utakmice sa ovakvim protivnicima tim može da raste”, zaključio je Ivan Jovanović.