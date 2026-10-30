Lista se produžava: I Dža Morant teže povređen

Morant je morao da napusti teren u četvrtoj deonici i više se nije vraćao na parket. Trener Portlanda Majka Nori rekao je posle utakmice da je njegov bek “osetio istegnuće” u zadnjoj loži, pre nego što je otišao u svlačionicu. Pored njega, problem sa zadnjom ložom ima i Tajris Halibarton. On se tek vratio na parket posle kidanja Ahilove tetive, a poznato je da su povrede u dve regije međusobno povezane i zato nije čudo što se osvajač olimpijskog zlata sa suočava sa ovim problemima. Takođe, on je i ranije imao muku sa zadnjom ložom.

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Momak koji je plenio svojim potezima i atraktivnim zakucavanjima došao je u Portland letos posle sedam godina provedenih u Memfisu, a na četiri nastupa ubeležio je 15,8 poena i 5,5 asistencija.

Portland je u prve četiri utakmice sezone upisao tri pobede i jedan poraz.

NBA LIGA - subota

00.00: (2,10) Vašington (15,0) Šarlot (1,90) - MOZZART RELAX

00.30: (1,55) Toronto (16,0) Orlando (2,80)

00.30: (1,15) Boston (20,0) Čikago (6,50)

00.30: (3,70) Bruklin (16,0) Detroit (1,35)

00.30: (2,20) Filadelfija (15,0) Njujork (1,85)

01.00: (3,20) Dalas (16,0) Hjuston (1,45) - MOZZART RELAX

01.00: (1,40) Minesota (16,0) LA Klipersi (3,40)

01.00: (1,35) Majami (16,0) Indijana (3,70)

03.00: (2,50) Finiks (15,0) Denver (1,65)

03.00: (2,35) Golden Stejt (15,0) LA Lejkersi (1,75)

*** Kvote su podložne promenama