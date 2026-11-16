Najave su bile da će Srbija u Volosu da igra za čast i ponos, a odigrala je još jednu očajnu utakmicu, gotovo bez čestitog šuta na gol.

„Ova utakmica je bila za nas poslednja šansa da odigramo dobro, u takmičarskom duhu, da pokažemo najbolje od sebe. Rezultatski nismo uspeli da ostvarimo cilj. To je sve“, rekao je Paunović u prvi mah.

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A, onda se sam dopunio.

„Iskreno, misim da nema šta da se priča. Završio se ciklus. Pokušali smo da pobedimo, uradili koliko smo mogli, pravili smo greške, gledaćemo da ih popravimo, da analiziramo, da ispravljemo ideje i naše mogućnosti da ih sprovodimo u delo“.