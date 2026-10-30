Trabzonov šamar dobro prodrmao šampiona - Galatina četvrta u nizu: Dočeka i Leao prvenac...
Vreme čitanja: 2min | pet. 30.10.26. | 20:23
Šampion Turske ubedljiv na otvaranju desetog kola prvenstva
Amed mu je prvi pratilac, ali pitanje je samo kada će izgubiti korak za Galatasarajem, a ukoliko i drugi, ljuti rivali, zastanu još koji put, sva je prilika da će aktuelni šampion opet zasesti na tron turskog fudbala.
Jer tim Okana Buruka uhvatio je zalet i krupnim koracima korača ka novoj, petoj uzastopnoj tituli. Šamar koji mu je Trabzon opalio sredinom septembra imao je željeno dejstvo na istanbulski tim koji je od tada nezaustavljim u domaćem šampionatu, ušavši u seriju koju je nastavio ovog petka na gostovanju Konji na otvaranju desetog kola - 4:0 (2:0).
Izabrane vesti
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Bila je to četvrta uzastopna ligaška i ujedno najubedljivija koju je Galatasaraj upisao uz onu iz drugog kola ostvarenu protiv Erzuruma. I baš kao tada, nije moglo da prođe bez ličnog pečata Viktora Osimena. Iako je samo šest od deset prvenstvenih mečeva počeo, a dva je zbog povrede propustio, nigerijski centarfor se večerašnjim, devetim pogotkom u Super ligi, osamostalio na vrhu liste strelaca u takmičenju nakon što je već u 12. minutu glavom sa prve stative pogodio za inicijalno vođstvo.
Ipak, za Buruka, ali i ekipu, od najvećeg značaja moglo bi da bude to što se u strelce konačno upisao i Rafael Leao. Najveće pojačanje kluba u letnjem prelaznom roku dugo se mučilo i trpelo kritike, ali je ovog petka, u devetom nastupu računajući sva takmičenja, uspelo da probije led i dođe do prvenca u dresu novog kluba. Doduše, sa penala, ali... Iz penala koji je Leao sam iznudio tako što je u uvodnim minutima nastavka pobegao Rajanu Baniji i naterao ga da ga sa leđa sruši u kaznenom prostoru. A potom preuzeo odgovornost i, ispostaviće se, već u 55. minutu postavio konačan rezultat.
Prethodno je Junus Akgun sjajnim udarcem sa distance duplirao vođstvo gostiju iz Istanbula, da bi još početkom drugog poluvremena Aleksej Batrakov, još jedno letošnje pojačanje, poručio rivalu da povratka u život nema.
TURSKA 1 – 10. KOLO
Petak
Konja - Galatasaraj 0:4 (0:2)
/Osimen 12, Akgun 28, Batrakov 49, Leao 55pen/
Subota
11.30: (2,60) Erzrurum (3,50) Čorum (2,65)
14.00: (2,70) Kodžaeli (3.40) Rize (2,55)
17.00: (1,35) Fenerbahče (5,20) Geztepe (7,50)
Nedelja
11.30: (1,25) Amed (5,50) Ejup (11,0)
14.00: (1,80) Bašakšehir (4,00) Samsun (4,00)
14.00: (1,33) Trabzon (5,65) Gazijantep (7,30)
17.00: (5,30) Kašimpaša (4,30) Bešiktaš (1,57)
Ponedeljak
18.00: (2,75) Genčlerbirligi (3,35) Alanja (2,55)
***kvote su podložne promenama