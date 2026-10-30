Trabzonov šamar dobro prodrmao šampiona - Galatina četvrta u nizu: Dočeka i Leao prvenac...

Amed mu je prvi pratilac, ali pitanje je samo kada će izgubiti korak za Galatasarajem, a ukoliko i drugi, ljuti rivali, zastanu još koji put, sva je prilika da će aktuelni šampion opet zasesti na tron turskog fudbala.

Jer tim Okana Buruka uhvatio je zalet i krupnim koracima korača ka novoj, petoj uzastopnoj tituli. Šamar koji mu je Trabzon opalio sredinom septembra imao je željeno dejstvo na istanbulski tim koji je od tada nezaustavljim u domaćem šampionatu, ušavši u seriju koju je nastavio ovog petka na gostovanju Konji na otvaranju desetog kola - 4:0 (2:0).