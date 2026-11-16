Vreme čitanja: 2min | pon. 16.11.26. | 23:38
„Kompletna situacija nije sjajna, ali gledaćemo da je popravimo“, kaže selektor Srbije
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Volosa)
Neraspoložen je bio Veljko Paunović posle još jednog poraza na klupi reprezentacije Srbije. Nižu se neuspeh i za neuspehom i samo zahvaljujući manje primljenih golova u odnosu na Tursku i Češku, Orlovi nisu večeras ispali iz Lige nacija A.
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Najave su bile da će Srbija u Volosu da igra za čast i ponos, a odigrala je još jednu očajnu utakmicu, gotovo bez čestitog šuta na gol.
„Ova utakmica je bila za nas poslednja šansa da odigramo dobro, u takmičarskom duhu, da pokažemo najbolje od sebe. Rezultatski nismo uspeli da ostvarimo cilj. To je sve“, rekao je Paunović u prvi mah.
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A, onda se sam dopunio.
„Iskreno, misim da nema šta da se priča. Završio se ciklus. Pokušali smo da pobedimo, uradili koliko smo mogli, pravili smo greške, gledaćemo da ih popravimo, da analiziramo, da ispravljemo ideje i naše mogućnosti da ih sprovodimo u delo“.
Paunović smatra da ovo nije trenutak za neke velike, teške reči.
„Mi smo sada kao svaki tim koji gubi u situaciji da mora da se podigne. Tražimo utakmicu da nas podigne, ali još nismo došli do toga. Reči mogu jako da bole, da pogode. Mirno ćemo proći kroz ovo. Nismo ispali, igračemo baraž, nastavićemo do marta da se što bolje pripremamo, da uradimo šta je do nas, da igrači nastave da se bore u svojim klubovima. Kompletna situacija nije sjajna, ali gledaćemo da je popravimo“, poručio je Paunović.