Silva živnuo: Duran povređen? Neistina, igraće za Benfiku na Azorima

Orlovi iz Lisabona su u međuvremenu u nizu od tri pobede, dve poslednje ostvarene su u Ligi Evrope nad Omonijom i Seltikom i u oba meča rezultat je bio identičan, 4:1. Ako se pak gleda poslednjih 12 mečeva, Benfika ima 11 trijumfa i taj poraz na gostovanju Portu (3:1). Teško da je moglo biti bolje.

19.45: (8,00) Santa Klara (5,10) Benfika (1,35)

Orlovi ove večeri na Azorima, mogu da računaju i na Džona Durana, iako su inicijale prognoze bile da ga neće biti u timu pre zime. Ispostavilo se da su to bile lažne vesti.

"Rekli su da neće igrati pre sledeće godine. Imam vest, on putuje sa nama an Azore. Ako je to do sledeće godine...Oporavak za koji su rekli da će biti tri meseca, trajao je tri dana, što je fantastično. Banjaki je van tima. Ima ih jiš mnogo, Enco, Leandro, Kaminski. Duran će biti pozvan ako nam bude potreban, biće spreman da zaigra. Kada će se oporaviti Leandro Bareiro? Ne bih da dajem datum povratka, jer su mi isto govorili za Durana, a on je spreman da igra već na ovom meču. Ne bih otuda da postavljamo bilo kakve limite medicinskom odseku", rekao je trener Benfike Marko Silva.

Santa Klara predstavlja jedno oz prijatnijih iznenađenja ove sezone. Nalazi se na četvrtom mestu sa 18 bodova, jednim manje od Benfike i uz Porto, to je jedini neporaženi tim u ligi.

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Silva otuda kaže da će večerašnji okršaj biti vrlo izazovan, ali da ne sumnja da njegov tim ima sve što je potrebno da upiše novi trijumf.

"Na nama je da gledamo svoja posla. Nije prijatno gledati na tabelu, a oni koji to ne vole, ne bi trebalo onda ni da je gledaju. Jedino ao to ne utiče an njih, onda neka gledaju. Od početka sezone, znali smo da ćemo uglavnom igrati posle naših protivnika, jer igramo Ligu Evrope. Znali smo da će biti mnogo mečeva u ponedeljak. Ne znamo kako ćemo proći protiv Santa Klare, ne znamo rezultat. Ne možemo to da kontrolišemo i ne treba bacati energiju. Trebalo bi se fokusirati na tri boda i to je jedino što nas zanima", kaže Silva.

Ispostavlja se da gostovanje Santa Klari predstavlja jedan od većih izazova na gostovanjima, možda i najteži posle Porta. Ekipa sa Azora neporažena je pred svojim navijačima od aprila, na poslednjih šest mečeva kod kuće ima četiri pobede i dva remija.

Gledajući i gostovanja, neporaženi su na poslednjih devet utakmica, imaju pet pobeda i četiri remija.

"Saglasan sam da je ovo jedno od težih gostovanja. Gledajući kvalitet Santa Klare, shvatamo da će nam praviti probleme i to na vrlo teškom terenu. Podloga n najbolja, to stvara poteškoće, pre svega zahvaljujući vremenskim uslovima. Očekujemo ipak dobar meč, moramo da budemo spremni na sve. Na nama je da nametnemo svoj stil igre", zaključio je trener Benfike.

U februaru, Benfika je kao gost pobedila Santa Klaru sa 2:1, dok je u septembru prošle godine u Lisabonu bilo nerešeno, 1:1.

PORTUGALIJA, 9. KOLO

Petak

Vitorija Gimarais - Maritimo 5:0 (1:0)

/Jakupović 38, 76, Enrike 48ag, Kamara 60, Moskera 90/

Subota

Estrela Amadora - Kasa Pija 0:2 (0:1)

/Rego 31, Ofori 90+3/

Alverka - Aruka 0:1 (0:1)

/Fukui 24/

Žil Visente - Porto 0:1 (0:0)

/Sajns 64/

Nedelja

Estoril - Moreirense 1:3 (0:3)

/Peišinjo 90+4 - Mendenka 12, Andrade 15, Džon 28/

Rio Ave - Famalikao 0:4 (0:0)

/Benej 48, Santos 81, Aranda 85, 90+5/

Nasional - Braga 1:0 (1:0)

/Baeza 19/

Sporting - Akademika Viseu 1:2 (0:1)

/Suarez 62 - Giljerme 24, 74/

Ponedeljak

19.45: (8,00) Santa Klara (5,10) Benfika (1,35)

*** kvote su podložne promenama