Lista se produžava: I Dža Morant teže povređen
Vreme čitanja: 2min | pet. 30.10.26. | 20:19
Portland mora da se snađe bez njega do decembra...
Entoni Edvards, Kavaj Lenard, Tajris Halibarton, Džejlen Vilijams, Kejson Valas, Džeren Džekson Džunior, Paolo Bankero... Nije prošlo ni deset punih dana nove sezone, a lista igrača sa povredama srednjeg, težeg ili ozbiljnog nivoa sve je duža.
Poslednji na njoj našao se Dža Morant, koga na parketu neće biti oko mesec dana. Svojevremeno jedan od najatraktivnijih igrača lige povredio se u prvom susretu sa Memfisom od trejda i, kako javlja ESPN, moraće duži period na “hlađenje”. U pitanju je drugi stepen povrede zadnje lože, što znači da će minimum četiri nedelje morati na rehabilitaciju, posle čega će se uraditi procena njegovog stanja.
Izabrane vesti
Morant je morao da napusti teren u četvrtoj deonici i više se nije vraćao na parket. Trener Portlanda Majka Nori rekao je posle utakmice da je njegov bek “osetio istegnuće” u zadnjoj loži, pre nego što je otišao u svlačionicu. Pored njega, problem sa zadnjom ložom ima i Tajris Halibarton. On se tek vratio na parket posle kidanja Ahilove tetive, a poznato je da su povrede u dve regije međusobno povezane i zato nije čudo što se osvajač olimpijskog zlata sa suočava sa ovim problemima. Takođe, on je i ranije imao muku sa zadnjom ložom.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Momak koji je plenio svojim potezima i atraktivnim zakucavanjima došao je u Portland letos posle sedam godina provedenih u Memfisu, a na četiri nastupa ubeležio je 15,8 poena i 5,5 asistencija.
Portland je u prve četiri utakmice sezone upisao tri pobede i jedan poraz.
NBA LIGA - subota
00.00: (2,10) Vašington (15,0) Šarlot (1,90) - MOZZART RELAX
00.30: (1,55) Toronto (16,0) Orlando (2,80)
00.30: (1,15) Boston (20,0) Čikago (6,50)
00.30: (3,70) Bruklin (16,0) Detroit (1,35)
00.30: (2,20) Filadelfija (15,0) Njujork (1,85)
01.00: (3,20) Dalas (16,0) Hjuston (1,45) - MOZZART RELAX
01.00: (1,40) Minesota (16,0) LA Klipersi (3,40)
01.00: (1,35) Majami (16,0) Indijana (3,70)
03.00: (2,50) Finiks (15,0) Denver (1,65)
03.00: (2,35) Golden Stejt (15,0) LA Lejkersi (1,75)
*** Kvote su podložne promenama